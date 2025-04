R. C.

Hay dos personas en José Alcaraz. Por un lado, el Alcaraz poeta, el que cuenta sus días y sus noches en sus versos («quiero hacer mi vida para dejarla aquí / constantemente», escribe en su último libro, 'Las demoras', publicado por Comares) y cuya trayectoria literaria ha sido reconocida con el accésit del Adonáis, con el Premio Antonio Gala y con el Premio Poesía Joven de RNE. Por otro, el Alcaraz editor, el que junto a su mujer, Pilar García, y «por puro romanticismo y por amor a las cosas buenas y bien hechas», funda Balduque, una pequeña editorial que mima los libros y que ha dado a conocer a algunas de las mejores voces literarias de este país. Aunque confiesa pelearse con los números y haber pasado por algún bache empresarial, ahora ha creado una nueva editorial, La pipa de Kif, «porque Pilar ha tomado estos últimos años las riendas de Balduque y a mí me apetece hacer otras cosas». No escarmienta.

-¿La poesía da para tomarse el vermú?

-Jajaja. Y para merendar, que decía Vicente Aleixandre.

-¿Y la edición?

-Pues da para tomarse disgustos, para luchar mucho, para trabajar mucho y, sobre todo, para echarle mucho corazón. Para hacerla viable económicamente ya hay que tener una mentalidad más empresarial, y ahí es donde entra la dificultad.

-Usted era un poeta premiado y publicado cuando creó Balduque. ¿Por qué se metió en este lío?

-Cuando nos juntábamos los amigos escritores, siempre comentábamos que molaría mucho que hubiese una editorial independiente en la Región de Murcia que publicara con regularidad libros de escritores de aquí. Y así, junto con mi mujer, Pilar, fue como empezamos.

-Pero publica autores de toda España.

-Sí. Lo nuestro fue un inicio muy casero, publicando a amigos. Pero fíjate qué amigos, como Diego Sánchez Aguilar, que está publicando obras maestras en Candaya.

-¿No hay demasiadas publicaciones para pocos lectores?

-Claro. En 2014, cuando la fundamos, las cosas eran diferentes porque era difícil publicar, pero, de un tiempo a esta parte, han aparecido un montón de editoriales independientes como la nuestra. Pasar por el filtro de una editorial entraña una selección, pero ahora hay casi tantas editoriales como agujeritos puede tener el filtro, así que si no pasa por el filtro de una pasa por el de otra.

-¿Cómo se hace una editorial pequeña un hueco entre las grandes?

-En gran parte, depende de cómo se haya formado: no es lo mismo armarla siendo autónomo o siendo una empresa, que ya tienes unas responsabilidades y has de buscar una viabilidad económica, que hacerlo de manera más 'amateur'. Por otro lado, la responsabilidad también te hace crecer. Y hay que pensar a largo plazo y preferir hacer algo modesto, pero que perdure, a tirar la casa por la ventana y que dure cuatro días. También se necesita la constancia de intentar hacer las cosas bien, porque en España se edita muy bien, y la calidad que tenemos en editoriales de referencia es enorme.

-¿Qué le entra por el cuerpo cuando ve a un personaje mediático vendiendo libros como churros?

-Bueno, tiene que haber de todo, y tenemos que cohabitar. Además, es una oportunidad de entender que esto es un negocio, y que puedes ir descaradamente a por el dinero o puedes jugar un poco a las dos cosas, es decir, no perder tu horizonte literario y, al mismo tiempo, no perder de vista que es un negocio. Y eso es algo que los autores de las editoriales pequeñas también tienen que entender.

-¿Qué busca en un manuscrito?

-Que sea literatura.

-¿Y eso qué es?

-Jajaja. Para mí es sencillo: aparte de que esté bien escrito, algo que ya se da por hecho, es que tenga una mirada auténtica y que tenga algo que decir de verdad.

Un año de pérdidas

-¿Qué ha de tener un buen editor?

-Olfato para descubrir autores que todavía no conoce nadie. La labor más importante de un editor es descubrir voces.

-¿Qué escritor está más orgulloso de haber descubierto?

-Uy, un montón. Diego Sánchez Aguilar, por ejemplo. No era un autor anónimo porque ya había publicado poesía, pero, con nosotros, publicó su primer libro de narrativa, 'Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino', que luego ganó el premio Setenil. Algo parecido pasó con Alejandro Hermosilla, del que sacamos 'Martillo', su primera novela. Y con José Óscar López, que falleció el pasado año y del que publicamos 'Fragmentos de un mundo acelerado'. También hemos publicado a José María Álvarez y a María Teresa Cervantes. Ha sido un año de pérdidas tristes en la editorial.

-Y cuando ve que sus autores cambian de editorial, ¿qué pasa?

-En nuestro caso, creemos que es lo mejor para ellos y estamos orgullosos. Si tuviéramos capacidad para responder ante el crecimiento de determinados autores, tiraríamos para adelante, pero para eso nuestra mentalidad empresarial tiene que mejorar mucho. Pero yo siempre quiero la mejor opción para los escritores.

-¿El Alcaraz poeta le ha escrito ya unos versos a su hijo? [Pilar García y él son padres de un niño de dos años].

-En el último libro le escribí un «casi» poema. No quería caer en el tópico de escribirle un poema a mi hijo como el que escribe el poema de turno sobre la pandemia; soy muy receloso ante esas cosas. Supongo que algo caerá, pero no me voy a vender tan fácilmente.