Los Estopa, nietos del Sardina, sacan nuevo disco

El dúo musical formado por David y José Muñoz cumplen este año 25 años desde que sacaran su primer disco en 1999 y triunfaran con canciones tan pegadizas y aún hoy día reconocidas 'La raja de tu falda' o 'Como Camarón', temas que sonaban por todos lados desde su lanzamiento.

Este año además, los hermanos fueron reconocidos con la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2024, reconocimiento del Ministerio de Cultura por ser una de las bandas más destacadas en España.

Para poner la guinda al pastel del aniversario y el premio, los Estopa van a sacar un nuevo disco este año 'Estopía', el 15 de marzo, un disco con canciones con ritmos que recuerdan a los primeros temas sacados en los primeros álbumes.

'Estopia' además incluirá la primera canción en catalán del dúo, sobre la que han comentado que «molaría» que sirviera para arreglar España. «Ojalá se tendieran puentes de diálogo y que nos lleváramos todos muy bien».

«Yo veo que los barrios son iguales, en Barcelona y en Madrid y la gente obrera y trabajadora es igual. Los demás, los que nos quieren enfrentar son siempre los políticos y los fanáticos de todos los lados».

En este importante año, los de Cornellá celebrarán todas estas buenas noticias con sus seguidores con una gran gira nacional e internacional, donde ocuparán grandes espacios como el Estadio Civitas Metropolinato de madri o el Estadi Olímpic de Barcelona.

Aunque naturales de Cornellá, los hermanos Muñoz nunca han olvidado sus raíces extremeñas. Los artistas son descendientes de Zarza Capilla de Abajo, el pueblo de la provincia pacense en que nació su abuelo Pablo Muñoz, el Sardina, y donde pasaban los veranos de su infancia.

En 1999 sacaron 'Estopa', su primer disco, al que le siguió 'Destrangis' en 2001. El disco, del que vendieron más de 2.000.000 de copias, fue tan popular que un año después lo reeditaron en 'Más destrangis', donde incluyeron tres nuevas canciones.

El pueblo de sus padres fue el elegido para grabar el videoclip de una de las canciones de 'Destrangis'; 'Vino tinto'. El videoclip, grabado en Zarza Capilla y Puebla de Alcocer en el año 2002, fue, como ellos señalaron en su momento, «un homenaje al campo extremeño, a la alberca, el viento…», siendo esta una de la muchas muestras que han dado José y David, 'Los sardina' en su pueblo, a lo largo del tiempo del cariño y el apego que siempre han tenido con la tierra de su familia y de su infancia.

Los hermanos Muñoz eligieron su pueblo para este clip «porque no se les había ocurrido antes», como explicaron en un entrevista tras la grabación. «Es algo muy significativo para nosotros. Es hacer un vídeo donde nosotros queremos, al estilo que nos gusta. Hasta ahora habíamos elegido primero un bar, luego la calle, cosas así. Además, yo soy de los que piensan que la gente no conoce lo bonito que es Extremadura. La gente piens que Extremadura es el culo del mundo, el desierto, cuando no es verdad. A lo mejor de esta manera la gente se da cuenta de que es todo lo contrario, de que estamos en el sitio más bonito del mundo», señalaba David.

La gira del año 2002 comenzó en Extremadura, más de dos horas de concierto en el que Los Estopa estuvieron arropados por más de 7.000 personas que acudieron al Estadio Viejo Vivero de Badajoz para corear las canciones de los de Cornellá que comenzaron la noche al grito de '¡Estoooooooopa!'.

Si este año es especial para Estopa no lo fue menos 2002, ya que fueron nombrados Hijos Adoptivos de Zarza Capilla. La localidad se convirtió en una fiesta para agasajar a sus más grandes embajadores.

Los algo más de 500 habitantes del municipio llenaron la plaza del pueblo para presenciar este nombramiento que compartieron con el consejero de cultura, Francisco Muñoz.

Durante el acto salió a relucir la relación de Estopa con la población; su abuelo vendía pescado en el pueblo; sus padres, pablo y Paola, emigraron a Cataluña, pero siempre han pasado sus vacaciones en el pueblo.

En un sencillo acto, Estopa y el consejero de Cultura recibieron los diplomas con el nombramiento de hijos adoptivos y después hubo tanta insistencia por parte de los asistentes para que el dúo cantara que David y José se arrancaron con una poesía dedicada a su pueblo y con fragmentos de sus éxitos. Por arte de magia apareció una guitarra y, al final, los hermanos cantaron para el deleite de todo un pueblo.

Los Estopa han continuado cosechando éxitos con los siguientes discos; en 2004 llegó '¿La calle es tuya?', en 2005 'Voces de ultrarumba', en 2008 'Allenrok', en 2009 'Estopa X Anniversarivm', en 2011 'Estopa 2.0', en 2015 'Rumba a lo desconocido' y en 2019 'Fuego', además de los álbumes recopilatorio 'Esencial Estopa'' en 2016 y 'Estopa 20 aniversario' en 2019.

