Antes de que Muchachada Nui pusiera de moda viejuno, la palabra ya aparecía en una revista de Ciudad Real en 1913. Lo sabemos gracias a ... que Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la RAE, ha investigado la procedencia de dicha palabra y de muchas otras. «Eso es lo que me fascina: intentar saber cuándo una palabra se usó por primera vez, hacer un poco de arqueología».

Esa fascinación está presente en 'Medir las palabras' (Espasa), libro que recopila diversos artículos publicados en los últimos ochos años en los que nos descubre tanto la trayectoria de una serie de palabras como su uso actual. Lo hace de forma amena, y con una visión tolerante, abierta a las novedades: «El error de hoy puede ser la norma de mañana».

-¿De dónde viene la palabra 'vermú'?

-De 'wermut', que es una palabra alemana.

-¿Qué estamos hablando usted y yo, español o castellano?

-Pues estamos hablando una lengua que tiene dos nombres porque eso ocurre a veces, son las palabras sinónimas. Lo lógico hubiera sido que triunfara la denominación 'español' de manera total, pero no ha llegado a imponerse. Yo utilizo las dos: en un contexto español, me parece bien hablar de castellano si se opone a catalán, vascuence o gallego; en un contexto internacional utilizo español. En todos los idiomas, nuestra lengua se conoce con la palabra equivalente, o sea, nadie dice en inglés 'Castilian', sino 'Spanish', por lo que somos un poco paradójicos no habiendo normalizado el uso de español. Hay muchísimas tensiones latentes en el uso de esos dos adjetivos.

-¿Ahora medimos las palabras más o menos? En política parece que han dejado de medirse.

-Me costó dar con un título para el libro y para la columna donde salían estos artículos porque parecía que ya estaban todos pillados. Lo de 'Medir las palabras' me gustó por la doble lectura: por un lado, ser prudente con lo que se dice y, por otro lado, pues literalmente medir las palabras como cualquier científico mide su objeto de estudio. ¿Que medir las palabras es conveniente? Pues sí, todos nos vamos a veces de la lengua y nos lamentamos de no haber medido nuestras palabras. En el terreno político es especialmente importante, pero es muy significativo que se haya elegido 'polarización' como palabra del año, y eso refleja muy bien la situación política.

-Pablo Casado rescató felón para insultar a Pedro Sánchez.

-Sí, que estaba muy olvidada. La palabra felón es bastante fuerte, pero es que se dicen cosas bastante fuertes entre ellos.

-¿Y qué palabra rescataría usted del diccionario?

-Hay palabras que me parecen creaciones geniales. Le pongo un ejemplo: correveidile. No creo que haya muchas lenguas con una palabra formada por tres verbos, una conjunción y un pronombre juntos.

-¿Incluiría alguna?

-Sí, el sufijo que aparece en viejuno, baratuno o raruno. Esas palabras no están todavía en el diccionario; bueno, pues ya estarán: a Unamuno una vez le reprocharon haber usado una palabra que no estaba en el diccionario y dijo «Pues ya la pondrán». Pues eso. Hubo una ocasión en la que yo defendí en el pleno de la Academia la inclusión de la forma de la palabra finde como apócope de fin de semana y no conseguí convencer a mis colegas, pero entró unos años después. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que una palabra empieza a circular hasta que la recoge el diccionario? Pues es muy variable de unas palabras a otras, pero si los hablantes se empeñan en dar vida a una palabra se la dan, pues la lengua es de ellos y no de la Academia.

Lenguaje inclusivo

-¿Qué hacemos con el lenguaje inclusivo?

-¡Uf! Eso es muy complicado. Lo curioso es que yo no entiendo muy bien qué es eso del lenguaje inclusivo, porque lo paradójico aquí es que el inclusivo es el masculino. Yo pongo un ejemplo muy claro: si alguien me pregunta «¿Tienes nietos?» contesto «Sí», e inmediatamente digo «tengo dos nietas». Si me preguntan «¿Tienes nietos?», ¿cómo voy a decir que no porque interpreto que nietos se refiere solo a varones? Es absolutamente evidente que nietos incluye nietos y nietas. El masculino es un género no marcado, y como tal género no marcado tiene capacidad para incluir el femenino. Desdramaticemos la cuestión, porque hay problemas mucho más graves, en mi opinión.

-¿Tan gorda fue la bronca de la RAE a causa de la tilde de solo?

-Bronca no hubo, únicamente que es una cuestión que aparece periódicamente y que tiene muchos malentendidos. La tilde antes no era obligatoria; la Academia no ha quitado nada, todo sigue igual que hace mucho tiempo, porque la Academia decía que al adverbio solo se le pusiera tilde en los casos en los que pudiera haber ambigüedad o interpretación, en los que pudiera dudarse si era adjetivo o era adverbio. Lo que ocurrió es que los tipógrafos y los profesores tiraron por la calle de en medio, y siempre que era adverbio ponían tilde. Yo también lo aprendí de esa forma, pero luego supe que no era así. En solo, tanto el adjetivo como el adverbio son tónicos, por lo que ahí la tilde diacrítica no tiene tanto sentido. Sí que hubo un par de académicos que decidieron desobedecer la norma académica. Eso no lo comparto; aunque se discrepe hay que obedecer la norma académica. Es igual que si yo decido que no me gusta conducir por la derecha y que voy a conducir por la izquierda. Hay un artículo mío que tiene un título que refleja muy bien mi postura, 'Acatar rechistando'.