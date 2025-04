Plácido Domingo niega su vinculación con una red de trata

efe Martes, 23 de agosto 2022 | Actualizado 21/10/2022 11:35h. Comenta Compartir

El tenor español Plácido Domingo ha negado en México las acusaciones que lo vinculan a una organización criminal supuestamente dedicada al abuso, la trata y la explotación sexual con ramificaciones en Estados Unidos, la cual operaba como una secta y está acusada, entre otros delitos, de trata de personas.

«Han visto que esta todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso».«Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta de que te han usado, entonces es así», subrayó el tenor español este lunes, en declaraciones a Azteca TV.

Plácido Domingo, el pasado 19 de agosto, fue señalado por una investigación de la justicia argentina que le vinculaba como un cliente de servicios sexuales ofrecidos por la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una secta con más de 30 años de historia.

El pasado viernes, la Justicia argentina autorizó el registro de su sede en el centro de la capital argentina y ordenó la detención de 19 personas, entre ellas el fundador de la escuela, un notario de 84 años llamado Juan Percowicz.

Los detenidos fueron acusados de integrar una secta dedicada a reclutar y someter a cientos de personas, que acudían a la escuela con la intención de emprender «el desarrollo de la felicidad», pero que a la postre terminaban envueltas en un círculo de terror en el que les perdían sus bienes, eran esclavizadas y prostituidas.

En 2019, Placido Domingo ya se vio obligado a renunciar a su puesto de director de la Ópera de Los Ángeles después de que una decena de mujeres presentó una denuncia por comportamiento impropio, y la prestigiosa institución decidiera abrir una investigación interna.