Brenda Lee destrona a Mariah Carey

Hace 65 años que una jovencísima Brenda Lee, hoy leyenda viva de la 'Americana music', grabó un tema navideño: 'Rockin' Around The Christmas Tree'. El ... emotivo villancico rockabilly que pasó desapercibido encabeza hoy la lista 'Hot 100' de la revista Billboard. Lee revienta con la resurrección de su tema varios récords y destrona como reina de la Navidad a Mariah Carey, que desde hace años se forra gracias a su celebérrimo 'All I Want for Christmas Is You' y que ahora debe conformarse con la segunda plaza.

Estrella del country, el soul y rhythm & blues con plaza en el Salón de la Fama del Rock, Lee supera a Carey consiguiendo el tercer 'top one' de su larga carrera. Tiene ahora el récord de la mayor distancia entre la primera y la más reciente semana de un artista en el número uno. Y es que su primer 'top one' fue 'I'm Sorry' en 1960. Lee y su villancico también se han hecho con el récord de la subida más larga a la cima del 'Hot 100', ya que el tema compuesto por Johnny Marks se lanzó en 1958, cuando Lee tenía solo 13 años.

Lee, que cumple 79 años el lunes, es también la mujer de más edad que encabeza la lista Billboard, superando a las anteriores poseedoras del récord: la inefable Cher, que lo logró con 'Believe' a los 52 años, y la mismísima Carey, que llegó a la cima a los 53 años con 'All I Want for Christmas is You'.

Johnny Marks era judío y no festejaba la Navidad, pero se especializó en el subgénero navideño con temas como 'Rudolph, the Red-Nosed Reindeer', popularizada por Gene Autry, o 'Run Rudolph Run', por Chuck Berry. Producida por Owen Bradley, 'Rockin' Around The Christmas Tree' pasó sin pena ni gloria cuando se publicó, hasta que en 1960, cuando Lee alcanzó su primer número uno con 'I'm Sorry', el villancico llegó al puesto 14. Tras décadas de olvido, Hollywood lo resucitó en la taquillera 'Solo en casa'.

El año pasado ya fue segunda canción navideña más escuchada en EE UU, con 240 millones de reproducciones. Por primera vez Lee ha creado un vídeo oficial para la canción. Aparece podando el árbol navideño, horneando galletas y recibiendo una visita especial de Santa Claus. Incluye cameos de estrellas del country como Tanya Tucker y Trisha Yearwood.

Lee fue un portento vocal infantil. Con 5 años ganó un concurso y con 8 sostenía a su familia, en la ruina cuando su padre, carpintero, murió al caerle un martillo en la cabeza. Para mantener a sus tres hijos la madre trabajó en una fábrica de algodón 16 horas diarias. «Éramos pobres, pero lo sabíamos», confesó a Rolling Stone la hoy millonaria estrella. En los sesenta colocó 46 canciones en el top 100, solo superada por los Beatles, Elvis y Ray Charles, y que despachó cien millones de discos.