Muere Gordon Lightfoot, autor de éxitos como 'If You Could Read My Mind' Nominado a cinco grammys y con 17 junos en su haber, su equivalente canadiense, el cantautor ha fallecido a los 84 años de edad

El músico canadiense Gordon Lightfoot, autor de éxitos como 'If You Could Read My Mind' o la estremecedora 'The Wreck of the Edmund Fitzgerald', falleció este lunes en un hospital de Toronto, según se anunció en la página oficial que el compositor mantenía en Facebook. Se desconocen, por el momento, los motivos de su muerte, pero medios de comunicación canadienses como CTV y CBC confirmaron el deceso citando a Victoria Lord, una representante de la familia.

Nacido en Orillia, una ciudad ubicada en la provincia de Ontario, en 1938, Lightfoot se inició en el mundo de la música a mediados de los sesenta y fuertemente influenciado por el folk y el country que en aquellos años dominaba la escena. Canciones como 'Canadian Railroad Trilogy' o 'Pussywillows, Cat-Tails' fueron algunos de los temas que lo dieron a conocer en Canadá. Pero, como hicieron muchos otros artistas, en los setenta Lightfoot optó por colgarse la guitarra eléctrica y acercarse al pop y al rock sin perder de vista sus raíces.

Fue entonces cuando alcanzó su mayor grado de popularidad, con álbumes como 'Sundown', 'Summertime Dream' y 'Dream Street Rose' y canciones como 'Beautiful' y 'I'm Not Supposed to Care', donde daba rienda suelta a sus evocadoras letras y sus melodías conmovedoras. Nominado cinco veces a los Grammy y con diecisiete junos -el equivalente canadiense- en su haber, su catálogo de temas supera las doscientas canciones, algunas de las cuales fueron versionadas por artistas de la talla de Bob Dylan, Jerry Lee Lewis, Harry Belafonte, Elvis Presley, Richie Havens o Barbra Streisand. No en vano sus 'For Lovin' Me' y 'Early Morning Rain' se convirtieron en todo un éxito de la mano del trío de folk Peter, Paul & Mary. Del músico, Robbie Robertson, guitarrista de The Band y ferviente admirador, llegó a decir que era un tesoro cultural de la nación canadiense.

Una de las canciones más queridas por sus fans es 'The Wreck of the Edmund Fitzgerald', que abordaba un suceso real ocurrido en noviembre de 1975: el hundimiento del carguero Edmund Fitzgerald durante una tormenta en el Lago Superior. La pieza ponía el foco en las últimas horas de vida de los 29 marineros que se ahogaron en el suceso. También encabezó las listas de sencillos con éxitos como 'Carefree Highway', la balada 'If You Could Read My Mind', su primer gran éxito internacional, sobre la separación de un matrimonio, y dos canciones supuestamente inspiradas en su volátil romance con la corista y la groupie de rock Cathy Smith, 'Sundown' y 'Rainy Day People'.