Rosalía y Lisa la lían con 'New Woman'

Rosalía no para. En pleno agosto vuelve a liarla, esta vez aliándose con Lisa, estrella del grupo femenino de K-Pop Blackpink, para revolucionar las redes. Ambas interpretan 'New Woman', una canción-himno que es una oda al empoderamiento femenino en inglés y español. Lanzada con el apoyo de un vídeo espectacular, desde su aterrizaje en la esfera digital ha causado otro tsunami musical. En sus primeras nueve horas alcanzó los 8,8 millones de visualizaciones, sumando casi un millón de reproducciones cada hora.

La catalana y la tailandesa mezclan con pasmosa y eficiente naturalidad el inglés y el español, el 'rolsaliano', por mejor decir, ya que la cantante española recurre de nuevo a su particular argot. Musicalmente, el tema apuesta por los sonidos del sintetizador que recuerdan al 'hyper-pop', al rapeo del trap con guiños flamencos.

El nuevo y esperado lanzamiento llega tras el anuncio que la catalana filtró hace una semana en un directo realizado en su cuenta de Instagram, después de que alertara a sus millones de seguidores de que pronto llegarían «cositas».

El tema lo han grabado con los productores suecos Max Martin (Coldplay, Taylor Swift, The Weeknd) e ILYA (Ariana Grande, Beyoncé, Charli XCX). El vídeo, que transmite la complicidad de la pareja y establece puentes entre Oriente y Occidente, lo ha dirigido Dave Meyers (Billie Eilish, Harry Styles, Travis Scott).

«Puta, soy la Rosalía, solo sé servir», canta con un recitado rapero . «Por todo lo que soy yo puedo 'frontear', no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa' cantar, no canto pa' vivir. Ni una era será 'flop' (fracaso, en inglés) en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, sólo sé servir (anglicismo de 'to serve'). La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea», dice la letra.

«Purple into gold. Pain has come and gone again. Walked through that fire I rediscover -el morado se convierte en oro, el dolor va y viene. Andando a través de ese fuego he redescubierto que-yo le meto duro, sale bien seguro. Acelero mi aura. Yo estoy enfocá', no presiona na'. I'm a new woman», continúa.

Lalisa Manobal, Lisa para el mundo de la música, tiene 27 años. Modelo, además de cantante y bailarina, es una de las más rutilantes estrellas en la escena de K-Pop. Triunfó en 2016, cuando su fama se disparó con su labor en Blackpink, junto a Jisoo, Jennie y Rosé.

El cuarteto femenino, que ha protagonizado uno de los grandes fenómenos musicales recientes, regresará a los escenarios en 2025, tras el paréntesis abierto con el éxito de su sencillo 'Rockstar' (número uno en la de Billboard Global y el octavo en de Spotify Global). Actual imagen de Bulgari, Lisa será también la nueva cara publicitaria de Louis Vuitton.

Nueva etapa

Rosalía comienza con este aperitivo su nueva era musical. Lo hace poco más de un año después del lanzamiento de 'Tuya', su último sencillo tras su tercer álbum, 'Motomami', e inmersa en la parte final de la grabación de su próximo trabajo.

En estos meses la cantante y compositora no ha dejado de cosechar éxitos, convirtiéndose el pasado mes de junio, gracias a 'Despechá', en la primera artista española que con una canción en solitario alcanza los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, la plataforma de audio en 'streaming'.

«Me acabo de enterar que 'Despechá' tiene ya 1.000 millones de 'plays' y los culpables sois todos vosotros. ¡Gracias por habérosla escuchado y bailado y gozado tantas veces! Ojalá la vida me permita compartir otras muchas canciones más. Por ahora sigo trabajando en el nuevo disco y solo puedo decir que la espera valdrá la pena» se congratulaba la cantante de 'Malamente', ganadora de dos premios Grammy y doce Latin Grammy.

'Despechá' se estrenó en 2022 en la gira 'Motomami World Tour'. «Hay muchas formas de estar despechá», decía entonces la cantante, dejando claro que se trataba de una canción hecha desde «la locura» y «sin arrepentimiento».

