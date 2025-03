¿Quién ha ganado más veces los Grammy latinos?

Luigi Gómez, Carlos G. Fernández y Álex Sánchez Madrid Jueves, 16 de noviembre 2023 | Actualizado 17/11/2023 12:03h. Comenta Compartir

«¡SEVILLA YA VENGOOO!» espetaba la todopoderosa Rosalía hace escasos días en su cuenta de una de las principales redes sociales. A simple vista se podría pensar que tendrían algo que ver el gazpacho o tal vez la feria de Abril pero nada, las fechas no cuadraban. Su visita se justificaba por la 24ª edición de los Grammy latinos. La confusión es comprensible y es que esta es la primera vez que se celebraban fuera de fronteras norteamericanas, y se decidió que fuesen ni más ni menos que en la capital andaluza. Estos son los ganadores de uno de los mayores eventos de la música de habla no inglesa en el planeta.

Actualmente se premian más de 50 categorías, pero aquí nos centramos en las joyas de la corona. Las estatuillas más ansiadas por parte de la «crème de la crème» de la música latina.

Mejor grabación 2023 El Santo Grial de los premios

Christina Aguilera

No Es Que Te Extrañe Pablo Alborán

Déjame Llorarte Paula Arenas & Jesús Navarro

Déjame Llorarte Bizarrap & Shakira

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Fonseca & Juan Luis Guerra

Si Tú Me Quieres Karol G

Mientras Me Curo Del Cora Natalia Lafourcade

De Todas Las Flores Lasso

Ojos Marrones Maluma & Marc Anthony

La Fórmula Rosalía

Despechá Alejandro Sanz & Danny Ocean

Correcaminos

El premio gordo, el más deseado. Este año se enfrentaban viejos mastodontes de la canción como Juan Luis Guerra, Christina Aguilera o Alejandro Sanz con jóvenes bombazos del estilo de Maluma, Karol G o Bizarrap. Colombia era el país más nominado, España el segundo. Finalmente la balanza se inclinó hacia la canción ‘De Todas las Flores’ de Natalia Lafourcade. Una joya sensible pero contundente que la artista Mexicana seleccionó como ‘single’ de su último lanzamiento homónimo.

Mejor canción 2023 El premio a los compositores

Shakira

Acróstico Pablo Alborán & María Becerra

Amigos Natalia Lafourcade

De Todas Las Flores Eslabón Armado & Peso P.

Ella Baila Sola Camilo & Alejandro Sanz

NASA Lasso

Ojos Marrones Bizarrap & Shakira

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 Fonseca & Juan Luis Guerra

Si Tú Me Quieres Karol G & Shakira

TQG Grupo Frontera & Bad Bunny

Un x100to

Os preguntaréis: ¿por qué hay un premio a la grabación y otro a la mejor canción? Pues se entiende por la ‘grabación’ (recording) el producto final, con todos sus arreglos, mezclas y masterizaciones, mientras que el premio a la canción se refiere básicamente a la letra y los acordes: la idea compuesta, pero que cualquiera podría tocar y cantar a su manera. Nuestros siempre certeros representantes: Pablo Alborán y el numerosamente «grammardonado» Alejandro Sanz está vez no pudieron hacer nada contra la apisonadora formada por la colaboración entre la gran premiada de la noche, Shakira y el productor de moda Bizarrap.

Mejor álbum 2023 Como decía Prince, «todavía importan los discos»

Pablo Alborán

La Cu4rta Hoja Paula Arenas

A Ciegas Camilo

De Adentro Pa Afuera Andrés Cepeda

Décimo Cuarto Juanes

Vida Cotidiana Karol G

Mañana Será Bonito Natalia Lafourcade

De Todas Las Flores Ricky Martin

Play Fito Páez

EADDA9223 Carlos Vives

Escalona Nunca Se Había...

Rosalía no publicaba disco nuevo este año, un respiro para el resto de artistas que ha permitido que otro se lleve el gato al agua. Karol G ha sido finalmente quien ha adelantado a sus seis compatriotas contra los que competía tan solo en esta categoría. Lo ha hecho con su cuarto álbum de estudio ‘Mañana Será Bonito’. 16 cañonazos “reguetoneros” plagados de colaboraciones con artistas como Romeo Santos, Shakira o los españoles Quevedo y Bad Gyal.

Mejor artista nuevo 2023 Una cantera de nombres desconocidos (de momento)

Borja

Conexión Divina

Ana del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

TIMØ



La categoría de actor o actriz revelación… pero más difícil, que aquí se lo han guisado y comido ellos solos. Los artistas emergentes, normalmente muy jovenzuelos, reciben con este galardón un espaldarazo muy importante. Borja —así, sin apellido—, el único autor español de los diez contendientes nominados no ha podido hacer nada contra la jovencísima venezolana Joaquina, elegida como Mejor Artista Nuevo 2023.

Persona del año 2023 El reconocimiento a toda una carrera

Laura Pausini posa cuando llega para recibir su premio Persona del Año. CRISTINA QUICLER / AFP

Este año hay sorpresa. Es la primera vez que la Academia otorga este galardón, que no es competitivo sino honorífico, a una persona italiana. La Pausini no es cualquiera, ha vendido más de 70 millones de discos y triunfando sobremanera en los países de habla hispana. Además, está inmersa en aquella bella labor que anteriormente ejerció Raffaella Carrà: el puente cultural Italia-España a través de la tele, un puente que ahora se extiende a toda América. Antonio Banderas ha recibido otro premio honorífico: el «premio especial de la Presidencia».

Los Grammy Latinos a lo largo de los años

La sede Por primera vez fuera de EEUU

Lo de Pausini no es nada: si algo ha marcado la celebración es que por primera vez en 23 años ha discurrido fuera de los Estados Unidos. Y de entre todas las ciudades posibles del «mundo latino», ha sido Sevilla —antaño conocida como Puerto de Indias— la que mejor ha jugado sus cartas. La ciudad andaluza ha visto sus calles copadas esta semana por eventos que trascendían la gala o la alfombra roja (la cena de empresa de los paparazzi de todo el mundo). Miles de visitantes se han acercado a las distintas actividades repartidas por la ciudad del color convertida en «un personaje más» de este certamen.

Los triunfadores de las ligas mayores

El reparto de los grandes premios se ha olvidado tradicionalmente de las mujeres: de no ser por Natalia Lafourcade, Shakira y Rosalía, apenas estarían representadas. La lista de mejores grabaciones de cada año nos muestra un puñado de grandes hits ('Corazón espinado', 'No es lo mismo', 'La tortura', 'Vivir mi vida', 'La bicicleta', 'Despacito'), mientras que los álbumes parecen menos memorables en general, síntoma —tristemente— de un formato cada vez menos relevante para el gran público (bendita Rosalía que vuelve a darle caña). Por último, las mejores canciones muchas veces se repiten con las grabaciones, aunque a veces premian canciones «menos hit» y más literarias o artísticas, como el caso de Residente y su autobiográfica 'René'.

Grandes carreras y nombres olvidados

Echar la vista atrás en esta categoría enseña mucho: hay tanto acertadísimas decisiones, que después se transformaron en artistas superventas, y hay otros que ganaron el premio y luego nunca más se supo (prácticamente). Así, podemos encontrar a Juanes, David Bisbal, Calle 13 o, más recientemente, Karol G, que en su día fueron reconocidos por alguien con muy buen ojo. Pero otros nombres —no vamos a señalar a nadie, puedes explorar el gráfico— no pegaron precisamente el pelotazo. Tampoco era obligatorio, que esto de la música es muy complicado.

Un linaje de leyendas

Una asombrosa y aplastante mayoría masculina en una categoría que es elegida más o menos a dedo —o sea, que tendría más fácil cuidar este tipo de detalles—. Parece que solo han merecido este honor Gloria Estefan y Shakira, además de Laura Pausini este año. Sea como sea, repasar la lista es hacer un viaje por inmensos colosos de la canción, cada uno a su manera responsable de cambiar, aunque sea un poco, la historia de la música latina.

El país más premiado: ¿España o Brasil?

Si sumamos los premios de todas las categorías, es Brasil el país más premiado, seguido de México y Colombia (es posible que las múltiples categorías de estilos regionales específicos les den un poco de ventaja). El siguiente sería España. Sin embargo, si solo contamos las tres categorías principales, España es la que más veces ha ganado: debemos agradecérselo a Rosalía, sí, pero sobre todo a Alejandro Sanz, que tuvo unos años dorados donde lo ganaba todo (y este año también podría llevarse más, ¡nunca tiene suficiente!).

Los artistas más premiados El indiscutible dominio caribeño

MASCULINO 28 JUAN LUIS GUERRA República Dominicana 27 RESIDENTE Puerto Rico 25 JUANES Colombia FEMENINO 18 NATALIA LAFOURCADE México 16 SHAKIRA Colombia 13 ROSALÍA España GRUPO 21 CALLE 13 Puerto Rico 10 MANÁ México 9 CAFÉ TACVBA México MASCULINO 28 JUAN LUIS GUERRA República Dominicana 27 RESIDENTE Puerto Rico 25 JUANES Colombia FEMENINO 18 NATALIA LAFOURCADE México 16 SHAKIRA Colombia 13 ROSALÍA España GRUPO 21 CALLE 13 Puerto Rico 10 MANÁ México 9 CAFÉ TACVBA México MASCULINO 28 27 25 JUAN LUIS GUERRA República Dominicana RESIDENTE Puerto Rico JUANES Colombia FEMENINO 16 18 13 ROSALÍA España NATALIA LAFOURCADE México SHAKIRA Colombia GRUPO 21 10 9 MANÁ México CAFÉ TACVBA México CALLE 13 Puerto Rico MASCULINO 28 27 25 JUAN LUIS GUERRA República Dominicana RESIDENTE Puerto Rico JUANES Colombia FEMENINO 16 18 13 ROSALÍA España NATALIA LAFOURCADE México SHAKIRA Colombia GRUPO 21 10 9 MANÁ México CAFÉ TACVBA México CALLE 13 Puerto Rico

La incombustible bilirrubina y todos sus derivados han logrado que Juan Luis Guerra se mantenga en lo alto del podio. Al alzarse este año con una nueva estatuilla, ha tomado distancia con Residente, el rey de las rimas hirientes pero también de los versos calmados y playeros, con el que hasta ahora estaba empatado. No obstante, es la antigua banda del que ahora ostenta la segunda posición (Calle 13), la que encabeza el ránking en la sección de agrupaciones.

Natalia Lafourcade y Shakira han obtenido en esta edición tres gramófonos cada una por lo que mantienen su distancia en una muy reñida competición por ser la artista femenina más premiada del certamen. Dejan ligeramente rezagada a Rosalía que promete embestir de nuevo con fuerza con su siguiente álbum en el que ya está trabajando.

El inigualable Alejandro Sanz...

Ya sabréis a estas alturas que Sanz se llamó en sus primeros discos Alejandro Magno (la auténtica sorpresa es que su apellido es… ¡Sánchez!). Eran otros tiempos y el «rebranding» fue un acierto. El alcance del éxito del madrileño no tiene parangón dentro de nuestro país, y eso que ya llevaba unos cuantos discos que no compitieron en los premios porque todavía no se celebraban. La metamorfosis «urbana» de 'No es lo mismo' lo petó igual o más que la emocionalidad desaforada de 'Corazón partío'. Al menos para el baremo de los Grammy latinos, Sanz consiguió acertar de pleno muchas veces y convertirse en epicentro del mundo musical en español.

Los artistas españoles más premiados

24 ALEJANDRO SANZ 13 ROSALÍA 5 NIÑA PASTORI, ENRIQUE IGLESIAS Y C. TANGANA 4 PACO DE LUCÍA 3 EL CIGALA Y TOMATITO 24 ALEJANDRO SANZ 13 ROSALÍA 5 NIÑA PASTORI, ENRIQUE IGLESIAS Y C. TANGANA 4 PACO DE LUCÍA 3 EL CIGALA Y TOMATITO 24 13 5 ROSALÍA NIÑA PASTORI, ENRIQUE IGLESIAS Y C. TANGANA ALEJANDRO SANZ 4 3 PACO DE LUCÍA EL CIGALA Y TOMATITO 24 13 5 3 4 ROSALÍA PACO DE LUCÍA NIÑA PASTORI, ENRIQUE IGLESIAS Y C. TANGANA ALEJANDRO SANZ EL CIGALA Y TOMATITO

Pero que no nos eclipse el planeta Sanz. Porque la artista que más hemos mencionado, el huracán Rosalía, está logrando muchísimo en muy poco tiempo. Si desde ‘Malamente’ (y su disco, ‘El mal querer’) reclamó el foco mezclando estilos y con una impresionante identidad visual, con ‘Motomami’ reivindicó la transformación —queda claro en la letra de ‘SAOKO’— y volvió a sorprender y acertar hasta su siguiente apuesta. Bastante alejados tenemos a C. Tangana y Enrique Iglesias, cada uno con cinco Grammys (se parecen lo que un huevo a una castaña… ¿o tal vez no?). Y empieza la parte flamenca: hay un hueco de honor para Niña Pastori y Paco de Lucía (mejor álbum en 2014), con cinco y cuatro gramófonos respectivamente tras hacerse la gaditana con el Grammy Latino al mejor álbum flamenco del año 2023. Les siguen Tomatito y el mismísimo Cigala, con tres.