Manuel Vilas gana el Nadal con una novela sobre el amor y la soledad

Miguel Lorenci Barcelona Viernes, 6 de enero 2023

Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 60 años), es el ganador del Premio Nadal de novela, el decano de los galardones literarios, que falló este viernes por la noche en Barcelona su 79 edición. El escritor aragonés, reciente finalista del Planeta, blinda su palmarés con este premio que obtuvo gracias a una obra de corte sentimental y vitalista que ha titulado 'Nosotros'.

Se embolsa gracia a ella los 30.000 euros de dotación del premio, la más alta en su larga historia, ya que hasta el año pasado el cheque del prestigioso y casi octogenario premio era de solo 18.000, los que ingresó su antecesora, Inés Martín Rodrigo, por 'Las formas del querer'.

Vilas presentó su novela bajo el seudónimo de 'Emil Watson y con el título provisional de 'La enamorada del viento'. El escritor aragonés y colaborador de los diarios de Vocento suma a su palmarés el apreciado premio que hace tres años conseguía su pareja, la también escritora Ana Merino (Madrid, 51años), hija del escritor y académico José María Merino que lo ganó con 'El mapa de los afectos', su primera novela. Son así una de las exclusivas parejas que podrán exhibir en el salón de casa dos trofeos del Nadal, como en su día Sánchez Ferlosio y Martín Gaite.

Temática vitalista

Escritor vinculado en los últimos años al grupo editorial creado por José Manuel Lara Hernández, finalista del Planeta en 2019 con 'Alegría' y tras publicar en 2021 'Los besos', Vilas incide en la misma temática vitalista con un relato de amor y soledad. Una sentimental y emotiva historia que se construye así sobre el recuerdo y la invocación de la protagonista de quien fuera el amor de su vida.

Narra la peripecia de Irene, una mujer de hoy, que tras haber vivido lo que consideró el matrimonio más perfecto del mundo, con la pérdida de Marcelo, su marido, verá como su mundo se viene abajo. Decide entonces iniciar un viaje por la costa mediterránea española en el que descubrirá una insólita forma de seguir viviendo junto a él para seguir adelante.

Vilas ha consolidado su singular perfil literario viajando de la poesía a la autoficción de 'Ordesa', su primer gran éxito que en 2018 catapultó su carrera con una veintena de ediciones, otras tantas traducciones y más de 100.000 ejemplares vendidos que continuaría con 'Alegría'. 'Ordesa' era su personal indagación de su pasado familiar y un retrato de una España desaparecida con la que el escritor tiene una relación de amor odio. Comenzó a escribirla días después de la muerte de su madre, en mayo de 2014, de su divorcio, y espoleado «por un montón de sentimientos que no sabía que existían y que tenían un aire espectral».

Cursó Filología Hispánica y durante más de veinte años ejerció como profesor de secundaria en varios institutos. Se dio a conocer como poeta con 'El cielo' (2000), y encadenó 'Resurrección' (2005), 'Calor' (2008), 'Gran Vilas' (2012) 'El hundimiento' (2015), y 'Una sola vida' (2021), poemarios autobiográficos, existenciales y críticos con la España de su tiempo que le dieron los premios Jaime Gil de Biedma, Fray Luis de León o Ciudad de Melilla.

Misceláneo

'España' (2008) abrió su trayectoria narrativa. Siguieron títulos como 'Aire nuestro' (2009), 'Los inmortales' (2012) y 'El luminoso regalo' (2013), los libros de cuentos 'Zeta' (2014), 'Setecientos millones de rinocerontes' (2015), y dos volúmenes misceláneos y que no se pueden etiquetar: 'Lou Reed era español' (2016) -mezcla la memoria juvenil y una recreación imaginativa de los viajes por España de exlíder de la Velvet Underground-, y 'Listen to me' (2013), recopilación de sus estados de Facebook.

En la imagen superior, Manuel Vilas en su intervención tras recoger el premio Nadal; debajo, el autor aragonés exaltante con su galardón; por última, Gemma Ventura, vencedora en el Premio Josep Pla de prosa en catalán. Efe y E. P.

Ganador del Premio de las Letras Aragonesas en 2015, Vilas es firma habitual de Colpisa y de varios suplementos literarios. Vive a caballo entre Madrid y Iowa City donde Ana Merino da clases de literatura creativa.

A esta edición del Nadal se habían presentado un total de 997 obras, de las que solo cinco pasaron a la final. El jurado que premio a Vilas estuvo compuesto por los escritores Alicia Giménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y el editor Emili Rosales.

En la misma velada se falló la 55 edición el premio Josep Pla de prosa en lengua catalana, dotado este año con 10.000 euros frente a los 6.000 de la pasada edición. Fueron para la joven periodista Gemma Ventura Farré (El Vendrell, Tarragona, 32 años) por su primera novela, 'La llei de l'hivern' ('La ley del invierno'). La presentó con el título provisional de 'Quan obri els ulls, apareixeràs' ('Cuando abra los ojos, aparecerás) y bajo el seudónimo de Laura Vallclara.