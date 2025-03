El tenor Juan Diego Flórez estrena en el Teatro Real su experimento musical para sacar a niños de la pobreza

Antonio Paniagua Madrid Martes, 17 de septiembre 2024, 13:39 Comenta Compartir

El tenor peruano Juan Diego Flórez se ha propuesto llevar la música a los barrios deprimidos y hacer de ella una herramienta de liberación social. Flórez, una de las voces más bellas de la ópera, es fundador de Sinfonía por el Perú, un movimiento inspirado en el Sistema de Orquestas venezolano por el que ya han pasado 30.000 niños y jóvenes, todos ellos procedentes de entornos marginales. El cantante, famoso por su repertorio belcantista, actuará el jueves en el Teatro Real de Madrid, primera parada de una gira que le llevará a Barcelona, Viena, Ginebra y París.

Flórez ofrecerá un concierto lírico acompañado de 75 instrumentistas formados en los distintos centros con que cuenta la organización en diversas regiones de Perú, escuelas en las que 6.400 chicos han recibido educación musical. No todos ellos acaban dedicándose a la música, solo una parte de ellos lo hace, pero al menos quienes son instruidos en ella mejoran su autoestima y creatividad y son capaces de dedicarse a otras actividades, con lo que acaban saliendo del círculo de pobreza que les asedia. «El niño que crece en un entorno particular, cuando recibe la música, se aferra mucho a ella, quiere salir adelante y llegar a tocar una pieza. Está en un entorno protegido, que es la orquesta. Concebimos la música en grupo. No se forman para ser solistas. La orquesta es la familia y el instrumento es parte de ellos», asegura Flórez.

Sinfonía por el Perú se creó en 2011 y ofrece a sus participantes programas de iniciación musical, coral y orquestal; talleres de percusión, de manifestaciones culturales peruanas y formación en fabricación y reparación de instrumentos. «Algunos llegan a tocar bien. Pero todos pasan por un proceso transformador de adquisición de valores. No les pedimos una audición para entrar. Los niños acaban viendo la música como una forma de mejorar su condición social».

Desde la costa al Amazonas

El concierto será la carta de presentación en el Teatro Real de la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú, que está dirigida por la colombiana Ana María Patiño-Osorio. La entidad cuenta con 20 centros a lo largo de todo el país, desde la costa al Amazonas, y su orquesta acompaña a grandes solistas, no solo operísticos, sino también del mundo pop. «Hace dos años emprendimos nuestra primera gira y fuimos al Festival de Salzburgo. Por la mañana tocaba la Orquesta Filarmónica de Viena y por la tarde la de Berlín. En medio estábamos nosotros. Fue un éxito rotundo».

El artista acaba de crear un sello discográfico, Flórez Records, y el primer álbum con el que se estrena está monográficamente dedicado a las romanzas de zarzuela. «Me acerqué a la música lírica por la zarzuela. Recibí clases privadas de un profesor de canto porque creí que me ayudaría en mi carrera como cantante de pop. Luego entré en el conservatorio, que era gratis, y me enamoré de la ópera». En el concierto que dará en Madrid, aparte de piezas de Verdi, Gounoud y Offenbach, Flórez cantará el preludio de 'La Revoltosa', fragmentos de 'La pícara molinera' y la popularísima 'Granada' de Agustín Lara.