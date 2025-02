Trece mujeres acusan a Gérard Depardieu de violencia sexual

Beatriz Juez Miércoles, 12 de abril 2023, 13:57 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Trece mujeres acusan al actor francés Gérard Depardieu de violencias sexuales y sexistas durante el rodaje de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según revela el diario digital galo Mediapart. Se trata de actrices, maquilladoras y técnicas de cine que trabajaron en varios filmes con Depardieu, considerado uno de los grandes actores del cine francés.

El actor, de 74 años, desmintió tajantemente a través de su abogado «el conjunto de acusaciones». Depardieu se negó a responder a las preguntas de Mediapart, considerando que el cuestionario que le enviaron mezclaba asuntos muy distintos, basados en «valoraciones muy subjetivas y/o juicios morales».

Las trece mujeres, que han testimoniado bajo anonimato o utilizando un seudónimo, sufrieron experiencias similares. Denuncian que Depardieu metió su mano en sus bragas o les hizo tocamientos en la entrepierna, en las nalgas o en los pechos o realizó comentarios sexuales obscenos, acompañados a veces de insistentes gemidos. «Seguidos, a menudo, de risas en el plató. Y esta misma frase, cuando algunas se quejaron: ¡No pasa nada, es Gérard!», explica Mediapart.

«Ausencia de reacción»

Las denunciantes trabajaron con Depardieu en el rodaje de la serie de Netflix 'Marsella' o de películas como 'Big House', 'Disco', 'Turf', '36 quai des Orfèvres', 'L'autre Dumas', 'Maison de retraite' y 'Hello Goodbye'. En la mayoría de los casos se trata de actrices jóvenes, al inicio de sus carreras cinematográficas. Las presuntas víctimas no sólo denuncian el comportamiento inapropiado de Depardieu, sino también «la ausencia de reacción, el desvío de las miradas o por el contrario las risas» de los equipos de rodaje, «la minimización de los hechos que denunciaban y «el sentimiento de no haber sido protegidas».

Muchas de ellas explican que tras lo ocurrido no supieron qué hacer, tenían miedo a denunciarle por temor a que el actor les denunciara a ellas por difamación o que eso supusiera el fin de sus carreras. Varias presuntas víctimas tenían la sensación de que Depardieu era «intocable», por lo que tardaron en decidirse a testificar contra él. Algunos directores y productores de los filmes donde supuestamente ocurrieron los hechos denunciados no han querido hacer comentarios, otros aseguraron no haber visto nada ni sabido nada y otros solamente declararon que el actor hacía comentarios groseros, vulgares o fuera de lugar durante el rodaje.

El director Fabien Onteniente confirmó a Mediapart que la directora de casting de la película «Disco» le advirtió que Depardieu estaba siendo «pesado con las chicas». En el rodaje de «Turf», dos jóvenes figurantes se quejaron del comportamiento del actor, lo que llevó a Onteniente a enfrentarse a Depardieu y pedirle que se comportara, lo que hizo a partir de entonces.

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el actor francés es acusado por mujeres por su comportamiento. Depardieu fue imputado en diciembre de 2020 por «violaciones y agresiones sexuales», tras la denuncia presentada en agosto de 2018 por una joven actriz francesa Charlotte Arnaoult. El actor niega las acusaciones.

Depardieu, que también tiene la nacionalidad rusa, es considerado uno de los grandes actores del cine francés. En sus más de 45 años de carrera, ha rodado más de 200 películas. Ha ganado dos premios César al mejor actor por El último metro y Cyrano de Bergerac y fue en nominado a los Oscar por su papel en esta última película dirigida por Jean-Paul Rappeneau.

Depardieu ha trabajado a las órdenes de directores como François Truffaut, Jean-Luc Godard y Bernardo Bertolucci, entre otros. Pero es sobre todo conocido por el gran público por películas como Astérix y Obélix, Matrimonio de Conveniencia y Cyrano de Bergerac.

