Robe Iniesta: «Está bien que nos abran nuevas puertas y no tengamos que ir siempre con el rock a patatales o plazas de toros» La gira del cantante y compositor extremeño llegará a los cines este jueves 25 de octubre
Miércoles, 24 octubre 2018

Robe Iniesta ha presentado este miércoles la película 'Robe. Bienvenidos al temporal' en la que se funden en uno y con formato cine los conciertos ofrecidos por el músico en el Teatro Romano de Mérida, el Palau de la Música de Barcelona y el WiZink Center de Madrid dentro de su gira de 2017 Bienvenidos al temporal.

La película se estrenará en Yelmo Cines este jueves 25 de octubre y recorrerá los escenarios más emblemáticos de España que fueron testigos de la materialización en directo de los dos discos del nuevo proyecto en solitario del artista: 'Lo que aletea en nuestras cabezas' y 'Destrozares', canciones para el final de los tiempos.

Durante la rueda de prensa, el artista ha declarado que los tres lugares elegidos para los conciertos eran tan «espectaculares» que querían dejarlo grabado a pesar de que no parecieran los más acertados.

«Algunos conciertos fueron un poco raros porque parece que los teatros son más para estar tranquilo, gozando de la música y en un concierto quieres bailar, pero está bien que nos vayan abriendo puertas y no tengamos que ir con el rock siempre a patatales o plazas de toros», ha afirmado.

Por otro lado, Robe ha criticado el uso de los teléfonos móviles en los conciertos asegurando que con estos dispositivos «no disfrutas el momento y además molestas a la gente».

«No veo sentido a ir a los conciertos con móviles, tu vas a un sitio a vivir el momento y no a llevártelo enlatado a casa. Creo que a la gente se le pasará y en unos años y pensará »mira que tontos estábamos«, la televisión te hace creer que cosas que no son normales lo son», señala.

Sobre su futuro más inmediato, Robe asegura que no tiene claro lo que va a hacer. «Estoy componiendo pero no quiero pensar. Cuando llegue el momento de elegir, elegiré. Ahora toca cambiar pero no sé hacia donde ir, no me quiero obligar a hacer algo con lo que no me vea a gusto, lo que se hace hay que hacerlo con ganas e ilusión».

De momento el también cantante de Extremoduro se queda con esta «aventura bonita», sin sentir pena porque cambie el ciclo, porque asegura, la situación «le da juego» para hacer otras cosas.