Cultura que atraviesa fronteras

La galería Tate Britain expondrá 'Sargent y Moda' desde el 27 de febrero hasta el 7 de julio. John Singer Sargent nació en Florencia de ... padres estadounidenses y alcanzó fama en París con su retrato de Madame X, en 1897. Sus cuadros de mujeres de la alta sociedad británica, como Lady Agnew of Lochnaw, son populares. La muestra de unos 60 cuadros refleja el uso de la moda para retratar la personalidad de sus modelos.

La National Gallery celebra el 200 aniversario de su fundación, en la Plaza de Trafalgar. Ha programado una gran variedad de eventos a partir del 10 de mayo. Desvelará el final de las obras de remodelación del edificio principal y de su polémica extensión, Sainsbury Wing, que cambian la relación del museo con la plaza.

Expondrá una nueva ordenación de su rica colección del arte europeo y la primera muestra completa de la pintura en la Siena del siglo XIV. El programa es amplio y se extiende a otras ciudades británicas. Es el 150 aniversario del nacimiento de Winston Churchill, con eventos en el extraordinario palacio de Blenheim, donde nació, y en su residencia privada, Chartwell, en el sudeste del Gran Londres.

Los amantes de festivales musicales pueden consultar el amplio catálogo en la página en español de Visit Britain: https://www.visitbritain.com. Uno de los más importantes es el de Glastonbury, que se celebrará del 26 al 30 de junio; hace un mes se agotaban sus 200.000 entradas en una hora sin conocerse aún el cartel.

Italia Joan Miró y la alegría del color

Entre el enorme abanico de exposiciones y propuestas culturales que se organizarán en Italia durante 2024, destaca la muestra dedicada a uno de los grandes artistas contemporáneos de nuestro país, Joan Miró, que se inaugurará el 20 de enero en el Palacio de Cultura de Catania (Sicilia), donde podrá visitarse hasta el 7 de julio. Bajo el lema 'La alegría del color', la exhibición ofrece 80 obras del pintor y escultor catalán para conocer tanto el desarrollo de su carrera creativa como su lado más íntimo.

Otra de las grandes exposiciones del nuevo año en Italia será la que acogerá el Museo Revoltella de Trieste (noreste) a partir del 22 de febrero, y que estará dedicada a Vincent Van Gogh, con medio centenar de creaciones del maestro holandés, entre ellas algunas de sus más conocidas obras y que han sido prestadas por el Museo Kröller Müller de Países Bajos.

También ha generado grandes expectativas entre los amantes del arte la muestra sobre los 'Macchiaoli', una corriente artística de vanguardia de la segunda mitad del siglo XIX, que abrirá sus puertas en el Palazzo Martinengo de Brescia (norte) el 20 de enero. La exposición contará con más de cien obras de este revolucionario grupo de pintores italianos que consiguieron forjar un nuevo estilo alejándose de los patrones clásicos de su época.

EE UU De la Bienal de Whitney a Frida Kahlo

Cada dos años la Bienal del Museo Whitney se come la escena cultural de Nueva York, pero en 2024 -del 11 de abril al 23 de junio- promete ser «más grande que nunca». Es la única pista que ha dado la institución sobre la radiografía del arte contemporáneo que hace periódicamente de la escena estadounidense, a la que esta vez ha añadido cinco curadores para cine y performance.

A las tradicionales obras de galería agregará sonidos y proyecciones para mostrar la vanguardia del arte contemporáneo en EE UU. Los artistas expandirán la interconexión de las pinturas y esculturas a través de instalaciones de vídeos y performances, para provocar una conversación.

Para quien prefiera el arte tradicional, el Instituto de Arte de Chicago mostrará una icónica selección de 50 obras de Van Gogh y Monet en 'El nacimiento del Impresionismo', del 23 de junio al 27 de octubre. La mítica pintora mexicana Frida Kahlo volverá a ser la estrella en varios escenarios, desde Broadway -donde se estrenará un musical sobre su viaje de formación artística y personal entre México y París- hasta una gran exposición del Hotel Plaza, que festejará a lo grande su 150 aniversario. «Será una celebración a todo trapo de su alegre espíritu creativo y su inigualable don para transformar el dolor físico y emocional en una belleza impresionante», declaró su sobrina bisnieta, Mara de Anda. Es solo la punta del iceberg de una escena cultural en la que no faltarán las temporadas clásicas de ópera en el Met o Shakespeare In The Park.

Bélgica Celebraciones por la presidencia de la UE

Bélgica es un país con una gran tradición de festivales de música y -además del famoso 'Tomorrowland'-, hay otras citas que cada año arrastran a miles de aficionados. Entre ellos, el Rock Werchter brilla con luz propia, un evento musical marcado en el calendario de los belgas y que en 2024 traerá a la ciudad de Lovaina a grandes estrellas como Dua Lipa, Avril Lavigne, Foo Fighters, Lenny Kravitz y Maneskin, entre muchos otros.

A partir de enero, Bruselas se llenará de actividades culturales para celebrar la Presidencia belga del Consejo de la Unión Europea. Entre la amplia oferta cultural organizada con este motivo, destacan las exhibiciones dedicadas a artistas surrealistas como James Ensor, uno de los pintores más relevantes del simbolismo, y a la directora de cine Chantal Akerman -cuya película 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles' fue considerada la mejor de la historia en la última encuesta de 'Sight & Sound'-. También se organizarán exposiciones de Jean-Michel Folon en el Museo Magritte y de Josef Hoffman en el Museo de Arte e Historia.

A la ópera de la capital belga llegará 'Turandot', la gran obra de Puccini, reinterpretada por el director Kazushi Ono y que dibuja un mundo donde impera la lógica del dinero, el poder y el miedo. Además, los amantes de la literatura tendrán la oportunidad de conocer a escritores como Emmanuel Carrère, Franklin Foer y Eilee Myles en las charlas y debates del centro cultural Bozar.

Francia Homenaje al movimiento impresionista

La primera exposición impresionista, titulada 'Ávidos de independencia', abrió sus puertas en París el 15 de abril de 1874. Un grupo de 31 artistas 'rebeldes' rompieron las reglas y decidieron organizar su propia exposición en la capital francesa al margen de los canales oficiales. Entre ellos, destacan Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley y Cézanne. De esta exposición, considerada el punto de partida de las vanguardias, nacía el movimiento impresionista.

Para celebrar el 150 aniversario de esta muestra, el Museo de Orsay presentará 'París 1874. El instante impresionista' del 26 de marzo al 14 de julio. La muestra pone en perspectiva obras de la exposición impresionista de 1874 con pinturas y esculturas del Salón oficial.

Antes de cerrar durante seis años para ser sometido a una profunda reforma, el Centro Pompidou rendirá homenaje desde el 27 de marzo al 1 de julio a Constantin Brancusi, considerado el padre de la escultura moderna, con una exposición que reunirá unas 200 esculturas, fotografías, dibujos, películas y archivos.

Para los amantes del diseño, el museo Yves Saint Laurent de París ha programado entre el 9 de febrero y el 25 de agosto la exposición 'Transparencias', que explorará el uso por parte del modisto de tejidos como la muselina, el encaje y el tul para reinventar la moda y permitir a las mujeres reforzar su sensualidad preservando al mismo tiempo su misterio y su independencia.

Alemania Barenboim, de aniversario con su orquesta

El pintor romántico alemán Caspar David Friedrich (1774-1840) será la estrella del panorama artístico y cultural berlinés con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. La Vieja Galería Nacional en la Isla de los Museos acogerá desde el 19 de abril una muestra con 60 óleos y 50 dibujos de quien hizo una aportación original al arte moderno con sus construidas invenciones pictóricas centradas en la estética del efecto, que contradicen la noción común de la pintura romántica como arte de expresión emocional. Con aportaciones de museos y colecciones de todo el mundo, será la mayor exposición en más de un siglo del paisajista nacido en la septentrional localidad de Greifswald.

En el plano musical sobresale el concierto en la Waldbühne, el gran escenario al aire libre, el 15 de junio con motivo del 25 aniversario de la West-Eastern Divan Orquestra, en la que participan músicos israelíes y árabes. Fundada por el director argentino Daniel Barenboim, el propio maestro dirigirá el evento titulado 'Les Chants du cycle de la vie', que contará con la violinista Anne Sophie Mutter como artista invitada.

Y con motivo del 35 aniversario de la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre, la ciudad cuenta ya con un abultado programa de exposiciones, eventos al aire libre y conciertos para celebrar la revolución pacífica en la extinta RDA y el fin de la barrera de hormigón que dividió la capital alemana durante más de 28 años.

Rusia Un programa de puertas adentro

Rusia, al ser un país enorme y de gran arraigo cultural, tiene una intensa agenda en ámbitos tan variados como la ópera, el ballet, el teatro, el cine, la música... Pero el actual aislamiento que sufre el país debido a la guerra en Ucrania ha bloqueado prácticamente toda interacción con el exterior; no hay trasiego de exposiciones ni viajes de compañías de ballet o teatro

No obstante, los nutridos fondos de las pinacotecas permiten organizar muestras temáticas. Ahora mismo en el Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú está abierta la exposición 'Imágenes de España. Arte ruso de los siglos XIX-XXI', que es parte a su vez de la 'Temporada Española' con más de medio centenar de cuadros desde El Greco y Velázquez hasta Goya y Sorolla. Y sin traer ni un solo lienzo de fuera.

Esta va a ser la tónica general durante 2024, que prevé exposiciones similares de arte flamenco, italiano, francés y español pertenecientes a la colección del que fue uno de los principales mecenas rusos, el empresario Serguéi Shukin, fallecido en 1936. A él está dedicado el proyecto expositivo más importante de 2024. Será un recorrido en las salas del Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin de Moscú a través del Antiguo Egipto, China, Japón, la Europa barroca, la herencia del patrimonio ruso y la cultura religiosa de los siglos XVII al XIX. No menos importancia van a tener durante este año dos proyectos fundamentales: Nizhni Nóvgorod como 'capital de la cultura' rusa, y el Foro Cultural Internacional de San Petersburgo, que se celebrará por primera vez en la isla de Kronstadt.

Egipto El Gran Museo abrirá por fin sus puertas

El Gran Museo de Egipto estaba preparado a un 99% en 2022, según las autoridades, pero en 2023 ha permanecido cerrado y solo abierto a visitas piloto para grupos reducidos. Todo apunta a su reapertura en los primeros meses de 2024. El centro mostrará más de 100.000 artículos, incluida la colección completa de la tumba de Tutankamón, una de las joyas de la egiptología que cuenta con 5.000 piezas, muchas de ellas por descubrir. y que se expondrán por primera vez en dos gigantescas salas de museo.

Su apertura pondrá fin a más de dos décadas de trabajos -que han superado la Primavera Árabe de 2011 y la pandemia- en una superficie de 50.000 metros cuadrados con un coste que supera los mil millones de euros.

El moderno edificio, diseñado por el estudio irlandés Heneghan Peng Architects a raíz de un concurso convocado en 2003, cuenta con doce salas y se levanta en Guiza, lejos del viejo y cálido Museo Egipcio de la plaza de Tahrir, e incluye una galería desde la que se observan las pirámides de Keops, Kefren y Mikerinos. En el interior, el elevado atrio estará presidido por una magnífica estatua del faraón egipcio Ramsés II, de más de 10 metros de altura y 3.200 años de antigüedad.

Será uno de los mayores museos del mundo en presentar el patrimonio de la civilización antigua. Pero a pesar de todo los más clásicos echarán de menos el abarrotado y rosado edificio del viejo museo de la plaza Tahrir, que ahora quedará en un segundo plano.