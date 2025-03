Guía para ser un auténtico 'swiftie': un 'outfit' con lentejuelas, pulseras y mucho brillo

Los conciertos de Taylor Swift son música, baile y diversión pero, también, una muestra del estilismo de cada uno de los asistentes. Y es que el 'outfit' con el que acudir a ver a la artista que más escuchas tiene en Spotify y que no deja de romper récords tanto de reproducciones como de recaudación, es algo fundamental y primordial en 'The Eras Tour', la gira de más de 150 conciertos que la estadounidense está realizando desde el pasado año y que este miércoles y jueves llega a Madrid. Las entradas salieron a la venta en julio de 2023 y desde ese momento, comentan algunos de los seguidores de la artista, empezaron a preparar lo necesario para esta destacada fecha en el calendario 'swiftie'.

1 Pulseras de amistad El complemento fundamental que crea comunidad

Si algo es fundamental, destacado y primordial entre los fans que acudirán al Santiago Bernabéu son los conocidos como 'friendship bracelets' o pulseras de la amistad. Este accesorio, que surgió para la gira mundial de la artista, se realiza a través de cuencas de colores y letras que forman palabras relacionadas con la música de Taylor Swift. Una acción ya convertida en tradición que surgió, sobre todo, por la canción 'You're On Your Own, Kid', la quinta de su último álbum 'Midnights'. En ella, Taylor Swift canta: «Todo lo que pierdes es un paso que das, entonces, haz pulseras de la amistad, toma el momento y pruébalo, no tienes por qué tener miedo». Dicho y hecho. Los fans se pusieron manos a la obra.

Pero no basta con una o dos, sino que con el objetivo de agrandar el fenómeno comunidad que genera la artista, los seguidores decidieron hacerse sus propias pulseras y unas cuantas más para compartirlas con quien va al concierto. 20, 30 o 40 pulseras por brazo para identificarse como un 'swiftie' más. De hecho, los días previos, tal y como cuenta Sergio, un aférrimo seguidor de la artista, quedan en su grupo de amigos para realizar cuantas más pulseras mejor. «Todo es con el ánimo de compartir y una excusa para conocer a nueva gente», continúa.

2 Lentejuelas El brillo para ver a una reina

El Bernabéu, sea como fuere, brillará miércoles y jueves. No solo por 'show' que Taylor Swift tiene preparado, y del que aún se desconocen dos de las canciones que interpretará, sino por los brillos y lentejuelas que lleven una gran mayoría de espectadores. Es un rasgo muy marcado si se habla de Taylor Swift y sus eras. Aunque también, como todo en Taylor, está relacionado o más marcado con una era en concreto. Y en esta ocasión, los brillos y lentejuelas predomina en 'Midnights', donde la artista cuenta dolores de cabeza que no la dejan dormir. Un disco muy significativo para los 'swifties' y en el que los colores púrpura, los brillos y la inspiración noche son claves.

3 La personalidad El 'outfit', un estilo para cada era

Aunque nada de lo anterior se entendería sin un buen 'outfit', acorde a la era favorita de cada uno. «Cada una de ellas tienen estéticas muy diferentes y se pueden hacer 'outfits' muy llamativos y característicos», señala un seguidor de Taylor en España que ya pensó hace meses lo que vestiría para verla en Madrid. Pero lo cierto es que los días previos son de preparación pero también de precisión. Y es que no solo se prepara un modo de vestir, sino que algunos tienen varios y en los últimos momentos eligen cual llevar.

Pero al igual que las pulseras, muchos de estos seguidores optan por confesionarse ellos mismos la ropa para los conciertos. «Es una forma de expresar lo único y especial que es este momento para nosotros». Así se preparan, asegura Sergio, otro seguidor de Taylor Swift que lo que llevará en Madrid estará basado en recortes de tela y de una camiseta sin tirantes que tenía. Otra 'swiftie' tiene preparado un mono de lentejuelas que imita uno que lleva la cantante y otro acorde a la era lover con colores rosa pastel y corazones.

4 Las imágenes Las estampas como recuerdo

Taylor Swift, aunque no se caracteriza por una «interacción» profunda con su público, sí que ha conseguido crear lo que Fernando considera un estilo de vida, un movimiento al que sus fans veneran y siguen día a día para predicar con el ejemplo. Y de ahí, de ser para algunos una «diosa», es por lo que es habitual ver entre los conciertos numerosos fans con estampas con la cara de la cantante. En la cola para entrar al estadio o incluso colgadas de las numerosas pulseras de la amistad que algunos de ellos llevan para intercambiarlas después.

5 Corazones y mensajes Los carteles de los 'swifties' de regalo a Taylor

La interacción, no obstante, entre los seguidores de la artista va más allá de ellos y organizan acciones para mostrarle a Taylor su admiración durante los conciertos y darle apoyo. Así, es habitual que en un momento del espectáculo, los espectadores se hayan coordinado para llevar un folio con un mensaje de apoyo a la estadounidense. En el caso de España, y tal y como cuentan desde el club de fans de la artista, uno de los 'fan proyect' que tienen preparado para los conciertos de este miércoles y jueves es escribir «Taylor, you are the women'. Con ello pretenden comunicar que no hace falta ser hombre para ser poderoso, «que ella por sí sola ya lo es», explican.

6 Las camisetas Un uniforme motivacional

La artista, que a través de sus canciones ha cantado sus amores, desamores y hasta historias intrascendentes, ha labrado en estos 18 años de carrera musical una gran variedad de canciones personales impregandas de frases motivacionales, consejos y mensajes ocultos sobre su vida personal y profesional que no ha dejado de imprimir allá por donde pasa. Y estas, son las que se pueden leer en camisetas con las que muchos van a sus conciertos. «La vida no es un destino, es un viaje» o 'están pasando muchas cosas en este momento', son algunas de las más típicas y que justo el primer fan que llegó al Santiago Bernabéu para hacer cola decidió colgar en la silla sobre la que pasará las 72 horas que hará hasta poder ver a quien describe como su ídolo. Y es que no se pensaba ver a Taylor en su ciudad, por lo que para el «muchas cosas» y, sobre todo, emociones se mueven en las horas previas al concierto.

7 Número 13 El número favorito y de la suerte de Taylor Swift

Y sumado a las pulseras, las lentejuelas y el 'outfit' propiamente dicho, muchos son los que deciden 'tatuarse' el número 13 en la mano. Con colores normalmente llamativos y con una estética festivalera y con estilo 'country', con el que se introdujo en 2006 en su etapa profesional, se graban el número favorito y de la suerte de Taylor Swift.

8 Brazaletes Las pulseras como entrada y puesta en escena

Todo ello ayudará a que la experiencia de ver a una artista que lleva 13 años sin subirse a un escenario en España mejore y se abra paso en el Santiago Bernabéu, aunque de manera temporal, una ola de lentejuelas, brillos, colores festivaleros y, también, de luces. Y es que la puesta en escena de la artista, llevada a cabo en tres escenarios transportados en más de 60 tráilers según el Ayuntamiento de Madrid, es cuanto menos un juego de luces en el que cada asistente juega un papel fundamental, aunque sea de manera inconsciente. Las entradas se convierten en pulseras con luces parpadeantes que aguantan todo el concierto generando un espectáculo lumínico entre las gradas y el público. Un 'show' para el que algunos fanáticos han aconsejado llevar pañales para evitar tener que ir al baño y no perder ni un solo segundo del concierto.

Fotografía Virginia Carrasco, Andre Dias Nobre/AFP, Teresa Suarez/EFE, Miguel A. Lopes/EFE y Tiago Petinga/EFE