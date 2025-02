Consigue tu look Barbie

Ayer se estrenó una de las películas más esperadas 'Barbie'. Pero la producción cinematográfica dirigida por Greta Gerwig no solo ha triunfado por la trama, si no por los increíbles looks que Margot Robbie lucirá durante el film y que ha estado mostrando en estos meses en redes sociales y premiers.

Zara no ha quedado ajena al deseo de los miles de fans de conseguir el estilo de los protagonistas y este 17 de julio lanzó una nueva colección inspirada en la película.

Ampliar Imagen de Margot Robbie en un evento a la izquierda y de la barbie original a la derecha Mattel, Warner Bros

La primera referencia, no podía ser otra que a la primera Barbie lanzada al mercado en 1959. El vestido clásico de rayas blancas y negras es obra Hervé Léger y lo lució durante una rueda de prensa como guiño al primer trailer revelado de la película, en la que se veía como una muñeca gigante que llegó para cambiar el mundo de los juguetes infantiles.

Zara por su parte, ha decidido mantener el formato original de bañador dentro de su nueva línea

Ampliar Imagen del bañador de la nueva colección de Zara Zara

Aun así, no todos los conjuntos que se han viralizado sobre la nueva película proceden de muñecas existentes. Uno de los que más ha triunfado ha sido el conjunto de vaquera de Barbie y Ken, desde que se filtró una imagen del rodaje. En este caso Zara también ha versionado el conjunto de ambos. Cabe destacar que Mattel ya ha lanzado la muñeca de Margot Robbie con el look vaquero rosa en su firma de colección 'Signature'.

Ampliar Modelos de Zara e imagen filtrada del rodaje Zara/Foto Tomada de Twitter @fiImcrave

Margot Robie además de cumplir el sueño de muchas niñas de ser una muñeca Barbie, versionó su propio vestido en Las Vegas el 25 de abril, vistiendo una minifalda Prada a cuadros rosa y blanca con un bralette a juego. Realizó de esta forma un guiño a su propia película. En esta ocasión, Zara se ha inspirado en ambas opciones para añadir a su colección.

Ampliar Margot Robie en un evento a la izquierda y la muñeca original en la derecha Greg Doherty / WireImage

Ampliar Las versiones que ha creado Zara para su nueva colección Zara

Aunque el rosa es el color de Barbie, como bien demuestra el argumento de la película 'la vida no es siempre color de rosa'. Robbie asistió al estreno de la película en Los Ángeles con un atuendo inspirado en la Barbie 'Solo in the Spotlight Barbie' de la década de 1960.

Lució un vestido bustier de lentejuelas Schiaparelli Haute Couture personalizado con dobladillo de tul. Los accesorios en este caso fueron un elemento a destacar, con collares de diamantes de Lorraine Schwartz, guantes de ópera negros, bufanda de seda rosa y mules con punta abierta de Manolo Blahnik, marca muy conocida por la serie 'Sexo en Nueva York'.

Ampliar Margot Robbie en Los Ángeles a la izquierda y la muñeca original a la derecha Eric Charbonneau

Rosa Barbie

El «barbiecore» es una paleta de colores compuesta de rosas brillantes, fucsias y magenta. Estos tonos siempre se han relacionado con la feminidad, las emociones y la debilidad. A pesar de ello, Barbie ha llegado como una película que rompe los estereotipos. Ni el rosa es solo de chicas, ni te hace más débil.

Aunque la producción de la película practicamente agotó la pintura de color rosa a nivel mundial, se ha convertido en el color de tendencia de la temporada. Desde el año pasado grandes firmas de moda como Valentino le han ofrecido un gran protagonismo, y este verano sigue triunfando.

