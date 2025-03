La muerte de Sérgio Mendes deja a la bossa nova sin su gran divulgador

Doménico Chiappe Madrid Sábado, 7 de septiembre 2024, 09:59 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

Era un niño abandonado que estudió música en Brasil, y las partituras se convirtieron en su forma de ganarse la vida. Sérgio Mendes inició su carrera en Río de Janeiro con otros gigantes de las nuevas formas musicales que surgían en los sesenta, como Tom Jobim y Vinícius de Moraes. De esas sesiones nació la bossa nova, un híbrido de la samba con el jazz. Nacido en 1941, Mendes falleció este viernes en su hogar de Los Ángeles (Estados Unidos), debido a las secuelas del covid, según informó su familia.

Oficialmente, la bossa nova nació con la canción ‘Más que nada’ de Jorge Ben Jor en 1963. Muy popular casi de inmediato dentro del gigante suramericano, para salir de las fronteras requirió de embajadores como el propio Mendes, que se instaló en Estados Unidos esa misma década. En 1966, Mendes popularizó en el mercado norteamericano aquella canción que ya era un símbolo en Brasil. La crítica se rindió a sus pies, incluso la revista ‘Rolling Stone’. Cuarenta años después, Mendes volvió a interpretar este tema en colaboración con el grupo superventas Black Eyed Peas y el éxito fue inmediato, otra vez.

«Les digo a los músicos jóvenes que simplemente acepten sus sueños y sigan caminando y avanzando. La perseverancia es muy importante. Realmente se trata de tu pasión. Simplemente déjate llevar», decía en una entrevista en ‘The Spin’, en 2021, cuando una discográfica la rindió homenaje con un álbum que celebraba sus seis décadas de trayectoria, titulado ‘Sergio Mendes & Friends: A Celebration’. En el tributo participaron Herb Alpert o Quincy Jones. Mendes, por cierto, era un gran aficionado del jazz. Su canción favorita era ‘Take Five’ de Dave Brubeck y Paul Desmond. También hubo un documental, ‘Sergio Mendes: In the Key of Joy’.

De Brasil huyó en 1964, cuando se produjo un golpe militar y comenzó una sangrienta dictadura. Tenía 24 años. Eligió Estados Unidos, que había visitado dos años antes para tocar en el Carnegie Hall con Dizzy Gillespie. Para entonces, Antonio Carlos Jobim ya había abierto el camino, cuando grabó ‘Desafinado’ con Stan Getz. «Comencé desde cero aquí mientras hacía audiciones para algunos clubes de jazz y tocaba en algunos conciertos», recordaba. No volvió a establecer residencia en Brasil, a pesar que «todos regresaron a Brasil».

Lejos de su tierra natal, alejado del grupo de grandes músicos y compositores como Chico Buarque o Milton Nascimento y considerado un «divulgador» más que un creador por los medios locales, ganó un premio Grammy en 1992 con el disco ‘Brasileiro’ y dos Grammy Latinos. Sus temas eran la sintonía de las telenovelas brasileñas, apadrinó a Carlinhos Brown en su internacionalización y compuso la banda sonora de la película de animación ‘Río’ (que fue nominada al Oscar). Como «embajador» de la música brasileña, Mendes se mantuvo activo hasta sus años finales. Incluso actuó en 2022 y 2023. Su último concierto fue en Londres, a los 82 años.

Secretos

Sus secretos son varios, según compartió en aquella entrevista: los sellos le permitían hacer lo que quisiera. «No había presión. Por supuesto, las compañías discográficas quieren vender discos pero tuve total libertad». Luego, supo utilizar los «maravillosos ritmos» de Brasil. «Las melodías son realmente increíbles y me encantan las melodías». En tercer lugar, «haber conocido y colaborado con tantos artistas distintos de diferentes culturas y edades». Entre ellos, Sinatra. Y, por último, «trabajar con músicos jóvenes, alguien nuevo con quien no haya trabajado. Me encanta esa experiencia», aseguraba.

Su carta de presentación era la bossa nova, pero su discografía está repleta de colaboraciones con grandes músicos. Los abanderados del bebop, como el saxofonista Cannonball Adderley, cuando querían coquetear con las músicas brasileñas, le buscaban. Su nombre aparecía en portada, como marca, así como la de su agrupación Brasil ‘66, luego Brasil ‘77, con los que hizo la mayoría de sus producciones. Uno de sus últimos discos fue a dúo con Joao Gilberto.

La muerte de Mendes ocurrió pacíficamente, dijo su viuda, Gracinha Leporace, también cantante, que participó en varios de sus trabajos. Le sobreviven cinco hijos.