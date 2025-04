A lo largo de sus quince años de carrera como cantante y compositora, María Bestar vivió en diversos países de Latinoamérica en los que conoció, ... de primera mano, la violencia que sufren niños y mujeres. De vuelta a España, siguió su lucha en ese campo colaborando con Infancia Silenciada, asociación que aboga por no dar la custodia compartida a los padres que ejercen la violencia vicaria. Pero fue al cambiar la música por el cine cuando Bestar encontró en la ficción la mejor forma de visibilizar la violencia de género: en 'No estás loca', corto que ha escrito, protagonizado y dirigido, aborda el tema del maltrato psicológico, una violencia que, a lo largo de la entrevista, la cineasta revela haber sufrido.

-Ha vivido en Miami, Colombia y México. ¿Dónde se toma el mejor aperitivo?

-En Madrid, sin duda. También he vivido ahí.

-En Miami estuvo muchos años.

-Sí, hasta hace un año y medio que volví a Madrid. En el 92 me fui de niña con mis padres, regresé a España, estuve un año y volví ya sola a Miami porque tenía 16 años y sentía que me ofrecía unas oportunidades que mi país, en aquella época, no me daba. Estuve allí hasta que me fui a vivir a México cuando firmé con Sony Music por el tema de mi música. Pero siempre he estado yendo y viniendo.

-¿Por qué cambió la música por el cine?

-Yo creo que los cambios siempre llegan cuando uno no los planifica. En mi caso, la música fue cambiando, y toda la nueva ola que llegaba no tenía nada que ver con mi estilo ni con lo que hacía. También mis hijos iban creciendo, y estar fuera de gira no era compatible. En el cine empecé con mi marido cuando me dijo que le echara una mano con un guion, y la actuación siempre me había gustado porque, en un escenario, estás interpretando constantemente, así que me puse a estudiar, di clases de arte dramático, me metí en un curso de dirección… Pero no fue una decisión consciente. Ocurrió.

-¿Qué le ha llevado a realizar 'No estás loca'?

-Eso sí fue una necesidad. Durante muchos años he colaborado con fundaciones de mujeres maltratadas, de niños huérfanos y de víctimas de tráfico sexual infantil, y me di cuenta de que nadie mejor que una madre puede cuidar a un hijo, que si estos niños estaban así es porque algo les pasaba a sus madres; en ese momento empezó mi cruzada contra el maltrato. Además, yo tuve una relación bastante fea y soy víctima de violencia de género, algo que también me llevó a pensar que había que contarlo. Un día me llegó la inspiración, salió ese guion y dije «tengo que hacer este corto».

-Acaba de decir que es víctima de violencia de género.

-Sí.

-¿De maltrato psicológico, como la protagonista de su corto?

-Sí, sí. Y he hablado con muchas mujeres que lo han sido, y muchas se han dado cuenta después, porque hay veces en las que una misma no es consciente de lo que está viviendo.

-Por eso 'No estás loca' termina con la frase «Si vieras por fuera lo que te hace por dentro, ¿denunciarías?».

-Es que es muy complicado. Desde pequeños nos enseñan que pegar es malo, y los golpes físicos son más fáciles de identificar porque los ves, pero los golpes psicológicos no se ven, y permanecen en el tiempo. Y aunque vayas a terapia, aunque estés bien, cuando tienes un día malo te llegan esas voces de «no sirves para nada, eres una mierda» que están tatuadas en el alma. Por eso, igual que educamos en que no se debe de pegar, vamos a educar también en que no se debe de pegar de otra manera, de una manera psicológica. Así, cuando te pasa podrás identificarlo, o quien lo hace se dará cuenta de que está haciendo algo mal.

-La violencia de género afecta a mujeres de cualquier clase social; de hecho, la protagonista del corto tiene un estatus medio-alto.

-Sí, la violencia es transversal, y para mí era muy importante señalar eso en el cortometraje. En pases privados se me han acercado mujeres independientes, de un nivel socioeconómico alto, y me han dicho «eso lo he vivido yo, eso lo vivo yo». Yo creo que las mujeres de este perfil se callan muchísimo más por vergüenza, por el qué dirán, porque ¿cómo me puede pasar esto a mí? Muchas veces me han preguntado por qué yo aguantaba todo eso. Y es que no es tan fácil de identificar.

-¿Este corto le ha ayudado a sanar sus propias heridas?

-Totalmente, muchísimo. Y me hizo darme cuenta de lo grave que es normalizar la violencia psicológica. Cuando estaba rodando, al terminar de hacer la escena me iba al combo y preguntaba a mis compañeros si veían la violencia. «Pues claro que la vemos», me decían, y yo repetía «¿pero la palpáis?, ¿de verdad la veis?», porque la tengo tan interiorizada que me costaba verla. Por eso es necesario que esto se vea, se hable y se enseñe en colegios, universidades y en todas las instituciones donde sea necesario.

-Está preparando 'Encerradas', un largo sobre la maternidad en las cárceles españolas en los 90. ¿Para cuándo una comedia?

-Jajajaja. Tengo una comedia romántica que se llama 'Segunda Oportunidad' sobre vivir el momento, que aquí donde me ves soy una persona muy alegre. Pero sí, la siguiente después de 'Encerradas' va a ser el largo de 'No estás loca', porque siento que es una necesidad. Es obligado.