Ida Vitale torna en «frenesí poético» la locura del 'Quijote'
Martes, 23 abril 2019

«Muchas veces lo que llamamos locura del Quijote, podría ser visto como irrupción de un frenesí poético». Así lo cree Ida Vitale (Montevideo, 1923) que se fundió este martes con Cervantes y sus criaturas en Alcalá de Henares agradeciendo al padre de la novela «su respeto por la poesía» y la conexión con «la realidad» de su universal personaje. En una inclemente y lluviosa mañana la poeta uruguaya recibía de manos del Felipe VI el más alto galardón de las letras hispanas. Lo hacía «emocionada» y «agradecida» a los «seres benévolos y palpables que movieron las piezas de un superior ajedrez, situándolas en posición favorable».

Protegida con un bufanda blanca, ataviada de negro, Vitale subió animosa al estrado y dijo que le apetecía más «abrazar que hablar», porque «decir ahora no me nace». Pero habló con pasión, con su marcado acento uruguayo, pero también en francés e italiano. Estuvo acompañada en la ceremonia por su hija, Amparo Rama, y dos de sus nietas Emilia y Nuria. Llamó la atención la ausencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que dedicó la jornada a preparar el segundo debate, como los demás líderes políticos.

A pesar de glosar la «enajenación» del caballero andante, cree Vitale que «pocos personajes han sido, como Quijote, habitados -más que obsedidos- por lo real». «Tiene detrás acciones de criaturas humanas, que pueden ser malignas y burlonas, pero siempre comprensibles, terrestres y sin inexplicables auxilios divinos», dijo dibujando un hidalgo mucho más cuerdo y terrenal de lo que dicta el tópico.

«Muchas veces lo que llamamos locura del Quijote, podría ser visto como irrupción de un frenesí poético», sostuvo Vitale. Un frenesí «no subrayado como tal por Cervantes, un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto», le agradeció. Se atrevió a poner en boca del «descalabrado personaje», unos versos muy posteriores de Baudelaire: «J'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés».

«Mi devoción cervantina carece de todo misterio», dijo recordado de nuevo lo tardío de su descubrimiento del ingenioso hidalgo. «Mis lecturas del 'Quijote', con excepción de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardías», recordó. Contó que descubrió al personaje antes que en el libro por una «gran pileta que, sin duda regalo de España, lucía en el primer patio de mi escuela».

Imágenes de la entrega del Premio Cervantes a la escritora Ida Vitale. / efe

En aquella fuente disfrutó «la policróma historia que, según supe luego, era la de aquellos desparejos jinetes». De las de «los molinos» y «los muchos episodios en que don Quijote terminaba por los suelos». Hubo lecturas «reiteradas, más difíciles de determinar porque, parciales, se aplicaban, aquí y allá en el texto, con una determinación vagamente Zen o simplemente mágica». Ya de adolescente, le regalarían «el volumen ilustrado y muy cuidado, que todavía prefiero a la menos infantil edición de Clásicos Castellanos, cuyos ocho volúmenes son menos traslaticios».

Realizó un canto a los libros que desde su infancia le llevaron por camino de la poesía. Contó como su abuelo italiano le traducía a Ariosto y su padre le obligaba cada sábado a limpiar la misma librería en la que descubrió la magia de la literatura.

Modestia

«Con todo lo que las afirmaciones de don Quijote, prudente y aun sabio, me reclaman de acatamiento, para terminar debo disculparle una afirmación que como suya, podría ser aceptada sin más, que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo», concluía su discurso. «No es mi caso, puedo asegurarlo» dijo Vitale risueña. «Sin duda, don Quijote no imaginó jamás que ese género femenino al que se consideraba por oficio llamado a honrar y defender, pudiera caer en tan osada pretensión. Y en eso, ecstoy segura que acertó», concluyó la uruguaya un discurso que llevaba preparando un mes que concluía de madrugada. «Querría hacerme perdonar la audacia de venir aquí, a y a este lugar, y meterme a hablar de Cervantes» añadió espontánea, provocando una cálida ovación

El Rey inició su alocución expresando su pesar por los atentados de Sri Lanka que se cobraron la vida de cerca de 300 personas, entre ellas las de dos españoles, a cuyas familias trasladó el pésame. Recordó luego a Bergamín y la influencia en la obra de Vitale, y a Juan Ramón Jiménez su gran maestro y valedor. Calificó don Felipe de «exacta y mágica» la obra de Vitale. «El árbol de nuestra civilización iberoamericana nos ampara en su continuo crecimiento porque brotan nuevas, verdes ramas, como la poesía de Ida Vitale, ampliado las frondas del ancho tronco del idioma», concluyó el Rey.

El ministro de Cultura, José Guirao, destacó el lenguaje poético de Vitale como «uno de los más destacados y reconocidos de la poesía actual en Español». Una voz que es al mismo tiempo «intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda», tal como había destacado el jurado en su fallo. Recordó Guirao como Carlos Pereda, amigo de Vitae, la había llamado «quintacolumnista de los ángeles» y como su poesía «experimental y clásica» está «transitada de encanto secreto» buscando el sobresalto «dentro y fuera del poema».

Dotado con 125.000 euros y otorgado cada año por el Ministerio de Cultura, con Vitale el Cervantes recayó por quinta vez en una mujer. En sus más de cuatro décadas de historia el premio mayor de letras hispanas solo había reconocido a otras cuatro damas: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992) y la mexicana Elena Poniatowska (2013).