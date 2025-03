Sony Music compra la mitad del catálogo de Michael Jackson

Javier Varela Madrid Martes, 13 de febrero 2024, 12:39 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

Histórico acuerdo en el mundo musical. La discográfica Sony Music Group ha conseguido hacerse con la propiedad de la mitad del catálogo editorial y de grabaciones del cantante Michael Jackson, que falleció en junio de 2009. Según la revista especializada 'Billboard', la compañía pagará unos 550 millones de euros (600 millones de dólares)

Con esta adquisición de Sony Music Group se ha hecho con una parte significativa del legado musical del cantante estadounidense. En dicho catálogo se incluyen temas tan míticos de Jackson como 'Bad', 'Beat It', 'Billie Jean', 'Don't Stop 'Til You Get Enough', ''Wanna Be Startin' Something', Black or White', 'Heal the World' y también el mítico tema benéfico 'We Are the World' co-escrito con Lionel Richie. Además, también están incluidos sus dos temas con Paul McCartney, 'The Girl Is Mine', que escribió en solitario y 'Say Say Say'. Según la revista, también se incluye en el acuerdo el catálogo editorial de Mijac, que contiene piezas creadas por Ray Charles, Jerry Lee Lewis, entre otros.

Sin embargo, en el acuerdo se quedan fuera otros trabajos de Michael Jackson como el musical de Broadway 'MJ', los espectáculos de Cirque du Soleil y el biopic del artista que realizará su sobrino Jaafar Jackson. A pesar de ello, en el diario 'New York Times' señalan que este acuerdo dejará a los herederos del artista «un grado significante de control» sobre el catálogo de Michael Jackson.

El pasado año, la revista 'Billboard' estimó que el patrimonio de Michael Jackson rondaba los 75 millones de dólares al año, incluyendo grabaciones, publicidad de los temas, el catálogo Mijac y el merchandising de las obras de teatro que incluyen música de Michael Jackson.

Acuerdos en los últimos años

Durante los últimos años, Sony ha pagado a los herederos de Michael Jackson más de 2.000 millones de dólares en diferentes acuerdos que van más allá de la distribución de derechos de autor por sus discos y canciones. De hecho, en 1991 ya desembolsó 100 millones de dólares para comprar la primera mitad de lo que se convirtió en Sony/ATV. El catálogo ATV Music lo compró el propio Michael Jackson en 1985 y constaba de un catálogo de temas de los Beatles y otras canciones populares.

Sony pagó otros 750 millones de dólares hace 8 años por el 50% restante de Sony/ATV. Además, pagó 287,5 millones de dólares por la participación del patrimonio de Jackson en el consorcio propietario de EMI Music Publishing en 2018, así como dividendos durante su propiedad de esos activos que ascendieron a un total de alrededor de 1.600 millones de dólares.