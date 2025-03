«Nadie detendrá a Putin en Ucrania hasta que intervenga la OTAN»

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 5 de junio 2024, 15:42 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

«El terrorismo es un guerra tirada de precio. Con un puñado de dólares, apenas 250.000, los terroristas islámicos fueron capaces de causar daños brutales y alterar el orden mundial. Los servicios de inteligencia occidentales gastan y gastarán billones de dólares para combatirlos en una guerra que no tiene visos de acabar». De esa larga y cambiante confrontación entre espías y terrorista habla Terry Hayes (Sussex, 1951) en 'El año de la langosta' (Planeta), su segunda novela tras el bombazo de 'Soy Pilgrim'.

Tras un largo silencio, el guionista de 'Mad Max' regresa con un 'thriller' geopolítico en el que los espías usan las más avanzadas tecnologías de la inteligencia militar y los terroristas regresan a los correos humanos imposibles de 'hackear', en un viaje trepidante de Washington a Irán pasando por Rusia o Nueva York. Sus editores presentan el libro como «una mezcla entre John le Carré, 'Homeland' y 'The Last of Us'» y el autor está «encantado» con la comparación.

Sin equiparar a los buenos con los malos, Hayes dice que siempre se ha preocupado «por la dignidad del villano». «El malo debe tener la dignidad de su inteligencia y de su motivación. Yo trato de ponerme su piel, como me pongo la del espía que le combate y trato de entre las de los palestinos y los israelíes atacados por Hamas», dice. «Los 'thrillers' de espías se centraban hasta ahora en villanos malvados porque sí, y eso no me interesa. Quiero comprender cómo reaccionamos ante la complejidad geopolítica», agrega.

Ridley Kane es el protagonista de este novelón. Es un agente especializado en Áreas de Acceso Restringido –Rusa, Siria, Corea del Norte o Irán– que se compromete emocional y moralmente, por lo que se plantea romper las reglas de la CIA. Con casi 900 páginas, su compleja historia se desarrolla, en parte, en el triángulo infernal que forman Pakistán, Afganistán e Irán. «Este rincón del mundo es una caldera en ebullición, el sitio más caliente del planeta para los terroristas y espías», advierte Hayes.

Kane trabaja contra reloj en parajes remotos de Irán para evitar un golpe del fundamentalismo extremista en Occidente. Viaja allí para buscar a alguien con información vital para la seguridad de Occidente. Pero se encuentra con Abu Muslin Al-Tundra, un adversario que pretende llevar al mundo al borde de la extinción. Es un ser aterrador, inteligente, sanguinario y vengativo, veterano de la guerra de Siria, antiguo coronel de la Spentsnaz, las fuerzas especiales rusas. Fue uno de los fundadores del ISIS y ahora cabeza militar del Ejército de Los Puros.

Ampliar Portada del libro. Planeta

Le combaten unos espías que actúan en un mundo diferente y desafiante «en el que la tecnología lo ha cambiado todo y que ha dejado de ser el mundo de conocemos». «Para lo bueno y lo malo, con la inteligencia artificial el mundo ya no sé ni será el mismo: habrá guerras sin soldados con tanques y aviones robotizados e invisibles», insiste el escritor

Imperialismo ruso

Cree Hayes que la III Guerra Mundial empezará en Europa. «Rusia es hoy una nación imperialista con el empeño de expandirse. La amenaza de los países bálticos es muy real; no son un sitio seguro para vivir», advierte. «Es muy deprimente, pero es obvio que la guerra empezará de nuevo en Europa, cuya historia está bañada de sangre». «Vengo de Varsovia que está solo a doscientos kilómetros de Ucrania, donde se está librando una larga guerra que no tiene visos de acabar pronto. Oponerse a la falta de escrúpulos de Rusia es casi imposible. Nadie frenará a Putin en Ucrania hasta que la OTAN participe», aventura. «Australia sí parece un lugar seguro. No creo que allí se inicie la guerra», agrega risueño.

Periodista de investigación, corresponsal político y guionista de películas como 'Mad Max 2', 'El guerrero de la carretera', 'Calma total' o 'Mad Max 3', Hayes «visualiza» todo lo que escribe. Pero asume que «la realidad fílmica es siempre más poderosa que la imaginación». También participó en los guiones de 'Más allá de la cúpula del trueno', 'Payback', 'Desde el infierno' o 'Límite verticall' y en proyectos como 'El imperio del fuego', 'Máximo riesgo' o 'Plan de vuelo: Desaparecida'.

Regresa Hayes a la novela tras el éxito de 'Soy Pilgrim', publicado hace una década y que ha vendido cinco millones de ejemplares en todo el mundo. Es una de las grandes apuestas de Planeta que pujó fuerte en la subasta de los derechos en la pasada Feria del Libro de Fráncfort.