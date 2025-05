El rapero Morad ingresa en prisión por conducción temeraria

R. C. Barcelona Martes, 9 de abril 2024, 00:54 | Actualizado 00:59h. Comenta Compartir

El rapero Morad ingresó de forma voluntaria el domingo por la tarde en la prisión barcelonesa de Brians 2, situada en el municipio de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), de modo que ya pasó su primera noche en este centro penitenciario. Su entrada en la cárcel responde al cumplimiento de una condena de seis meses en una causa por un delito de tráfico de la que el cantante ya había sido sentenciado en 2022 por conducción temeraria al no disponer de carné mientras utilizaba un automóvil, según han señalado fuentes jurídicas y penitenciarias.

Según el testimonio de varios policías locales de L'Hospitalet de Llobregat -localidad barcelonesa de la que es natural el rapero-, con su actuación había puesto en riesgo la seguridad vial de personas y vehículos, además de que se había negado a obedecer en un primer momento sus órdenes para que se detuviera. No obstante, la Fiscalía y la defensa pactaron una sentencia de conformidad de medio año de cárcel, con la que los abogados de Morad argumentaron después ante el tribunal su petición de que no ingresase en prisión al no superar los dos años.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público se opuso finalmente a ello y reclamó que se ejecutaran esos seis meses de privación de libertad, cosa que finalmente acordó el tribunal considerando que Morad tiene varios antecedentes por enfrentamientos contra policías e incluso ha sido condenado con posterioridad. En todo caso, con el tercer grado y otros beneficios penitenciarios probablemente solo esté encarcelado menos de la mitad de ese tiempo, por lo que sus representantes esperan que pueda salir en libertad este verano de cara a las actuaciones estivales que tenía ya previstas.

Gira de conciertos

En todo caso, no parece correr peligro para el rapero la gira de conciertos en grandes pabellones de ciudades españolas que comenzará el 8 de septiembre en la Marina Norte de Valencia. Después, acudirá el 5 de octubre al Bizkaia Arena-BEC de Bilbao, el 23 de diciembre al Wizink Center de Madrid y ya el 3 de enero de 2025 al Palau Sant Jordi de Barcelona, entre otros lugares.

En febrero pasado ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a otros dos años de cárcel por atentar contra la autoridad de varios agentes locales de L'Hospitalet de Llobregat en agosto de 2021. Los hechos tuvieron lugar cuando le instaron a dejar de grabar un videoclip en la zona de los Blocs de La Florida en L'Hospitalet, barrio del cantante, por falta de permiso. La ejecución de esta segunda condena está suspendida hasta que se resuelvan los recursos presentados por la defensa de Morad.