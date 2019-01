Madona, Springsteen, Rihanna y Sanz, los discos más esperados de 2019 Madonna. / EFE Habrá que esperar para saber si The Rolling Stones sacan un álbum nuevo tal como anunció el propio Keith Richards EFE Madrid Viernes, 4 enero 2019, 15:43

Ausentes del mercado en el último año, las grandes estrellas de la música global reclamarán su espacio en 2019 con esperados retornos discográficos a cargo de Madonna, Rihanna, Bruce Springsteen y Alejandro Sanz, este especialmente en una España pendiente de Aitana y Amaia Romero como frescas revoluciones.

No obstante, las incógnitas vuelven a ser la norma un año más, sobre todo en el ámbito internacional, que acaricia la posibilidad cierta de canciones inéditas de artistas como The Cure, The Chemical Brothers, Kanye West, Mark Ronson, The 1975, Dua Lipa, Sia, Miley Cyrus, Janet Jackson, The Weeknd y The Cranberries, con las últimas grabaciones en las que participó Dolores O'Riordan.

Incluso Adele podría tener novedades para las próximas Navidades, según 'The Sun', o los mismísimos The Rolling Stones, a tenor de unas declaraciones recientes del no siempre fiable Keith Richards, quien se mostraba optimista respecto a su primer álbum con material original en 15 años.

Más claro parece lo de Selena Gómez («el disco está listo», afirmó en agosto) y Ariana Grande, en racha creativa tras alzarse como gran diva de 2018 con su cuarto disco, 'Sweetener', o de Lana del Rey, que publicará 'Norman Fucking Rockwell' tras el lanzamiento previo de sencillos prometedores como 'Venice Bitch', muy citado como uno de los mejores temas del pasado año.

Madonna y Rihanna debían haber publicado novedades el pasado otoño, pero decidieron esperar. Al respecto, la «ambición rubia» comentó en octubre que estaba «terminando» su decimo cuarto álbum de estudio, empapado por el influjo de su residencia en Portugal.

También la artista de Barbados declaró en las últimas semanas que será «en 2019» cuando publique nuevo material, el cual, según algunos medios, no consistirá en un disco, sino en dos: uno más comercial y apegado a la radiofórmula y otro de carácter más experimental.

Muy influido por el tono de su espectáculo acústico 'Springsteen on Broadway', cuya grabación ha visto la luz recientemente, el 'Boss' ha estado trabajando en el relevo a 'High hopes' (2014), con un claro tono de «disco de cantautor».

Entre los pocos artistas de éxito comercial que tienen fecha firme se encuentran Backstreet Boys, que el 25 de enero lanzarán 'DNA', su primer álbum de estudio en seis años, retorno que se une al de otras estrellas de los años 90, como Avril Lavigne ('Head above water', 15 de febrero) y Dido ('Still on my mind', 8 de marzo).

Los amantes del rock alternativo y de la música más experimental tampoco quedarán huérfanos de lanzamientos. El 18 de enero llegan Deerhunter ('Why hasn't everything already disappeared?') y Sharon Van Etten ('Remind me tomorrow'), también Panda Bear ('Buoys') el 8 de febrero y Weezer el 1 de marzo ('The black album'), a la espera de noticias más concretas de Die Antwoord ('27'), Chromatics ('Dear Tommy') y The Raconteurs, banda de Jack White.

En castellano

Ya en español, «a mediados de 2019» se publicará '#ElDisco', duodécimo álbum de estudio de Alejandro Sanz, amén de primer material desde 'Sirope' (2015) y, según declaró, puede que su «último» LP propiamente dicho, a tenor de la deriva que han tomado en la industria los formatos físicos.

Además, muchos ojos y oídos estarán al tanto del debut discográfico de Amaia Romero, ganadora de OT 2017, tras lanzar 'in extremis' en 2018 un brevísimo primer anticipo llamado 'Un nuevo lugar', el cual dejó casi más incógnitas sobre el tono general del futuro trabajo de la pamplonesa.

Aitana Ocaña, su amiga y excompañera en el concurso, ya se mostró el pasado año como una apuesta comercial segura, primero con el single 'Teléfono' y, después, con un EP titulado 'Tráiler' que alcanzó rápidamente el disco de oro y que tendrá una continuación en formato de larga duración en estos primeros meses.

Antes llegará 'Sinónimo' de Rayden (18 de enero), el disco más tempranero de una primera mitad de año que también recibirá a Fangoria ('Extrapolaciones y dos preguntas'), Miss Caffeína ('Oh Long Johnson'), Mikel Erentxun y Anni B. Sweet cantando en español, el debut en solitario del exAuryn Dani Fernández y la caja de Camela que conmemora sus 25 años de música con numerosas colaboraciones.

Y pasado el estío, algunas discográficas ya han anticipado que habrá asimismo novedades por parte de Bebe, Coque Malla, León Benavente, Pastora Soler, Los Secretos, Viva Suecia, El Drogas y el talento emergente de Beret.