'Mi burrito sabanero': La injusta historia de un villancico que Bisbal ha llevado al éxito estas navidades

Joseba Martín Lunes, 30 de diciembre 2024 | Actualizado 31/12/2025 11:01h. Comenta Compartir

Todo comenzó con Hugo Blanco, el compositor de Caracas que de niño se colaba en las emisoras de radio para ver de cerca a los músicos. Con poco más de 30 años, en 1972, compone 'El burrito de Belén', un villancico que pasa desapercibido durante tres años. Hasta que lo graba La Rondallita, con integrantes del Coro Infantil Venezuela. La voz solista corresponde a Ricardo Cuenci, de ocho años. Enseguida se populariza por su primer verso, 'Mi burrito sabanero', primero en el país, luego en Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, México, Perú, Colombia o Chile, y ahora entre la diáspora latinoamericana. Sin embargo, ni Ricardo ni el resto del grupo cobró un solo bolívar por la grabación.

A sus 57 años Ricardo Cuenci se muestra orgulloso de aquella aventura. «Fue una experiencia muy bonita, toda una sorpresa, con la gira por Puerto Rico, Santo Domingo, aquí en Venezuela… Como niño, uno se queda maravillado al montarse al avión, al cantarle a la gente, al firmar autógrafos. Es una felicidad que nunca se pierde». En las numerosas entrevistas concedidas hay una frase que repite como un mantra: «Aquí Ricardo Cuenci para todo, de corazón, aquí presente». Casi medio siglo depués de aquella fotografía de la portada, a lomos de un burrito blanco a las afueras de El Junquito, una zona montañosa cerca de Caracas, asegura que «volvería a grabar la canción en las mismas circunstancias, porque es para la gente, para mi país, para el mundo, estoy orgulloso de ser cantante».

Cuando Cuenci declaró en una entrevista en 2022 que ni él ni sus compañeros habían cobrado «ni un bolívar partido por la mitad», la canción y el cantante regresaron al primer plano. Otro artista, Manuel Mirabal, abogado y ex director nacional de Derecho de Autor, ha explicado que al cantante no le corresponden royalties, porque hasta 1993 no se implantó en Venezuela la ley que incluía también a los intérpretes, más allá de los autores. En España 'Mi burrito sabanero' se ha convertido en el hit de estas navidades gracias a la omnipresente versión de David Bisbal, marido de la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti, hasta el punto de generar memes en las redes. Destaca en Tik Tok el momento en que la actriz Donna Reed ('¡Qué bello es vivir!') destroza el disco con cara de pocos amigos. Pero también las redes sociales han alegrado la vida a Ricardo Cuenci: «La gente me para en la calle, me reconoce…». La versión de Bisbal le parece «extraordinaria. Me gustaría decirle 'vamos a grabarla juntos, vamos a echarle pichón a la música'». Cuenci reconoce que ninguno de los intérpretes que han versionado 'Mi burrito sabanero' ha contactado con él, «ni el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa ni Ricardo Montaner»; habría que añadir a la lista a Juanes, Elvis Crespo, Gaby Moreno con Calexico, los mexicanos Lost Acapulco al estilo surfero instrumental y Samantha Hudson en clave electropop, entre otros. Incluso se ha popularizado como icono LGTBIQ, gracias a las redes sociales.

'Mi burrito sabanero' es una canción 100% venezolana: el burrito procede de la Gran Sabana, una región agrícola al sureste del país, donde se utiliza como medio de transporte; el niño canta con el cuatro, la pequeña guitarra venezolana tan presente desde los primeros acordes. Es la historia de un niño pudo integrarse en el grupo infantil puertorriqueño Maduro, junto a un tal Ricky Martin, a lo que su padre, músico en una agrupación llanera, se opuso. Pero «aquí sigue Ricardo Cuenci, presente, para todo, de corazón».