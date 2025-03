Comenta Compartir

Solo por ver a Bob Dylan riéndose ya merece la pena 'La gran noche del pop', el documental de Netflix sobre la grabación hace casi ... 40 años de 'We Are The World', la canción para recaudar fondos contra el hambre en África. Fue un momento único, irrepetible, anterior a los móviles y las redes sociales, en el que las mayores estrellas de su tiempo, por unas horas, hicieron caso del cartel que Quincy Jones colocó en la entrada de los estudios A&M en Los Ángeles: «Dejad vuestro ego en la puerta».

Aquella noche del 28 de enero de 1985, Bruce Springsteen charló con Dylan como si fuera un fan nervioso, mientras Ray Charles y Stevie Wonder intercambiaban confidencias e iban juntos al baño; como alguien observó divertido: dos ciegos yendo juntos al baño. Los artistas hasta se firmaron autógrafos mutuamente, contradiciendo esa creencia popular de que todos los famosos se conocen entre sí. Quincy Jones, Lionel Richie, Michael Jackson y Stevie Wonder se encargaron de hacer realidad el sueño de Harry Belafonte, escandalizado por las imágenes de niños desnutridos que llegaban de Etiopía. Bob Geldof, que también andaba por el estudio apagando fuegos, había demostrado un año antes con el concierto Live Aid que la música podía salvar vidas. No estuvieron todos. Faltó Madonna, que quizá no quiso coincidir con Cindy Lauper, ni Prince, gran rival en aquellos años de Michael Jackson. Por cierto, impagable la imagen del autor de 'Purple Rain' subiendo al escenario a recoger un premio en los American Music Awards, que se celebraron esa misma noche, en compañía de su guardaespaldas. Ya de madrugada, Diana Ross fue la última en marcharse. Lloraba porque sabía que había asistido a un evento sin parangón en la historia de la música popular.

