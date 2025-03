Muere Robbie Robertson, legendario guitarrista de The Band

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 10 de agosto 2023, 00:09 | Actualizado 12:02h. Comenta Compartir

Robbie Robertson, legendario guitarrista, compositor y cantante de The Band, murió a los 80 años el miércoles en Los Ángeles, tras una larga enfermedad no precisada y «rodeado de su familia», según su agente Jared Levine. Robertson llegó a la cima rock estadounidense en la década de los 70 con The Band, el grupo que teloneó y acompañó en sus giras a mediados de los sesenta a Bob Dylan, con quien colaborarían a lo largo de su carrera. Martin Scorsese consagró en 1976 a Robertson con su documental 'El último vals' y la revista Rolling Stone lo situó en el número 59 en su lista de los 100 mejores guitarristas en 2015.

Nacido el 5 de julio de 1943 en Toronto, el romance de Robertson con la guitarra fue temprano. Se unió a la banda de Ronnie Hawkins, una estrella del 'rockabilly', cuando tenía 16 años. Fundó luego The Hawks, nombre del grupo con el que se dieron a conocer como teloneros de Dylan en sus giras Going Electric. Contaba en sus filas con otros canadienses como Rick Danko, Garth Hudson y Richad Manuel, así como con el estadounidense Levon Helm, futuros miembros de The Band.

En 1968 ficharon por la discográfica Capital Records y se instalaron en Nueva York para grabar sus dos primeros álbumes, 'Music From Big Pink' y 'The Band', dos discos que cautivaron a la industria, dejaron su influjo en figuras como Eric Clapton y llevaron al grupo al festival de Woodstock. Como líder del grupo, Robertson compuso sus canciones más emblemáticas, como 'The Weight', 'The Night They Drove Ol' Dixie Down' y 'Up On Cripple Creek'.

Los problemas con las drogas de varios miembros y las desavenencias en el seno de la formación provocaron que a mediados de los 70 el propio Robertson disolviera el conjunto. La banda reapareció en 1983 sin Robertson y publicó tres álbumes, 'Jericho', 'High on the Hog' y 'Jubilation', con versiones de otros artistas y de escasa relevancia crítica y comercial.

Ampliar Robbie Robertson en la presentación en 2019 de un documental sobre The Band, mítica banda de rock que cofundó. M. Anzuoni / Reuters

Robertson se centró en su faceta de compositor a partir de 1980 y fraguó una estrecha relación con Martin Scorsese, cineasta que dirigió el documental 'El último vals' (The Last Waltz) sobre el multitudinario concierto que The Band ofreció el día de Acción de Gracias de 1976 en San Francisco poco antes de separarse. Estrenado en cines en 1978, es aún hoy un pionero y aclamado documental del universo del rock.

Robertson supervisó luego las bandas sonoras de filmes de Scorsese como 'Toro Salvaje', 'Gangs of New York', 'Shutter Island', 'El lobo de Wall Street' o 'El irlandés'. También de 'Los asesinos de la luna', la nueva cinta de de Scorsese que se estrena el próximo 20 de octubre con Leonardo DiCaprio encabezando el reparto.