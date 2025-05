«No debemos tener miedo al chat GPT ni a ningún tipo de inteligencia artificial»

El español está en un momento dulce y carece de enemigos. Así lo cree Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba 1949) director de la Real Academia ... Española (RAE) y uno de los artífices del IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Analizará en Cádiz la próxima semana el presente y el futuro de un idioma mestizo con desafíos como el uso de la inteligencia artificial.

–El español tiene un brillante pasado ¿Cómo pinta su futuro?

–Es impredecible. Pero estamos en una situación muy buena. El número de hablantes ha crecido mucho, la unidad del idioma se mantiene y se respeta la norma unificada de las academias. Nos entendemos allí donde se habla. El pronóstico es bueno e irá a mejor si lo cuidamos bien. Es un momento dulce para el español, con un afán por estudiarlo en todo el mundo. Debemos aprovechar los recursos que la UE ha puesto en manos del Gobierno para su enseñanza.

–El lema del congreso es mestizaje e interculturalidad. ¿sinónimo de riqueza?

–Sí. La lengua española es y será mestiza. Eso la ha enriquecido. Al poco de nacer la influyeron lenguas importantes como el árabe, y no hemos parado. En los últimos siglos con el francés y el inglés. El congreso abordará ese mestizaje en todas las manifestaciones culturales; en las artes plásticas, la arquitectura o las infraestructuras. Veremos en qué medida la relación con América ha servido para crear instituciones influidas por las experiencias de las tradiciones españolas.

–¿El español tiene enemigos?

–No me consta. Es una palabra un poco dura. Si hay tendencias a descalificarlo como una lengua que no es ni de la inteligencia ni de los ricos. Un idioma de pobres y torpes. Al menos esa idea se manejó en algunos lugares del América del Norte. Pero ahora a nadie se le ocurre decir semejante tontería. Tenemos competidores. Políticos y estados a quienes les gustaría tener la potencia de desarrollo del español y su presencia en el mundo. Nos envidian más que otra cosa.

–Hay que enseñar a hablar buen español las máquinas, dice. Pero quizá ellas nos enseñen a nosotros. Productos como el Chat GPT dan vértigo y asustan.

–Es una muestra maravillosa de la tecnología que usaremos. La inteligencia artificial tiene dos vertientes: la utilización como una herramienta más de las academias, y el uso del idioma para otras funciones. Debemos lograr que utilicen el canon panhispánico, que se adecúen a la norma. No hay que tener miedo ni al GPT, a ningún otro conversador ni dispositivo. Dicen y hacen lo que les enseñamos.

–¿No se rebelarán como ordenador Hall 9000 en '2001, una odisea del espacio' de Kubrick?

–No sé si nos pondremos en algo así. El principio número uno de la robótica es que nunca puedes dejar que gobierne el ordenador. La inteligencia humana ha de dominar siempre a la artificial. No lo perdamos de vista. Hablamos con mucha ligereza de la inteligencia artificial pero hay principios que la rigen que debemos tener siempre presentes, como la ética y el sometimiento necesario a una cierta regulación jurídica. La IA no puede ir por libre.

–los jóvenes se fían más de TikTok que de Google. Se forman o deforman con microvídeos. Leer dos párrafos es como escalar el Everest. ¿Preocupante?

–Mucho. La falta de atención lectura inquietante. No hay estadísticas, pero el nivel de lectura de los jóvenes es muy malo. En colegios e institutos los profesores se quejan de la dificultad de hacerles leer. Las tabletas y computadoras no ayudan. En las redes, donde impera una economía máxima del lenguaje. Y no basta con leer dos líneas para saber de todo. La RAE se pronunciará sobre este asunto con un informe que atiende a un clamor real. Hay que orientar la enseñanza de la lengua y la literatura de modo que en los períodos formativos en los que esto ocurre no se incremente el deterioro de la formación. Esperamos presentarlo antes del verano. Incluirá un análisis del problema y una propuesta.

–Los idiomas son seres vivos nacen y por desgracia mueren ¿Qué vida le augura al español?

–Desde luego no veremos su muerte. Está vivito y coleando y con mucha salud. Lo que pueda ocurrir dentro de 500 años es imposible vaticinarlo. Quizás se estudie como nosotros estudiamos el del siglo XIV y que entendemos.

–¿No estamos tan orgullosos de nuestro idioma como deberíamos?

–Los españoles somos bastante iconoclastas. No nos gusta nada de lo que tenemos. Ni nuestros amigos nos parecen los mejores y tendemos a la crítica y a la insatisfacción con nuestra historia y nuestra posición en el mundo. La lengua no se escapa de todo esto, pero es maravilloso poder recorrer el América desde California hasta la Tierra de Fuego pisando territorios que hablan español. No hay otro idioma que pueda hacerlo. Es algo de lo que debemos estar muy orgullosos de lo que ha significado la colonización española de la influencia de España.

–¿Ha sido el español más cordial que el inglés?

–Ha sido más amable en su manera de implantarse. Ha jugado siempre el mestizaje, ha procurado la integración en las culturas que ha visitado en lugar de la separación y la exclusión. No se ha establecido sobre la base de extinción del contrario, sobre la segregación. La cultura y el idioma españoles han sido muy integradores.

Gramáticas

–La historia de los congresos empiezan Zacatecas en 1997 donde Gabriel García Márquez alzó la voz y decir había que tumbar la ortografía ¿La reventamos a la mantenemos?

–La mantenemos, sin duda. Algunos genios, y García Márquez lo fue, se pueden permitir algunas transgresiones y alterar la ortografía. Ya lo hizo Juan Ramón Jiménez con sus jotas. Pero un idioma necesita reglas para que haya unidad de inteligencia y de criterio y podamos entendernos. Algunas normas académicas son más prescriptivas que descriptivas. El diccionario se tiene por normativo, pero hay palabras que se usan y no figuran en él. La ortografía no es descriptiva. Es absolutamente prescriptiva. Son reglas que están por encima del criterio subjetivo del escribiente y no se pueden transgredir.

–Somos la tercera lengua más usada en internet tras el inglés y el chino ¿Es una posición mejorable?

–Sí. Y lo intentaremos. Pero compete a otras instancias del Estado, no la RAE. La presencia del español es buena en Internet y en el mundo. Somos el segundo idioma por número de hablantes nativos, en comparación con el chino mandarín, el primero, que es un idioma local, no internacional. El nuestro es universal. Como nativos podemos considerarnos la primera lengua internacional. No somos la más hablada, que es el inglés, y hay que seguir compitiendo.

–En Cádiz se pondrá de nuevo evidencia que los españoles somos una minoría en ese océano de más de 500 millones de hablantes y que a veces cometemos el pecado de 'iberocentrismo' o 'españocentrismo'.

–Intentamos evitarlo. No hay que negar que ha existido históricamente esa tendencia y que la Academia la alentó en alguna época de su historia. Para evitarlo se crearon las academias americanas a partir de 1870 y ahora tratamos de que ese 'hispanocentrismo', la prevalencia del español de la península, no sea tal. Trabajamos en común con las demás Academia. Procuramos que las normas sean panhispánicas de verdad. No tenemos ninguna razón para mirar por encima del hombro a nadie. Nos gustan todas las variantes americanas y las fomentamos. Hoy nadie tiene la sensación de que las variantes lingüísticas de un país sea superior a otro. Hemos de conformarnos con ser el país donde nació el castellano, la lengua oficial hoy en una veintena de países.

–Preside Asale, la Asociación de Academias de la Lengua Española, en la que hay un punto oscuro ¿Qué está pasando con Nicaragua?

–Algo terrible y lamentable. Han privado a la Academia de su personalidad jurídica. No puede tener recursos ni actividad. Les ayudamos en todo cuanto podemos. Hay académicos que son personas y que mientras existan Nicaragua tendrá una representación a través de ellas en la actividad académica. En Cádiz habrá académicos nicaragüenses tan relevantes como Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Les prestaremos todo nuestro apoyo hasta que la familia Ortega rectifique. Es inconcebible lo que han hecho. Salvo que alguien viva en un mundo que ve lleno de fantasmas y enemigos, no se comprende. Muy mala conciencia debe tener el personaje cuando se siente rodeado de fantasmas. Por poco inteligente que sea un dictador debe comprender que aquí está en juego la participación de Nicaragua en el cuidado de la lengua que hablan los nicaragüenses. Es su mayor bien cultural y Ortega debe acabar entendiéndolo.

–Cádiz es la segunda ciudad española que acoge un congreso de la Lengua, tras Valladolid y es un símbolo de libertad y puente con América Latina

–Simboliza el principio del constitucionalismo y, por añadidura, el inicio del lenguaje de la libertad. Además, como explicaré en la primera ponencia del programa, fue unos conceptos y una ideología que se desarrollaron por América con mucha fuerza y celeridad. Ha sido la puerta de América. El lugar por donde pasaron multitud de personas que fueron a América con los acentos particulares de la Baja Andalucía y eso ha trascendido tanto que en América se nota todavía en sus hablas, en su fonética.

–Repite que los académicos no son los policías de las palabras, por mucho que lo parezca y que en el fondo los verdaderos académicos son los hablantes.

–Son los dueños del lenguaje. Hay expresiones intencionadamente transgresoras, en especial en Internet y agresiones a la gramática académica que no me gustan y me resultan muy incómodas. Las palabras se pueden inventar, pero la cuestión es que otros sigan. No somos policías. No prescribimos lo que se puede y no se puede hacer. No reprendemos, ni reprimimos ni sancionamos. Tomamos nota de lo que ocurre con la consecuencia de que si algún día lo que hace un transgresor perdido en la red o en un diario lo hace mucha gente, tenemos que pensar en variar las reglas. Esa es la filosofía de la relación y a la gente con el idioma.