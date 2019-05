El músico pacense Gene García fusiona jazz, blues y soul en su primer trabajo en solitario Imagen de Gene García en su vídeoclip 'Let it shine' / GENE GARCÍA/YOUTUBE El líder del grupo Inlavables se lanza en solitario con 'Genesis' del que ha adelantado dos singles EFE Martes, 7 mayo 2019, 15:14

El músico de Badajoz Gene García, líder del grupo Inlavables, ha fusionado jazz, blues y soul en su primer trabajo en solitario, titulado 'Genesis', cuyos dos primeros singles, la canción original 'Let it shine' y la versión 'Just the way you are' de Billy Joel, están disponibles desde este martes en Internet.

Se trata de un disco de doce canciones, que irán saliendo de dos en dos, una original y una versión, cada mes o dos meses y que concluirá en 2020 con dos temas que grabará con la Orquesta de Extremadura (Oex), aunque aún se desconoce si creará en cd o vinilo.

Para este primer lanzamiento de 'Let it shine', con un aire de soft jazz, ha contado con la letra y música del artista extremeño Gecko Turner y los portugueses Víctor Zamora al piano, Cicero Lee al contrabajo y Joel Silva a la batería.

Ambas canciones están disponibles desde este martes en las principales plataformas digitales de música y la primera de ella cuenta con un videoclip.

Gene García ha manifestado en una rueda de prensa que ha sido un placer trabajar con unos músicos que ha calificados como «magníficos» para hacer estas canciones «sencillas, elegantes y con sonido yankee».

En este sentido, ha afirmado que quiere cantar este tipo de música con mucho respeto, porque «ama» la cultura afroamericana y es un «devoto» de esos tipos de sonidos.

«El fondo de todo es muy espiritual; la portada es una alegoría a la dualidad de la vida, el bien y el mal», ha señalado el músico, que espera «tener más vida para hacer más discos y disfrutar del arte«.

Además de esta nueva aventura, García no dejará de lado sus otros proyectos, como la pintura, la actividad con Inlavables o las colaboraciones con la Orquesta de Extremadura.

El productor Antonio Vega ha explicado que han escogido la estrategia de sacar los singles en vez de un disco completo porque es lo que se hace actualmente, y ha puesto de ejemplo a Rosalía.

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha afirmado que Gene García «brilla y mucho», que es un artista excelente de la música negra y que demuestra que hay una segunda vida y que cada momento hay que disfrutarlo.