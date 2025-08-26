HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 16:54

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Academia de Cine

Carlos Baute

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

Rosa Díez

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Pedro Ruiz

Juanma Moreno

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  2. 2 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  3. 3 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  4. 4 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  5. 5 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Valencia
  6. 6 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  9. 9 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico