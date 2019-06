El compromiso con talento, pilar básico en la transformación digital de La Rioja Equipo de gobierno de La Rioja con representantes de todos los ámbitos de la sociedad riojana que participaron en la elaboración de la Agenda Digital. / Juan Marín La educación es la 'joya de la corona' del gran reto de la digitalización con el que arrancó Gobierno riojano esta última legislatura CARMEN NEVOT Enviada especial a Chile Lunes, 17 junio 2019, 19:01

Las pequeñas dimensiones de una región como La Rioja no reducen sus retos. Debe enfrentarse a desafíos globales a pesar de que en esta comunidad sólo habita el 0,6% de la población española. Pese a ello o quizá por ello, nada más arrancar la legislatura, hace ahora cuatro años, una de las primeras decisiones del Gobierno riojano fue la digitalización como una de las grandes estrategias de región.

«Entendíamos que la transformación digital era una oportunidad para todos los ciudadanos» en una doble vertiente, por un lado para mejorar la economía y por otro para favorecer una mejor calidad de vida, explica el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez. Pero había que afrontar la incertidumbre y la inquietud que las nuevas tecnologías generan en los ciudadanos, de ahí que en un proceso abierto, transparente y participativo se culminó la Agenda Digital Riojana. Una hoja de ruta hacia la digitalización que ahora se lleva hasta Chile en el marco del IV Foro Futuro en Español, iniciativa de Vocento, grupo de medios de comunicación líder en prensa de información general en España, de la Embajada de España en Chile, en alianza con el diario El Mercurio. Auspiciado por REALE SEGUROS, BBVA y el Gobierno de La Rioja, cuenta también con la colaboración de la Liga, la Universidad de los Andes y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA).

En ese proceso abierto en el que colaboró toda la sociedad riojana, no sólo se elaboró el programa de medidas de política pública que es la Agenda Digital, sino que las personas que cimentaron ese proyecto, entre ellos empresarios y profesionales del sector con amplia experiencia y con la capacidad de aportar una visión estratégica, participaron después en la gobernanza y en la ejecución y desarrollo de la Agenda. En poner en práctica un programa que momento sólo estaba en papel.

Este fue el punto de partida y a partir de ahí, con el fin de conseguir que ese reto se convirtiera en una oportunidad para La Rioja y los riojanos, comenzaron a materializarse cada una de las acciones consensuadas con la sociedad y que formaban parte de la hoja de ruta de la Agenda Digital, como los avances en la conectividad, aumentar el despliegue de la fibra óptica y de cara al 2020 lograr que el 95% del territorio de esta comunidad y prácticamente el 100% de la población tenga acceso a conectividad ultrarrápida. Este primer hito traería consigo la mejora de los servicios públicos digitales y por ende «la de nuestra economía», señala Domínguez.

Pero la joya de la corona de la Agenda Digital es, sin duda, una de las verticales de este proyecto: el Talento, sobre el que se prestará especial atención en Chile en el IV Foro iniciativa de Vocento, al ser uno de los ejes catalizadores de la transformación digital.

La Agenda pone el foco con más intensidad en el Talento porque «consideramos que la educación es la que va a hacer que nuestros menores estén bien formados en digitalización, que es el gran reto para el futuro, no sólo para la vida laboral y para la vida en general sino también porque generar talento, ahora mismo, es lo más importante dentro de la transformación digital», subraya el titular riojano de Administración Pública, departamento encargado de poner en marcha este ambicioso proyecto. No es suficiente tener muchos móviles, muchos dispositivos o muchos servidores si detrás no hay talento que sea capaz de utilizarlos para mejorar la vida de las personas, «si no es así, no tenemos nada».

Entre las medidas impulsadas en ese compromiso con el talento, destacan los Digital Friday, es decir, talleres dirigidos a niños, jóvenes y padres con temáticas atractivas relacionadas con las TIC; el Día Internacional de las Niñas en las TIC para alentar las vocaciones tecnológicas en las pequeñas y jóvenes y rebajar la brecha digital de género; clases magistrales sobre asuntos de interés relacionados con la tecnología, o un Programa Habilidades digitales, entre otros. También se contemplan acciones formativas para profesores sobre el pensamiento computacional y drones en el aula.

Con esta premisa, el gran proyecto de esta legislatura ha sido la digitalización en el ámbito educativo. Se han invertido más de 15 millones de euros en un proyecto sumamente global que va desde la conectividad hasta la entrega de dispositivos y tabletas en los colegios, y, sobre todo, en la generación de contenidos a través de plataformas digitales.

El resultado es que hoy en La Rioja ya hay líneas en algunos colegios completamente digitalizadas, los alumnos trabajan en modo virtual en la nube, con tabletas, pizarras digitales y a partir de ahí toda la comunidad educativa comparte contenidos digitales.

El esfuerzo ha situado a esta región a la cabeza de España en la digitalización de la educación y «no creo que haya muchas comunidades que tengan la capacidad de generar talento digital como nosotros».