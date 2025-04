Muere el actor Ray Liotta a los 67 años

Iker Cortés Madrid Jueves, 26 de mayo 2022, 18:25 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

Ray Liotta, el protagonista de 'Uno de los nuestros', ha fallecido esta noche a los 67 años de edad, según informa la publicación 'Deadline', especializada en la industria audiovisual. El actor ha muerto mientras dormía en la República Dominicana, donde se encontraba rodando 'Dangerous Waters'.

Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1954, fue abandonado en un orfanato antes de ser adoptado a los seis meses. Liotta estudió interpretación en la Universidad de Miami y comenzó su carrera profesional en 1974. Su primer papel importante llegaría cuatro años más tarde, cuando dio vida a Joey Perrini en la telenovela 'Otro mundo'. Permaneció en el serial hasta 1981. Aquel personaje le abrió las puertas de la industria del cine, donde pronto se hizo un nombre encarnando a personajes secundarios, hasta que llegó su gran oportunidad de la mano de Jonathan Demme y su 'Algo salvaje' (1986). Bordó a aquel expresidiario, frío y cínico, cuyo único objetivo era acabar con el nuevo interés amoroso de su expareja, a la que daba vida una pizpireta Melanie Griffith. Su mirada intensa y afilada, sus rasgos marcadísimos y su voz áspera le hacían perfecto para el papel. Tanto es así, que fue nominado al Globo de Oro y al premio del Círculo de Críticos de Nueva York a mejor actor de reparto.

A partir de ahí, al actor comenzaron a lloverle todo tipo de ofertas hasta que recibió el gran papel que marcaría su vida, el del gánster Henry Hill en 'Uno de los nuestros' (Martin Scorsese, 1990), junto a Robert De Niro y Joe Pesci. De ojos azules y apuesto, Liotta era el actor perfecto para seducir y embaucar al espectador, que asistía atónito a su narración de cómo había ido escalando puestos en una banda del crimen organizado, la que llevó a cabo el famoso atraco de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en 1978, haciéndose con más de cinco millones de dólares en efectivo y joyas.

Aquel decisivo papel también marcaría el devenir de su carrera, pues se especializó en encarnar a psicópatas, corruptos y mafiosos, pese a que como él mismo decía jamás había participado en una pelea en su vida -sí que fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y estrellar su Cadillac Escalade en 2007-. Así lo hizo, por ejemplo, en 'Falsa Seducción' (Jonathan Kaplan, 1992), donde encarnaba a Pete Davis, un policía que acababa haciéndoselas pasar canutas a un matrimonio al que interpretaban Kurt Russell y Madeleine Stowe, o en 'Cop Land (James Mangold, 1997), donde se enfrentaba al mismísimo Sylvester Stallone. Por eso, cuando le preguntaban por sus papeles favoritos, trataba de salirse del molde en el que le había metido la industria y apuntaba a personajes como el del compasivo hermano al que dio vida en 'La fuerza de un ser menor' (Robert M. Young, 1988); el del jugador de béisbol al que interpretó en 'El campo de los sueños' (Phil Alden Robinson, 1989), junto a Kevin Costner, o el del compasivo cirujano que trabaja en un hospital para veteranos en 'Paro clínico' (Howard Deutch, 1992).

Posteriormente aparecería en títulos como 'Hannibal' (Ridley Scott, 2001), junto a Anthony Hopkins, y participaría en comedias como 'Las seductoras' (David Mirkin, 2001), donde trataba de salir airoso de dos estafadoras a las que daban vida Sigourney Weaver y Jennifer Love Hewitt, o thrillers como 'Blow' (Ted Demme, 2001), junto a Penélope Cruz y Johnny Depp.

Arriba, en 'Uno de los nuestros'; debajo, junto a Sigourney Weaver en 'Las seductoras', y en la tercera temporada de 'Hannah'.

Lo cierto es que tras un tiempo en el que el número de proyectos había descendido, su figura estaba resurgiendo en los últimos años. Recientemente había aparecido en cintas como 'Historia de un matrimonio' (Noah Baumbach, 2019) y 'No Sudden Move' (Steven Soderbergh, 2021) y volvió a meterse en la piel de personajes de dudosa reputación en títulos como 'Santos criminales' (Alan Taylor, 2021), la precuela de 'Los Soprano', y en la tercera temporada de 'Hannah', en Prime Video, donde daba vida a Gordon Evans, el nuevo antagonista de la historia. Aunque reconocía no ver mucho la televisión, curiosamente había encontrado un hueco importante en la pequeña pantalla, donde en breve se estrenará 'Black Bird', una de las últimas series en las que había participado. En cine, acababa de rodar 'Cocaine Bear y 'El tonto', y además de 'Dangerous Waters', tenía pendientes en su agenda 'The Substance', dirigida por Elizabeth Banks, y 'April 29, 1992'.

Riotta deja una hija, Karsen, de 24 años, de su matrimonio con Michelle Grace, a quien conoció en el rodaje de la película para televisión 'El clan Sinatra', y de la que se divorció en 2002. Estaba comprometido con la empresaria estadounidense Jacy Nittolo. Secundario de lujo, apenas tuvo galardones, aunque recibió en Emmy como mejor actor invitado en una serie dramática por su trabajo en 'Time of Death', uno de los muchos capítulos soberbios que tuvo 'Urgencias', donde dio vida a Charlie Metcalf, un paciente al borde de la muerte.

​

​

Temas

Cine