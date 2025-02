Valtònyc anuncia su retirada de la música

S. Rubio Domingo, 28 de julio 2024, 12:09 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ha anunciado su retirada de la música. El polémico artista, que ha estado viviendo seis años en Bruselas, ha comunicado su decisión en su primer concierto después de su regreso de Waterloo. En el festival 'El Tingladu' de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha aprovechado para contar a sus fans que ese era «el último concierto de su carrera».

El cantante fue detenido acusado de enaltecimiento del terrorismo, apología al odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la Corona española. Delitos por los que fue finalmente condenado y la Audiencia Nacional ratificó la pena de 3 años y medio de cárcel. Entonces, publicó en sus redes sociales un vídeo en el que animaba a «matar un guardia civil» y a «ponerle una bomba al fiscal». Unos días después de la publicación de ese libro y tan solo un día antes de entrar a la cárcel, huyó a Bélgica.

El Tribunal de Estrasburgo rechazó la petición de Valtònyc para retrasar su ingreso en prisión y desde entonces quedó en manos de la justicia belga que terminó dejándolo en libertad sin fianza con la condición de que no saliera del país. Volvió a España en octubre de​ 2023, cuando prescribió la pena.

En el festival de anoche, aprovechó para agradecer a la organización por mantenerle simbólicamente en el cartel durante casi los seis años que ha residido en Bélgica y pagarle un cajón solidario, así como haber organizado una edición especial en Bruselas en 2019.

Los principales motivos son el nuevo trabajo que ha encontrado. «Tengo un buen trabajo de programador. No sé qué explicar ya, con el rap. Cuando hacía rap tenía 18 años, tenía un trabajo de mierda en una frutería y estaba enfadado con el mundo, tenía rabia», ha explicado en declaraciones posteriores a la televisión catalana TV3.

Valtònyc ha admitido que ahora tiene ya 30 años y le da «un poco de vergüenza salir al escenario e interpretar un personaje». «Creo que la gente está algo saturada y la canción protesta hoy en día no es tan recibida, porque tú vas a un concierto y no tienes ganas de escuchar lo que has estado consumiendo 24 horas en las redes sociales», ha opinado. Haciendo ver que el género musical del rap de protesta ya no tiene tanto interés.