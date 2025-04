Bunbury cancela su gira de despedida: «Me es imposible hacer más conciertos»

Oskar Belategui Domingo, 15 de mayo 2022, 13:02 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

Enrique Bunbury (Zaragoza, 1967) no engañó al bautizar su gira: 'El último tour'. El pasado mes de febrero ya dejaba claro en un comunicado que decía adiós a los escenarios por problemas de salud, aunque esperaba seguir componiendo y grabando canciones. «He escuchado varios diagnósticos, la realidad es que mi garganta se cierra e irrita y mis vías respiratorias dificultan la ejecución de mi trabajo», alegó. El 6 de mayo arrancaba en Nueva York la primera parte americana de la gira, un prólogo a los conciertos españoles de este verano. Su vozarrón atronó en el teatro Kings de Brooklyn durante casi dos horas de show, en el que desgranó una veintena de temas más cuatro bises. Nada hacía presagiar que el cantante no iba a dar más de sí.

Tras un concierto «fabuloso» en Atlanta, según el propio protagonista, Bunbury ha cancelado la gira a un día de la celebración del recital en el Rosemont de Chicago. «Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza», argumenta en un comunicado. «Lo que pensaba que iba a estar controlado está totalmente fuera de mis manos y deseos». La sinuosa voz de Héroes de Silencio no puede aguantar el ritmo de una gira que estaba previsto que concluyera en septiembre. En 2015 ya empezó a notar molestias, pero el parón provocado por la pandemia le dio visos de esperanza.

Ampliar Bunbury durante un concierto en México DF en 2019. AFP

«A estas alturas, no consideramos más cancelaciones ni posponer más conciertos», lamenta. «Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas para una gira norteamericana que ya estaba 'sold out' (con entradas agotadas) y una española que apuntaba a lo mismo. Podréis devolver los tickets donde los adquiristeis». Bunbury se despide apelando a «vuestra comprensión en este momento tan doloroso para mí y todo el equipo».

El cantante ha publicado diez álbumes de estudio y seis en directo en sus 25 años de carrera en solitario –35 si se suma la etapa de Héroes de Silencio–. Cuando anunció su gira de despedida se mostraba esperanzado con un futuro profesional alejado de los escenarios. Se abría ante él «un sinfín de posibilidades» en lo creativo. «Componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía forman parte de mis objetivos», sostenía el músico, que a sus 54 años afirmaba tener ya edad para este «cambio importante» en su vida.

Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy ha ofrecido más de 1.500 conciertos en España, Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón. «Me he subido a los mejores escenarios del mundo y a algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000 y en la mayoría de ellos he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascarillas ni móviles», incidía el músico, que ha plasmado parte de esa trayectoria en el documental 'Héroes, silencio y rock and roll', nominado a los Goya y disponible en Netflix.

El filme retrata los inicios del grupo, su explosión internacional, sus llenazos en grandes recintos –los más importantes, en su gira de regreso en 2007– y sus horas de furgoneta por Alemania, donde se hicieron grandes tras foguearse en bares. Una etapa que arrancó como banda en 1988 con 'El mar no cesa', su estreno discográfico. Siguió con tres discos más: 'Senderos de traición' (1990), 'El espíritu del vino' (1993) y 'Avalancha' (1995), que contenían himnos épicos con letras crípticas como 'Entre dos tierras', 'Maldito duende' o 'Iberia sumergida'.

Vídeo. Tráiler de 'Héroes: Silencio y rock and roll'.

La formación se separó en 1996 después de una gira que a Bunbury le resultó «un suplicio». Un año después presentó su debut en solitario 'Radical Sonora' (1997), abierto a otras influencias menos hard rockeras también presentes en otros célebres trabajos suyos como 'Pequeño', 'Flamingos' o 'Palosanto'. En España, la gira de despedida comenzaba el 22 de julio en Cádiz y tenía previsto hacer paradas en Murcia, Mallorca, Málaga, Pontevedra, Alicante, Gran Canaria, Tenerife, Zaragoza, Granada, Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

