Así se vivió 'Barbie' en los cines extremeños

María Díaz Sánchez Viernes, 21 de julio 2023, 12:21 Comenta Compartir

Ayer los cines se tiñeron de rosa, literalmente. El 95% de los espectadores de 'Barbie' utilizaron la paleta barbiecore (distintos tonos de rosa) en sus looks. Las salas extremeñas también se llenaron de un público de todas las edades con camisetas promocionales, perlas brillantes en las mejillas y con las cajas de palomitas, de Barbie también. Todo el mundo quería enseñar su lado más Barbie y es que no importa donde miremos, que el rosa es el color de moda.

Barbie es mucho más que una muñeca, es un estilo de vida. Los extremeños se han sumado a esta tendencia, y no solo rebosando las salas de cine con colores fucsias, si no integrando los valores de esta película en ellos mismos. Ahora más que nunca, los jóvenes de la región vuelcan en sus redes sociales los mensajes del film como la nueva masculinidad o la sororidad femenina.

Pero no solo los jóvenes se han vuelto locos por el rosa, tanto en los cines como en la película se muestra que Barbie acompaña a las personas que han jugado con ellas durante toda su vida. Lo único que faltó en el estreno fue ver una barbie real, en la mano de algún niño.

'Barbie' la película

La trama consiste en que existe un mundo idílico dónde viven las barbies con sus kens. Todo es perfecto para Barbie, puede ser lo que quiera: presidenta, limpiadora, astronauta… Pero Ken es solo el novio de Barbie. En la película, Barbie comienza a sentirse extraña, ya no tiene la 'magia' de las demás muñecas. Por ello, junto a Ken, marcha al mundo real para encontrar a la niña que juega con ella.

La realidad no es idílica, de hecho ambos conocen que es el 'patriarcado' algo impensable en el mundo Barbie, donde es el hombre el que se encuentra en segundo plano. Me esperaba una película feminista, y lo es. Consigue que el espectador se cuestione el papel del hombre y de la mujer en la sociedad, pero no solo eso. Uno de los aspectos que más me impactó es la relación entre Barbie y Ken. Este último está enamorado y quiere estar con Barbie a toda costa porque como él mismo dice «¿Quién es Ken sin Barbie?» Ella, sin embargo, quiere romper con lo que denominaríamos en la vida real, esta 'relación tóxica' y que ambos se conozcan primero a sí mismos.

Además de esta trama tan profunda sobre los roles de género, las relaciones y sobre el significado de la humanidad, podemos afirmar que los fans del universo Barbie quedarán complacidos. Las casas de ensueño, la ropa y las muñecas son un fiel reflejo de los juguetes reales, han conseguido que cobren vida. También, uno de los elementos más alabados han sido los recursos humorísticos. Durante el transcurso de la película se aprecia un humor muy bien utilizado, como en la escena viral de la playa en la que Barbie termina diciendo «nadie le va a meter nada a nadie».

Ampliar Imagen de la escena viralizada sobre la pelea de los Kens IMDB

Greta Gerwig se ha arriesgado introduciendo a Barbies que fueron retiradas del mercado por causar polémica. Una elección desde mi punto de vista acertada, pues demuestra que Barbie sabe que no siempre ha hecho las cosas bien y que efectivamente nada es perfecto. Una de ellas fue 'Barbie Video Girl',que permitía a los niños grabarse y ver sus vídeos. Resumidamente fue retirada porque la cámara podía ser 'hackeada'.

Otra de las muñecas retiradas que aparecen es la 'Growing up Skipper' a la que sí le levantaban el brazo izquierdo le crecían los pechos y se le reducía la cintura. Desde luego, no era la mejor representación para las niñas.

Ampliar Anuncio de 1975 en el que se presenta a la 'Growing up Skipper' Mattel

Barbie ha sido y continúa siendo cuestionada por diversos grupos feministas que le reprochan que perpetúe una imagen idealizada y poco realista del cuerpo femenino. Esto se ha visto reflejado también en la trama, y Barbie pudo demostrar que es más que una imagen, ella busca representar un estilo de vida en el que las mujeres puedan ser y hacer lo que ellas quieran.

Ruth Handler y Mattel

Obviamente en la película de Barbie no podían faltar su creadora Ruth Handler y la empresa que produce a la famosa muñeca, Mattel.

El papel de Mattel es más bien cómico, y desde mi punto de vista representa a los 'malos' de la película, ya que quieren que todo sea igual que siempre e intentan retener a Barbie en su aventura.

Por su parte a Ruth Handler se la representa como una madre. Técnicamente es la creadora de Barbie, a la que llamó como a su hija, así que podría verse de esta manera. Ella es la que ayuda a nuestra protagonista a encontrar su camino, a su verdadera yo. Y en la película les dedican unas escenas preciosas a ambas juntas.