Dolly Parton reúne a los Beatles vivos para cantar con ella 'Let It Be'

Miguel Lorenci Madrid Lunes, 21 de agosto 2023, 17:09 Comenta Compartir

Lo que no pudieron conseguir muchos productores a golpe de talonario lo ha logrado Dolly Parton a base de encanto. La gran dama del country ... ha logrado reunir a Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros vivos de los Beatles, para grabar una versión de su éxito quizá más universal 'Let It Be'. Compuesto en 1970 por McCartney, aunque en los créditos del disco homónimo figuraba también Lennon, el mítico tema aparecerá en el nuevo y rockero álbum de la cantante estadounidense.

Parton avanzó el sencillo el pasado viernes, adelantándose a la publicación el 17 de noviembre de su álbum 'Rockstar'. McCartney cantó y tocó el piano mientras Starr tocaba la batería en la grabación. «¡No hay nada mejor que cantar 'Let It Be' con Paul McCartney, quien no solo la escribió, sino que también la toca al piano!», se ufanó la estrella de country al anunciar la colaboración con el ex beatle. «Y aún mejor: Ringo Starr se sumó a la batería, Peter Frampton a la guitarra y Mick Fleetwood a la percusión», añadía una feliz Parton en un comunicado. Paul McCartney tampoco ha dudado en agradecer públicamente a la cantante que se haya atrevido con uno de sus éxitos. «Gracias Dolly por hacer mi canción. Me encanta tu versión y estoy muy contento de estar a tu lado en esta. ¡Rock on!», ha escrito el ex beatle en redes sociales. Ampliar Ringo Starr y Paul McCartney en una imagen tomada este año en Londres. Reuters. 'Rockstar', el disco número 49 en la carrera Parton (77 años), es su manera de celebrar su entrada en noviembre del pasado en el Salón de la Fama del Rock & Roll, el panteón del rock y la música popular estadounidense. El disco incluirá treinta temas, nueve canciones originales y 21 versiones con una lista estelar de colaboradores, que incluye a Elton John, Sting, John Fogerty, Pat Benatar, Steven Tyler, Simon LeBon, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Debbie Harry, Joan Jett, Chris Stapleton y la rapera estadounidense Lizzo. Según la revista 'Billboard', reunir a Paul McCartney (81 años) y Ringo Starr (83) para versionar la icónica canción de los cuatro de Liverpool, los 'fab four', es una hazaña solo al alcance de Parton. Los dos músicos británicos rara vez se reúnen o colaboran. Lo habían hecho por última vez en 2020 para interpretar una canción de Starr y en 2019 durante un concierto de McCartney. Con cien millones de discos vendidos que incluyen las casi 3.000 canciones que ha grabado Dolly Parton, 'Rockstar', marca para 'Billboard' la incursión en el rock de esta polifacética artista y emprendedora, nacida en una familia pobre de Tennessee y considerada un «tesoro nacional» en el mudo de country.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión