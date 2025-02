El hotel Finca Cortesin tiene el mejor desayuno de España

Javier Varela Madrid Miércoles, 31 de enero 2024, 13:33 | Actualizado 15:46h. Comenta Compartir

Dicen los estudios que el desayuno es la comida más importante del día, pero es uno de los grandes olvidados en la hostelería. Con el propósito de estimular y reconocer el esfuerzo que algunos hoteles españoles realizan para satisfacer a sus clientes con la primera colación del día, Madrid Fusión Alimentos de España y la aerolínea Binter han querido ponerlo en valor dentro de la gastronomía con la creación del premio al Mejor Desayuno de Hotel.

Cada vez son más los establecimientos que le dan la importancia que se merece al desayuno y ofrecen ingredientes de la mayor calidad, realizan preparaciones de cocina en su punto y disponen de una sala que prodigue las atenciones necesarias para que la experiencia sea completa con la primera comida del día. «Los desayunos son importantes para los hoteles porque son nuestra primera tarjeta de presentación» y por eso desde Madrid Fusión quieren «defender los buenos desayunos de hotel porque es por donde pasan todos los clientes«, señaló Carlos Hernández, presentador del premio.

Un premio patrocinado por Binter que ofrece a sus pasajeros «el modo canario de volar: una experiencia gastronómica en cada vuelo con un aperitivo gourmet», dijo Miguel Ángel Suárez, director comercial y de marketing de la aerolínea, que anunció también que desde este jueves 1 de febrero «conectará con ocho vuelos diarios Madrid con las islas Canarias, cuatro de ellos desde Gran Canaria y cuatro desde Tenerife».

Pero si hay un hotel con el mejor desayuno de España no es otro que Finca Cortesin, en Casares (Málaga). Se trata de uno de los grandes templos de las colaciones matinales en España con mesas que se extienden junto a un jardín de olivos centenarios. «Hacemos todo a la carta y nada de bufé», reconoció un emocionado Lutz Bösing. «Usamos los mejores productos, tenemos un equipo en sala de 12 o 15 personas y seis cocineros a su disposición y todo pensando en que el cliente pueda disfrutar de todo lo que quiera», añadió.

Lo que no puede faltar en el mejor desayuno es «el jamón ibérico, nuestros zumos especiales -no el típico zumo de naranja- y los huevos benedictinos» Lutz Bösing

En el mejor desayuno de España no falta «pastelería casera, los mejores huevos, macedonias de frutas peladas al instante, zumos de diferentes frutas hechas en el momento, bollería recién horneada o de ahumados y embutidos que se acondicionan en la cocina», destacó el gran cocinero hispanoalemán que le imprime al desayuno el punto de refinamiento de la alta escuela clásica centroeuropea.

Lo que no puede faltar en el desayuno de la Finca Cortesin es «el jamón ibérico, nuestros zumos especiales -no el típico zumo de naranja- y los huevos benedictinos, porque el hojaldre está hecho por nosotros y los huevos vienen de una granja cercana al hotel», desveló. Y todo ello por 48 euros para los clientes que no estén alojados en el hotel, aunque puede tener algún suplemento por algunos alimentos como trufa o caviar.

El segundo puesto de este certamen fue para Royal Hideway Corales Beach, en La Caleta (Adeje, Tenerife); mientras que el podio de esta primera edición del premio al mejor desayuno de hotel lo completó Ibiza Gran Hotel, situado en la isla pitusa.

