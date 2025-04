'La rebelión de Bernarda': el corto que reinventa la obra de Lorca

R. C.

Bernarda lleva 85 años esperando este momento, el de su revuelta, el de alzar la voz y pedir la palabra con fuerza. Con orgullo. Con amor a Lorca. 'La rebelión de Bernarda', corto escrito y dirigido por el granadino Jorge Pastor, periodista de IDEAL, verá la luz en Madrid este viernes en los Cines Artistic Metropol de Madrid. Y lo hará en tres pases: 19.00, 20.00 y 21.00 horas con presencia de Pastor, la protagonista Carmen Ruiz-Mingorance y el productor Juanjo López.

En los seis meses que 'La rebelión de Bernarda' lleva en distribución ha logrado siete selecciones para importantes festivales de España, Estados Unidos, Brasil y la India. También ha recibido tres premios. Entre ellos, el Premio a la Mejor Actriz Internacional en el Festival de Cortometrajes de Río de Janeiro para Carmen Ruiz-Mingorance.

Fue un 19 de junio de 1936. García Lorca ponía el punto y final a 'La casa de Bernarda Alba'. Una obra de teatro en tres actos que reflejaba cómo era la España profunda de principios del siglo XX, y cuya trama se desarrolla en una vivienda encalada de la calle Real de Valderrubio donde viven Bernarda y sus cinco hijas, a las que ésta condena a ocho años de luto y cautiverio tras enviudar por segunda vez. Pero 85 años después, Bernarda se rebela contra su destino como personaje literario, decide saltarse el 'guion' que Federico escribió para ella y para las suyas y toma las riendas de su propio destino. Con todas las consecuencias. Esto es 'La rebelión de Bernarda', un cortometraje de ficción protagonizado por Carmen Ruiz-Mingorance y producido por Oktana-Casa de Cultura.

Rodaje en lugares emblemáticos

El corto, que cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural Granada y las empresas Castor Limpiezas, Wind Hunter, Vigilsa Seat Granada, Romacho Centro Comarcal y Casas Cueva del Tío Tobas, se rodó durante el mes de junio en dos de los lugares con más significado para Federico: la casa museo de la familia García Lorca en Valderrubio, donde el poeta universal pasó gran parte de su niñez –en algunas de las escenas se ha empleado incluso el mismo mobiliario que utilizó Federico, como la cama o un espejo–, y el propio hogar donde residió Francisca Alba, en el que se inspiró García Lorca para escribir su celebérrima 'La casa de Bernarda Alba'. La colaboración del Ayuntamiento de Valderrubio ha sido fundamental para que la grabación se desarrollara con éxito. Los exteriores se realizaron en el paseo de la Constitución de Granada.

'La rebelión de Bernarda', explica Pastor, «surge por la necesidad de contar la historia de una insurrección que emana desde lo más íntimo, el derecho de todas las personas a ser las verdaderas dueñas de su futuro». «Después de releer 'La casa de Bernarda Alba' para la elaboración de un reportaje –prosigue Pastor– me pregunté ¿y por qué no 'sacarla' del libro, humanizarla durante los dieciocho minutos que dura el corto y situarla en el presente, siendo consciente de lo que Federico quiso que fuera Bernarda y lo que ella, quizá, hubiera sido?». «Desde el primer minuto profesamos un respeto total por Federico y por su creación; tengo la completa seguridad de que, ateniéndonos a su concepción libérrima de la cultura, él no pondría ningún reparo a 'La Rebelión'», asegura.

El director de producción, Juanjo López, afirma que «para contar una historia tan valiente y moderna necesitábamos contar con un equipo técnico y artístico que además de dar la talla a nivel profesional, tuviese una enorme dosis de sensibilidad y respeto hacia el lugar donde rodábamos por su relevancia histórica y literaria». «Mientras Jorge me contaba por primera vez su idea», continúa López, «en mi cabeza sólo pensaba en las ganas locas que tenía de decirle que lo dejara todo en las manos de Oktana, nuestra productora, que este era el proyecto que andábamos buscando».

Lo cierto es que el paso definitivo lo da Anna Éllina, productora ejecutiva del cortometraje, que lo relata así: «Entre la confianza que desprendía la voz de Jorge y la mirada de entusiasmo de Juanjo escuchándole, sentí que necesitábamos levantar ese proyecto. Así que nada más colgar el teléfono le dije a Juanjo que volviera a llamar a Jorge para decirle que contase al 100% con Oktana». También añade que «se lo debemos a Granada, a Lorca y a Jorge. Cuando se alinean tres amores no te queda más remedio que lanzarte de lleno. Tenemos pocos recursos pero disponemos de lo más importante: la determinación y la entrega más absoluta»