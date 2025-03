'Pasapalabra' en Yayolandia

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 7 de marzo 2024, 18:37 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

¿Se ha muerto el yayo? ¿Dónde está ahora? «Paso palabra», responden muchos padres a estas preguntas de sus pequeños. «El abuelo Pepe está en Yayolandia», respondió Roberto Leal (Sevilla, 44 años), a su hija Lola. El presentador de 'Pasapalabra' quiere ponérselo fácil a los atribulados papás y lo hace con un cuento. 'Mi abuelo Pepe' (Destino) explica a los críos la pérdida de un ser querido y alivia el duro trago de muchos progenitores desbordados por las emociones. Leal lo ha escrito a cuatro manos con su mujer, Sara Rubio. Lo ilustra él mismo con la ayuda de su hija Lola, destinataria original de esta tierna historia para decir adiós trufada de humor. «Queríamos explicarle que su abuelo no se había ido para siempre», dice el inventor del planeta Yayolandia.

«La niña tenía dos años cuando su abuelo murió, y queríamos que siguiera muy presente en su vida», dice Leal. «No es un mensaje naíf ni condescendiente. Es una demostración de que los seres queridos que nos dejan viven en el pensamiento, en la memoria y en los sueños», explica. Para Leal, «solo hay una cosa más fuerte que el paso del tiempo: el poder del recuerdo».

Pepe, el abuelo calvo, regordete, con gafas y ojos azules lleva varios años en Yayolandia. «¿Por qué dejó nuestro planeta para irse a otro? ¿Por qué no puedo verlo y jugar con él?», nos preguntaba Lola. «Con siete años sabe que hay veces en la vida en que, por más que desees algo con todas tus fuerzas, no puedes tenerlo. Que su abuelo se lo pasa bomba en Yayolandia, y que desde allí nos observa y nos protege», afirma. «También sabe los abuelos que jugaban la petanca lo siguen haciendo, allí como bailan las abuelas a las que les gustaba bailar. Que los más modernuquis que jugaban a la videoconsola con sus nietos, tienen allí la suya, y que pueden ver 'Pasapalabra'».

Balsámico

«Es más fácil explicar una pérdida con un cuento. Llega mejor a los críos que con un discurso desordenado por el dolor y las emociones. El cuento es también aplaca los pensamientos negativos», dice el presentador, padre también de Leo, de tres años, y que quiso estudiar Bellas Artes antes de optar por el periodismo. Siempre se le dio bien el dibujo, de ahí que decidiera realizar él mismo las ilustraciones con la ayuda de su hija.

No es su primer libro. Aprovechando su tirón televisivo, publicó dos con las recetas que presentaba en 'España directo'. Luego otro con trucos caseros del mismo programa. «De momento no pienso pasarme a la novela y eso que todos tenemos una en la cabeza», ironiza ante sus editores. No descarta escribir otro cuento como este de cuya primera edición se han impreso 8.000 ejemplares.

Tampoco piensa cambiar de trabajo. «Disfruto mucho y soy muy agradecido. 'Pasapalabra' es un regalo y espero que dure muchos años», desea Leal, que tiene una productora y es la cara visibles de otros espacios estelares de su cadena. «Soy un yayo de 44 años y la fama no me ha robado nada», se felicita este «'runner' y chirigotero», como se presenta en sus redes sociales, nacido en Alcalá de Guadaíra en 1979.