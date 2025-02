Fallece a los 91 años Quincy Jones, el rey Midas de la música popular

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 4 de noviembre 2024, 09:17 | Actualizado 22:55h. Comenta Compartir

Todo lo que tocaba Quincy Jones en el planeta de la música se convertía en oro. El legendario y genial músico, compositor y productor estadounidense ha fallecido a los 91 años. Con éste infalible rey Midas la música popular pierde uno de sus mitos, un titán protagonista de una carrera de más de seis décadas jalonada de éxitos. Jones falleció el domingo rodeado de su familia en su casa de Los Ángeles, según comunicó este lunes su representante, Arnold Robinson.

Fue trompetista, director de orquesta, arreglista, compositor, productor musical y audiovisual y ganador de 28 premios Grammy. Bono, el líder de U2, calificó como «la persona más genial que he conocido» a una de las figuras más versátiles y respetadas de la música del siglo XX.

Su primer sencillo de éxito había sido 'It's My Party', una canción de Lesley Gore que encabezó la lista de éxitos del pop estadounidense en 1964. Produjo luego los álbumes superventas 'Off the Wall', 'Thriller' y 'Bad' de Michael Jackson en la década de los ochenta, discos que convirtieron al cantante negro en la mayor estrella pop de todos los tiempos. 'Thriller' vendió hasta 70 millones de copias, y seis de las nueve canciones del álbum estuvieron en el 'top ten'.

También compuso para gigantes de la canción ligera como Frank Sinatra. Hizo los arreglos del 'Fly Me to the Moon', del que el astronauta Buzz Aldrin hizo sonar una grabación en casete durante el primer alunizaje en 1969. Dotado intérprete de trompeta y piano, fue director de orquesta y arreglista para todo tipo de intérpretes y tocó todos los palos: del 'disco sound' de Donna Summer al jazz, como productor de Louis Armstrong, Billie Holiday Aretha Franklin, Sarah Vaughan, Ray Charles, Count Basie, Dizzy Gillespie.

Manejador de egos

Muchos otros solistas y cantantes colocaron sus temas en lo más alto de las listas de éxitos gracias a él, como Tommy Dorsey, Dinah Washington, Nat King Cole, Paul Simon, Amy Winehouse y Barbra Streisand.

Incansable trabajador en el estudio y virtuoso en el manejo de egos desmedidos como Miles Davis , Sammy Davis Jr. o Frank Sinatra, formó en 1985 el mayor conjunto de superestrellas para el concierto 'Live Aid' que grabó el álbum 'We Are the World', un bombazo con el que se recaudó una fortuna para ayudar a los afectados por la hambruna en Etiopía gracias a canción de mayor éxito de su época.

Fue también compositor de decenas de bandas sonoras para películas. Su compañía de producción de cine y televisión, fundada en 1990, tuvo un gran éxito con la comedia 'El príncipe de Bel-Air', que lanzó la carrera de Will Smith, y con otros programas. Coprodujo la película 'El color púrpura', y continuó innovando hasta bien entrados los 80 años, lanzando 'Qwest TV' en 2017, un servicio de televisión musical a la carta.

Tras Beyoncé y Jay-Z, Jones era el tercero con más cantidad de nominaciones a los premios Grammy de todos los tiempos (80 frente a las 88 de ambos artistas) y es el tercero más galardonado, con 28 premios. En 1963 Jones recibió el primer Grammy por los arreglos de 'I Can't Stop Loving You'.

Nieto de esclavos

Nieto de una esclava de Louisville, Quincy Jones nació el 14 de marzo de 1933, en Chicago, Illinois. Hijo de Quincy Delight Jones y de Sarah Frances Wells, su padre fue un jugador semiprofesional de béisbol y carpintero. Los graves problemas de salud de su infancia marcaron una dura infancia en la que su abuela le alimentaba cocinando zarigüeyas, comadrejas o ratas, si era necesario. Su familia se trasladó a Seattle cuando contaba con 14 años.

Experimentó con diferentes instrumentos en la banda de la escuela antes de decidirse por la trompeta para tocar jazz, soul y rhythm and blues en clubes nocturnos de con formaciones como la 'big band' Lionel Hampton's y la banda de la Berklee School of Music de Boston. Conoció a Ray Charles, el pianista y cantante ciego que tenía 16 años y que enseñó a Jones a arreglar y componer música.

En 1950 se instaló en Nueva York donde se dedicó a escribir, arreglar y grabar a bandas que tocan en los clubes de jazz en los que se relaciona con Thelonious Monk, Charlie Parker y Miles Davis Con la Hampton's band. Realizó una gira europea y americana a mediados de los 50 antes de trasladarse a París y estudiar composición clásica con Nadia Boulanger. Trabajó luego como director musical compositor y arreglista de Barclay Records.

Empresario

En 1961 regresa a Nueva York y se convierte en vicepresidente de Mercury Records. Pasa a ser uno de los primeros afroamericanos con tanto poder en la industria del disco, y produce a Peggy Lee, Tony Bennett y Sarah Vaughan.

«La motivación subyacente de cualquier artista, ya sea Stravinsky o Miles Davis, es hacer el tipo de música que quiere y que todo el mundo la compre», dijo Jones a la revista Rolling Stone después de que los puristas del jazz lo calificaran de vendido por hacer música pop.

«La música era lo único que podía controlar», escribió Jones en su autobiografía. «Era el único mundo que me ofrecía libertad... No tenía que buscar respuestas. Las respuestas no estaban más allá de la campana de mi trompeta y de mis partituras garabateadas a lápiz. La música me hizo pleno, fuerte, popular, autosuficiente y genial».

Su carisma y su agenda eran impagables y trató a muchas de las figuras más conocidas del siglo XX: de Pablo Picasso al papa Juan Pablo II pasando por Nelson Mandela, a quien ayudó a celebrar sus 90 años. También a Marlon Brando cuando el actor se recuperaba de una crisis nerviosa, retirado a su isla del Pacífico Sur.