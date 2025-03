Muere Richard Sherman, el compositor de las canciones de 'Mary Poppins'

Richard Sherman, el compositor detrás de canciones de películas clásicas de Disney como 'Mary Poppins' y 'El libro de la selva', murió este sábado a ... los 95 años, según dio a conocer la compañía de cine y entretenimiento en un comunicado. El músico falleció en Beverly Hills debido a una enfermedad asociada con su avanzada edad, precisaron. «Richard Sherman fue la encarnación de lo que significa ser una leyenda Disney, creando junto a su hermano Robert los queridos clásicos que se han convertido en una parte entrañable de la banda sonora de nuestras vidas», señaló Bob Iger, consejero delegado de Disney.

Nacido el 12 de junio de 1928, Sherman y su hermano Robert, que murió en 2012, siguieron la trayectoria musical de su padre, un popular compositor. Ambos trabajaron para Disney entre 1960 y 1973, tiempo durante el cual escribieron más de 200 canciones para 27 películas y dos docenas de producciones televisivas. Las composiciones de los hermanos incluyeron 'Chim Chim Cher-ee' y 'o 'Supercalifragilisticexpialidocious' en 'Mary Poppins' (1964), que les valió un Óscar a mejor canción y otro a mejor banda sonora. También fueron responsables de éxitos como 'It's a Small World' y 'I Wan'na Be Like You' de 'El libro de la selva'. Asimismo participaron en 'El profesor distraído' (1961), 'Winnie the Pooh y el árbol de la miel' (1966), 'Los Aristogatos' (1970) y 'Bedknobs and Broomsticks' (1971). Junto a las dos estatuillas mencionadas –y otras nueve nominaciones–, a lo largo de 65 años de carrera ganó tres premios Grammy y recibió 24 álbumes de oro y platino. Su trabajo abarcó desde los primeros días del rock n' roll y la televisión hasta Broadway y Hollywood.

Según el historiador de cine Leonard Maltin, los hermanos Sherman eran «optimistas profesionales que encontraron en Walt Disney un mecenas perfecto. Sus canciones tenían un tono optimista». En 2005, ambos fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Tres años después, recibieron la Medalla Nacional de las Artes de EE.UU.

Pete Docter, director creativo de Pixar, señaló que, a pesar de su avanzada edad, Sherman «tenía más energía y entusiasmo que nadie, y siempre salía renovado por la contagiosa alegría de vivir». «Estaremos eternamente agradecidos por la huella que Richard dejó en el mundo y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia», añadió Eiger.