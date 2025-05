Iker Cortés Madrid Lunes, 2 de octubre 2023, 13:41 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

No es la música electrónica de Max Cooper (Belfast, 1980) de la que entra en la primera escucha. Su exquisito gusto por la melodía choca a menudo con unas texturas ricas y complejas y un desarrollo menos enfurecido y más ambiental de lo que es costumbre en las discotecas de medio mundo. Sí, Cooper también te anima a saltar a la pista de baile y vibrar al son del bombo y las imágenes que se proyectan sobre las dos pantallas que lo acompañan y entre las que actúa, pero durante buena parte de su propuesta se empeña en que relajes tu cuerpo y tu mente, casi como si flotaras en la inmensidad del cosmos, acercándose a una electrónica más experimental, donde los ritmos sincopados se suceden antes del estruendo final. El irlandés, con medio millón de oyentes mensuales en Spotify, recala este martes en el Teatro CaixaBank de Madrid, dentro del ciclo de conciertos CaixaBank Madrid Live Experience, a tres días del lanzamiento de su último álbum 'Motif'.

-Creo que su madre tocaba el piano y su hermana escuchaba mucha música de los ochenta. ¿Cuándo se dio cuenta de que usted también podía hacer música?

-Sí, la música ha estado siempre presente en mi vida y siempre tuve una conexión con ella, como creo que nos sucede a la mayoría. No empecé a dedicarme en serio a ella hasta que descubrí las sensaciones de pinchar y actuar y, después, la de escribir música, momento en el que se apoderó de toda mi vida.

-Y sin embargo he leído por ahí que no aguantaba las clases de violín a las que le apuntaron de pequeño.

-No, me parecía que era un procedimiento mecánico para una música con la que no conectaba. Ahora busco primero esa conexión y después la realización técnica que se necesita para obtener buenos resultados.

-Curiosamente sus estudios no fueron por ahí, se doctoró en Biología Computacional. ¿Cómo terminó enfocándose hacia la música electrónica?

-Por accidente, como ocurre a menudo. Terminé mi postdoctorado y estaba empezando a lanzar temas en sellos a los que la gente prestaba atención y a hacer algunos conciertos y sesiones, así que pensé en darle una oportunidad a la música durante unos meses entre trabajo y trabajo científico. Eso fue hace 15 años, ups.

-¿Cuándo adquirió su primer sintetizador analógico?

-Fue tarde. Todos mis primeros lanzamientos se realizaron con software. No tenía dinero para sintetizadores por hardware y mi ordenador portátil se sobrecalentaba tanto que necesitaba ponerlo sobre una fiambrera con hielo para que siguiera funcionando. Entonces usaba mucho sintetizadores digitales como Imposcar u Operator. Finalmente, conseguí un Moog Minitaur y me adentré en el mundillo analógico. Lo que hago ahora es una combinación de técnicas de ambos lados.

-Esa pasión por la biología computacional, la disciplina que usa algoritmos y ordenadores para facilitar el entendimiento de problemas biológicos y diseñar modelos evolutivos, ¿se entrelaza de alguna manera con su pasión por la música?

-Creo que el vínculo principal esta en el aprecio a la estética natural. La ciencia es patrones en la naturaleza, la música es patrones en el sonido, por lo que existe una conexión básica. Personalmente, siempre fui terrible en los experimentos y me encantaban las ideas y formas de la ciencia, así que terminé haciendo trabajo teórico, sentado frente a mi ordenador, jugando con sistemas abstractos de evolución de redes genéticas, que son algoritmos que se optimizan automáticamente dentro de cada célula y que tienen mucho que ver con los sistemas de inteligencia artificial autooptimizados que inundan nuestros pensamientos en los últimos años. Ahora me siento frente a mi ordenador jugando con un tipo diferente de sistema abstracto, tratando de entender cómo interactúan las partes musicales y cómo construir algo que parece estar ya presente fuera de mí y con el cual solo necesito alinear el sistema renderizado. Ambas disciplinas conllevan la sensación de que lo que estás intentando hacer ya está ahí y estás luchando por descubrir cómo alinear tu modelo con eso. Científicamente, ese sentimiento está bien justificado, ya que estás tratando de hacer modelos de la naturaleza, y musicalmente, es el intento de alinear los sentimientos de la pieza con tu experiencia interna. Ambos son procesos laboriosos de retoque y optimización con muchas dificultades y desafíos.

-Sus primeros lanzamientos, como 'Symphonica' (2009) o 'Harmonish Serie' (2009), eran música de baile para la escena club pero con una especial querencia por la melodía. A partir de 2013, lanzamientos como 'Fragmented Self Part One' (2013) o 'Human' (2013) avanzan hacía un territorios electrónicos que, quizá, no dan tanta importancia a la pista de baile. ¿Qué pasó?

-Empecé a darme cuenta de que para seguir siendo relevante en la escena de la música dance estaba perdiendo parte de mi autonomía. La policía del techno no estaba contenta con mis arreglos y mis bombos, los clubes decidían qué era 'cool', a qué bpms (beats por minuto) debía trabajar en tal garito... Todo eso empezó a volverse molesto y quería contar lo que llevaba dentro, no expresar el ideal definido por la industria, que en última instancia tiende a producir lo mismo de siempre. Así que decidí dejar las limitaciones de los clubes y optar por expresarme libremente, y el resultado fue bastante malo, creo, y a la gente tampoco le gustó, pero era un paso que necesitaba dar en el camino. Creo que 'Emergence' (2016) encajó correctamente cuando me di cuenta de que podía hacer referencia a mis intereses científicos con proyectos visuales y construí un sistema de interpretación visual que podía integrar en mis shows en vivo. Fue entonces cuando empecé a descubrir cómo podía hacer referencia a mis inicios enraizados en la escena club y a todos mis intereses y sentimientos sin alejarme de toda esa historia y de mi amor por la música y los clubes; todo podría ser parte de lo que hacía de una forma que tuviera sentido.

-De hecho, sigue componiendo su música para sonar en un club.

-Sí, mi música está diseñada para masajear todo el cuerpo a base de graves, por eso incluyo todas esas armonías de baja frecuencia. Siempre me han gustado los clubes, pero no quería limitarme a encajar en una u otra escena de clubes en términos de mi producción musical.

-¿Cómo definirá su sonido?

-Mi objetivo principal es comunicar y compartir los universales humanos. La vida es dura, hermosa, divertida, terrible... Todos compartimos estas cosas y todas están capturadas por la música que puede mejorar nuestro viaje a lo largo de este camino lleno de baches.

-En sus directos, su propuesta visual es casi tan importante como la sonora, sin embargo no le hemos visto nunca detrás de la banda sonora de ningún largometraje, ¿no te tienta?

-Sí, es algo que he estado investigando y me encantaría profundizar en ello algún día.

-Mencionaba antes la inteligencia artificial, tan en boga estos días. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que puede cambiar la música para siempre? ¿Le tiene miedo?

-Tengo la esperanza de que conduzca a una expresión humana mayor, más poderosa y más directa. En realidad yo ya me apoyo en herramientas computacionales y esta es otra más. Sin duda, podría tener un efecto perjudicial en muchas de nuestras carreras, con la pérdida de puestos de trabajo, pero con suerte nos adaptaremos, como lo hemos hecho con muchas tecnologías nuevas en el pasado.

-La música electrónica se caracteriza por la repetición de patrones para que el público pueda bailar sin necesidad de conocer una pieza en concreto. ¿Es difícil no acabar repitiéndose a la hora de producir música?

-Sí, se premia la repetición de fórmulas exitosas. La mayor parte de lo que funciona bien es bastante genérico; a todos nos gusta esa sensación de familiaridad con un pequeño toque de algo nuevo. Sin embargo, si me repito a mí mismo, en lugar de repetir lo que hacen los demás, para mí ya vale. Rediseñar cada proceso de nuevo en cada pieza no es realista en términos de generar suficiente música para mantener una carrera. Además, estoy más interesado en expresar mis pensamientos y sentimientos que en la novedad. Si algo me parece bien, seguiré con ello y me preocuparé por la novedad más adelante, durante la molesta fase de selección de tejidos, cuando un montón de pistas van a la papelera, pero para la etapa inicial de escritura necesito concentrarme en la expresión y en expresar los sentimientos sin preocuparme todavía por las limitaciones.

-Pese a su éxito, la música electrónica rara vez tiene presencia en medios generalistas o en la televisión. ¿Sigue siendo en ese aspecto una música más de nicho?

-No estoy seguro de si la presencia de música electrónica en los principales medios de comunicación es proporcionalmente menor que sus cifras generales de escucha en comparación con otras formas de música. Es cierto que históricamente se ha asociado de forma negativa la música electrónica con un estatus cultural menor, pero creo que esa idea está en desuso ya que muchos exravers están en posiciones de poder ahora y valoran la música electrónica como una forma de arte legítima. Creo que es normal que nuestras instituciones más tradicionales estén atrasadas en materia de arte.

-Ahora que el vinilo está en auge, ¿se queda con el vinilo o el CD?

-El CD. Me gusta la imagen estéreo de alta fidelidad, por lo que prefiero lo digital.

-¿Qué vamos a ver en el show de Madrid?

-Traeré el espectáculo audiovisual inmersivo en 3D con distintas capas de profundidad para ver y mucha música nueva y contenido visual. No planifico previamente el set porque necesito interactuar con la gente y el espacio y ver hacia dónde se puede llegar.

-¿Es todo improvisado?

-Sí, pero tengo algunas secciones donde conozco combinaciones particulares de piezas que podría usar como bloques.

-En apenas unos días, el seis de octubre, lanza 'Motif'. ¿Cuál es el concepto de este nuevo álbum?

-El título hace referencia a mi vida en la música electrónica. Cada pieza musical pertenece a un género diferente y todos ellos han sido parte de mi viaje en el camino, además cada pieza está diseñada de una manera determinada para cumplir un papel en mis shows en vivo. Visualmente, varias de las piezas hacen referencia a la belleza escondida en el entorno de la construcción, lo que me ha permitido incorporar algunos temas industriales para sonidos más pesados listos para las discotecas y, aún así, seguir haciendo referencia a mis formas orgánicas habituales.

-¿Cómo grabó el disco?

-Fue creado en mi 'home studio', con muchas improvisaciones a través de hardware y fuentes y mucha edición y procesamiento digital, además de algunas hermosas improvisaciones vocales y scats de jazz de Kathrin deBoer.

-Es un productor muy prolífico. ¿Cómo logra producir tantos temas al año?

-Trabajo duro, pero me encanta escribir música y me mantiene cuerdo, así que eso está bien para mí.

-¿Tiene un horario fijo para crear?

-Hago música cada vez que siento la necesidad de expresar algo, que suele ser en cualquier momento del día en el que no tengo que hacer otra cosa.

-¿Dónde disfruta más en el estudio o en el escenario? ¿Y qué tipo de escenario le gusta más?

-Ambos tienen sus propios atractivos. El escenario es una emoción más inmediata, el estudio es una felicidad más pacífica, es difícil decir cuál es mejor. Lo mismo para eventos de diferentes tamaños. Probablemente prefiero los pequeños ,donde estás en la fiesta con todos, en lugar de tocar en un escenario grande con gente en la distancia, pero nuevamente, ambos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, necesito los escenarios más grandes para presentar mis proyectos inmersivos a mayor escala.

-¿Qué hardware y software utiliza para hacer sus directos?

-Ableton + Resolume + Lemur + AP40 es el básico para improvisar con clips y efectos de audio y vídeo, con dispositivos de enlace Mattias Kneppers M4L OSC.

-¿Cuál es su relación con la escena club? ¿Todavía le interesa pinchar?

-Sí, aún me encanta pinchar, aunque en los últimos años me he centrado más en las shows audiovisuales en vivo. Hace unas semanas subí a mi Soundcloud una nueva sesión de dj desde Berlín, donde pinché dentro de una instalación de luces especial de Christopher Bauder. Fue un placer. Me encanta ser dj porque puedo ser parte de la fiesta con todos, en lugar de tener que estar tan centrado en los detalles técnicos.

-¿Qué música escucha cuando no está produciendo? ¿Quienes son sus artistas favoritos?

-Las escuchas recientes han sido: Aho Ssan, Rob Clouth, Odalie, Tim Reaper, JakoJako, Giant Swan, Thomas Vanz, Pleizel, James Yorkston y Hecq.

-¿Hacia dónde cree que va su sonido?

-Intento no cerrarme a ninguna experiencia. Hago lo que puedo para mantener la curiosidad y para probar y encontrar algo nuevo y hermoso dondequiera que vaya. Están sucediendo tantas cosas increíbles y hay tanto arte maravilloso en este momento que desearía tener más tiempo para asimilarlo todo, pero desafortunadamente la creación de mis propios proyectos requiere una gran cantidad de tiempo. En cuanto a hacia dónde van las cosas, no he cambiado mis objetivos, todavía tengo algo en mente que aún no he realizado del todo, pero cada nuevo proyecto es un paso más en el camino para aprender lo que necesito para poder hacer que eso suceda.