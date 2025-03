Estampitas entre las transparencias e inspectores de Hacienda

Gloria Salgado Madrid Jueves, 16 de noviembre 2023 | Actualizado 17/11/2023 07:09h. Comenta Compartir

La alfombra roja de los Grammy -Latinos o no- nunca ha destacado por los elegantes estilismos de los que por ella pisan. Esta moqueta no es, ni mucho menos, un escaparate para que las firmas de lujo se luzcan, como ocurre en los Oscar o en Cannes. Es más dar el cante o el do de pecho, como la 'influencer' Jessica Goicoechea, enfundada en un ajustado vestido negro de Ze García que dejaba a la vista sus trabajados abdominales y su escote, con una fina tira de tela para, al igual que en redes sociales, esquivar la censura.

Goicoechea se ha convertido en la sorpresa del paseíllo inicial, aunque la protagonista ha sido, como se esperaba, Rosalía. La artista internacional, que en la pasada edición triunfó gracias a su 'Motomami', ha sido la primera en actuar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, escenario del primer encuentro de la cantante y su exprometido, Rauw Alejandro, después de su ruptura. A él parecía estar dedicada la desgarradora versión que ha realizado del 'Se nos rompió el amor' de Rocío Jurado.

Las cámaras no han dado la opción de ver la cara del puertorriqueño durante la actuación de su expareja, a la que parecía responder con una versión del clásico 'Se fue' de Laura Pausini. Un cruce de indirectas que se ha quedado, al menos por el momento, en eso. Los tiempos están muy medidos para evitar cercanía entre ambos, algo que el viernes será complicado si, como asegura el tiktoker Abel Planelles, viajan en el mismo avión comercial con destino a Miami.

Quizá Rosalía se haya encomendado a la Macarena después de que un joven sevillano de nombre Virgilio regalase una estampita de la virgen a la cantante y a otros de los artistas, como Bizarrap y Shakira.

La colombiana ha cruzado el charco con sus hijos, a los que las cámaras han enfocado en varias ocasiones. Sentados en sus butacas vestidos íntegramente de blanco, han aplaudido a su madre cada vez que ha subido al escenario, en cuyas pantallas han aparecido cantando 'Acróstico'. Shakira ha actuado por segunda y última vez junto a Bizarrap para interpretar su polémica 'Music Sessions #53', durante la que ha bajado al patio de butacas, donde ha ignorado a Rauw Alejandro, que se ha levantado a su paso en lo que parecía un intento por bailar con ella.

Tanto Shakira con sus hijos como Rosalía descansan en el hotel más lujoso de la perla del Guadalquivir, el Alfonso XIII, cuyo coste por noche supera los 900 euros. En el prestigioso establecimiento también se aloja Alejandro Sanz, al que se ha visto paseando por la ciudad con una joven de 30 años. Pero no todo ha sido tan agradable durante su estancia en Sevilla. El cantante ha sido visitado por dos inspectores de Hacienda para notificar la deuda de tres millones de euros que arrastra por sus propiedades en Miami.

Un amargo trance que parece haber afectado a la concentración del artista, que al presentar su actuación ha pedido volver a empezar, como si creyese que estaba grabando, en lugar de estar en un directo.