Los fans de Taylor Swift esperan a su reina en Madrid

Fernando Morales Madrid Miércoles, 29 de mayo 2024, 00:20 | Actualizado 14:00h. Comenta Compartir

Trece años después, uno de los días más esperados para los 'swifties' españoles ha llegado. Taylor Swift, la mujer que batió el pasado año número de escuchas en Spotify y que ha conseguido con 'The eras tour' convertirse en la gira más recaudadora de la historia, actúa esta noche y mañana ante unos 140.000 espectadores en el Santiago Bernabéu.

La primera artista internacional que actúa en el templo blanco y que ha conseguido que en sus alrededores los brillos y todo un ejército de fans ataviados con lentejuelas, botas de 'cowboy' y sombreros se abran paso, aunque sea por dos noches, al mundo futbolero. Y es literal. Si tan solo se anunció en un primer momento una fecha, la estadounidense consiguió, ante la gran demanda recibida, que LaLiga cambiara su calendario de partidos de la última jornada para poder realizar una segunda actuación. Y es que, como dicen sus fans, ella es una «diosa» que no solo es música sino ya un «movimiento», una «forma de vida» por la que muchos están dispuestos a gastarse más de 2.000 euros por verla y disfrutar de su espectáculo de más de tres horas de duración.

«Venimos de República Dominicana solo por verla», contaban ayer con gran felicidad dos amigas que entre las entradas para el concierto –450 euros–, el billete de avión –1.200 euros de ida y vuelta– y el hotel –1.200 euros– se han gastado cada una 2.250 euros. A ello hay que sumarle, aunque dicen que poco a la salida de la tienda oficial de 'merchandising', 100 euros que se gastaron en camisetas y bolsas oficiales de Taylor Swift.

Para los fans de la cantante, que algunos hacen cola desde este domingo, lo que va a pasar estas noches en el Bernabéu es un «espectáculo» que no se va a volver a repetir, al menos a corto plazo. «No sabemos cuando volverá a España ni cuando volverá a organizar una gira, llevaba 13 años sin venir aquí y cinco sin dar conciertos a nivel mundial», asegura otra acérrima seguidora que ya estuvo el pasado domingo viéndola en Lisboa y que tiene entradas para verla el jueves. «Salgo más pobre pero por lo menos la habré visto y formaré parte de esta historia», zanja.

Una historia con la que Taylor Swift está recorriendo cuatro continentes y habrá dado cuando termine la gira en diciembre 153 conciertos. Unos espectáculos con los que no solo habrá alegrado la vida de sus seguidores sino que también habrá sido una gran inyección de millones para las economías por las que canta.

El movimiento es tal que solo en Madrid esta cita puede generar alrededor de 150 millones de euros en concepto de viajes, alojamientos, comida y ropa relacionada con la artista al llenarse el Santiago Bernabéu, según Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín.

Estos cálculos, siempre y cuando los asistentes tengan un gasto medio de 1.000 euros por concierto. Y a juzgar por lo que ayer circulaba por las inmediaciones del Bernabéu, donde abrieron la tienda oficial de la artista, no estarían disparatados. Mari Carmen y Paloma, madre e hija de 50 y 15 años, respectivamente, acuden a los dos conciertos que hay en Madrid. Las entradas para cada día les han costado 220 euros por persona, pero su gasto en la tienda oficial de productos oficiales asciende hasta los 589 euros. «Nos vamos cargadas y ahora iremos a intercambiar pulseras de la amistad», cuenta Mari Carmen, quien ha sido quien ha envuelto a su hija en el mundo 'swiftie'.

«En mi casa solo se escucha la música de Taylor y cuando vino la última vez en 2011 no pude asistir», cuenta una madre con más de 20 pulseras en los brazos. «Hemos hecho 213 en total», afirma Paloma, que mientras cuenta su historia se le acerca otro fan para que se intercambien alguna de las que llevan.

Un ejemplo a seguir

Lo cierto es que al público 'swiftie' se le reconoce también por su 'outfit', un pase fundamental con el que cada uno se viste de su era favorita. Y es que la cantante ha organizado el espectáculo en diez actos, en los que cantará dos o tres temas de cada una de sus etapas desde que lanzara su primer álbum en 2006. Es por lo que muchos tachan de especial esta gira que la llevará, tras Madrid, a recorrer Francia, Reino Unido o Irlanda, como fechas más próximas. «Nací cuando ella publicó su segundo disco en 2008 y he crecido con ella y su música», cuenta María, una chica de 16 años que acudirá al concierto del jueves y que, a pesar de pagar la entrada de 400 euros en pista, hará dos noches en las inmediaciones del estadio para coger el mejor sitio.

Una vez dentro, la puesta en escena de Taylor Swift, para la que utiliza tres escenarios y ha movilizado más de 60 tráilers, según datos del Ayuntamiento de Madrid, estará combinada por los 'fan project' que esta comunidad ha organizado. Así, a través de pequeños gestos o mensajes escritos en papeles pretenden mostrarle a la artista el cariño y respeto que le tienen cuando ella termine la era 'lover'. «Ahí ella da un discurso en el que habla de sentirse poderosa, por lo que vamos a escribir papeles con el mensaje 'You are the power' para decirle que ella sola es ya 'poderosa'», cuenta uno de los fans. Y es que no es vista como una artista más sino como un ejemplo, una «reina» a la que seguir en cada uno de sus pasos.