Miguel Lorenci Estocolmo Miércoles, 3 de abril 2024, 00:37 | Actualizado 11:26h. Comenta Compartir

«La marca Camilla Läckberg sería un exitazo si saliera a la Bolsa». Lo dice tan segura de sí como risueña la escritora sueca (Fjällbacka, 50 años), indiscutible reina del 'noir' escandinavo y europeo, que ha vendido 40 millones de libros en todo el mundo. Con 'El espejismo' (Planeta) culmina la trilogía criminal escrita al alimón con el mentalista y ensayista Henrik Fexeus (Örebro, 52 años), otro astro mediático sueco. En el despacho de su agencia literaria, en un elegante barrio de Estocolmo, rodeada de infinidad de ediciones de sus librosen sesenta idiomas, confiesa Läckberg que en España se siente como una auténtica 'rockstar'. Quizá por eso se ha comprado un casoplón en la localidad alicantina de Altea.

Víspera de Navidad en la capital sueca. Un ministro recibe una macabra amenaza: morirá en quince días si no se pliega a una exigencia criminal. Al tiempo, una misteriosa pila de huesos aparece en unas vías de metro abandonadas, y todo apunta a que pertenecen a un importante financiero. Así se inicia el nuevo desafío para la investigadora de homicidios Mina Dabiri, que ya conocimos con 'El mentalista' y 'La secta', y que ante la ausencia de pistas recurrirá al mentalista Vincent Walder.

Läckberg se confiesa «obsesionada» con los crímenes «desde pequeña» y comprende que el mal fascine a media humanidad. «Desde el alba de los tiempos nos contamos historias de terror y fantasmas alrededor del fuego», dice. «Lo hacíamos para asustarnos en un ambiente seguro. La novela negra es la versión moderna de aquellos cuentos terribles al calor de la lumbre. Leemos sobre asesinos y violadores en nuestro círculo seguro», dice esta Agatha Christie del siglo XXI que ha despachado 40 millones de libros en solitario y más de un millón de la serie de El mentalista, 100.000 en España.

La cara es el espejo del alma decimos en España ¿Los asesinos tienen cara de asesinos? «Es un cliché, un tópico, que siempre encierran algo de verdad», dice Fexeus, experto en lenguaje corporal. «Los psicópatas y los narcisistas tienen códigos que no podemos leer. No podemos afirmar que el asesino tenga cara de asesino. Siempre vemos en la tele a ese vecino tan simpático o esa señora tan amable a los que nadie creían capaces de matar», agrega la escritora.

Ampliar Camilla Läckbeg ante alguna de las traducciones de sus libros a 60 idiomas. Llorenç Osa

Läckberg trata de conocerlos mejor y para escribir sus novelas y habla «con forenses, policías, investigadores, entomólogos y criminales». «Estuve en la mayor cárcel de mujeres de Suecia. Me carteo con asesinas y con algunos de sus admiradores», explica. «Las mujeres son más interesantes como asesinas. Más sibilinas. Los hombres tirotean o destrozan a alguien con un bate de béisbol. Ellas son capaces de matar lentamente, de envenenar a su marido durante todo un año». «No diré que sea mejor pero sí más interesante», ironiza.

Princesa de oro

Han pasado veinte años desde 'La princesa del hielo', el primer libro de Läckberg, execonomista experta en mercadotecnia convertida en 'princesa de oro' que gestiona su carrera con criterio empresarial. Productora y empresaria, diseña y vende ropa y joyas, es un estrella en la tele, que paga millonadas por los derechos de sus novelas para hacer series, ha sido personaje del cómic y portada en la prensa rosa ¿Si la firma Camilla Läckberg saliera la bolsa...? «Sería una exitazo», dice sin pestañear.

«El éxito es tener tiempo para hacer lo que quiero. Tener una familia donde los niños aún me quieren y poder comprar una casa en España», dice la escritora que reparte el año entre la gélida Escandinavia y el soleado Levante español. Es un casoplón de 500 metros -seis dormitorios y cuatro baños en un terreno de 1.500-, por el que pagó 2,5 millones de euros. ¿Escribirá novelas más sureñas allí?. «Nunca se sabe. Compramos la casa en Altea porque España me encanta. Adoro el clima, la comida, la gente... La bauticé como 'La casa de papel', porque me gusta mucho la serie y porque trabajo con papeles», aclara.

No en vano, España es el país donde mejor se reciben los libros después de Suecia. «Fue un flechazo desde el primero», celebra. «Me siento de veras como una 'rockstar' en España. Hay colas enormes en las firmas. La gente llora y me abraza, me hacen regalos. Incluso un chico se tatuó mi nombre en el cuello», cuenta divertida.

Dijo que no se casaría y lleva tres matrimonios, el último con el deportista Simon Sköld, estrella de las artes marciales, actor, y 14 años más joven que ella. También que no sería madre, y tiene cuatro hijos. ¿Qué más dijo que no haría y hará?. «Que nunca me pondría a hacer ejercicio, que nunca entrenaría... Y hasta ahora lo he mantenido. Tuve el carné de gimnasio, pero mi marido hace ejercicio por los dos. Yo tomo vino», bromea sobre su esposo ultradeportista.

Ella ha hecho ya casi todas las locuras posibles en la tele. Se bañó en ketchup y se encerró en una habitación con serpientes, participó en 'Mira quién baila' o 'Mask Singer. ¿Lo próximo? «Ahora le toca a Henrik hacer algo en pelotas», desafía a su colega.

Ampliar Läckberg y Fexeus en su agencia literaria en Estocolmo. Llorenç Osa

No hay discusiones ni desavenencias literarias en esta pareja narrativa de hecho. «Escribimos juntos porque estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Pero temíamos bastante sobre cómo organizarnos. Tardamos cuatro meses en ponernos de acuerdo para no enemistarnos. Nos conocemos desde hace quince años, y queremos conservar nuestra amistad», explica Fexeus. «Mi marido quiere empezar a construir legos contigo», dice la escritora muerta de risa.

Retrato honesto

Muestran en su nueva novela una Suecia diferente, con índices de criminalidad disparados, corrupción, mafias internacionales y familias rotas o disfuncionales. «Es lo que hay. El 50% de los matrimonios suecos se divorcian. La familia es el ámbito más peligroso en el que puedes estar. Nueve de cada diez actos violentos ocurren en su entorno», señala Läckberg. «La familia normal es un mito», a postilla Fexeus.

Ampliar El escritor , mentalista y ensayista Henrick Fexeus. Llorenç Osa

«Es una novela, pero describimos el mundo como lo percibimos. Hay corrupción en todas partes, y Suecia no es una excepción. Tuvimos un brutal atentado terrorista hace unos años. Es un retrato honesto de la Suecia actual», concluyen.