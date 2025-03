El juguete de Grogu

Comenta Compartir

Mi amigo Ceju está convencido de que el penúltimo capítulo de la temporada ha sido el mejor de la serie. Yo no estoy de acuerdo, ... pero lo cierto es que me lo pasé muy bien. Tanto como con el último, que es un ejercicio de fotografía brutal: el soldado volando hacia el espacio, la batalla en los cielos de Mandalore, la triada imperial contra Grogu... ¡Buah!, qué escándalo. 'El mandaloriano' se vuelve a ir dejando un buen sabor de boca. Algo que, la verdad, no se merecía. Esta temporada, a diferencia de las anteriores, narra un guion deslavazado, forzado y confuso. Pero sí, Ceju tiene razón, el final ha sido fantástico. Uno de los grandes problemas de la temporada ha sido, también, un gran acierto. El camino de Grogu -ya saben, el pequeño Yoda- para conseguir su armadura es ciertamente rebuscado y, estoy seguro, obedece más a criterios de mercado que a necesidades narrativas.

Ese Grogu metido dentro del androide va a ser la figura más vendida de este año. ¿Por qué? Porque es una maravilla. Ya está, leche, es que saben dónde nos duele más y ahí apuntan. Que sí, que su arco argumental será un desastre, pero qué bueno verle a los mandos de IG-11 con sus botones de «sí» y «no». Hace un par de semanas supimos que el plan de Jon Favreau y Dave Filoni, los artífices del milagro, era terminar la saga del Mando con una película que una la serie con los episodios VII, VIII y IX. De hecho, 'El mandaloriano' ha conseguido algo que creía imposible: tengo ganas de volver a ver 'El ascenso de Skywalker', la única película de 'Star Wars' a la que nunca regresé. Aunque tenga poco arreglo, Mando y Andor están dignificando, un poco al menos, el regreso del emperador. Lo que está claro es que la Fuerza es poderosa en Favreau y Filoni. Porque siempre son dos, un maestro y su aprendiz.

