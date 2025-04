«La Ley Audiovisual nos deja tocados de muerte»

Iker Cortés / Agencias Madrid Miércoles, 25 de mayo 2022, 14:27 | Actualizado 19:30h. Comenta Compartir

«Desde hace cinco días, cuando nos pilló por sorpresa la enmienda técnica introducida en la Ley General de Comunicación Audiovisual que se votará mañana en el Congreso, hemos intentado ponernos en contacto con el ministro de Cultura, pero ni siquiera nos ha contestado», se lamenta Jordi Oliva. La enmienda técnica a la que se refiere está en el artículo 110.1 del borrador de la nueva normativa y corresponde a la definición de lo que se entiende por productor independiente: «Se considera productor independiente [...] a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable […] con un prestador del servicio de comunicación audiovisual […] y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio».

En la nueva definición, donde antes ponía 'un' ahora pone 'dicho', y aunque parece un cambio sin importancia, la nueva descripción permitiría, según los productores, que las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes cuando produzcan para otros canales de televisión. Por eso, este mediodía, todas las asociaciones de productores de cine y audiovisual (Aecine, Diboos, MAPA, PIAF, PROA y Profilm, agrupadas en la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes) hacía piña en una rueda de prensa y una foto posterior ante el Congreso de los Diputados, con caras tan conocidas como la del director Fernando Colomo, bajo el lema 'Salvemos la democracia, salvemos la producción independiente'.

La productora María Luisa Gutiérrez era la primera en tomar la palabra. «Sois nuestra última oportunidad de que mañana no ocurra una barbarie en el Congreso. El ecosistema audiovisual tiene que ser diverso. Si nos talan y dejan solo prestadores de servicios produciendo, a la larga se está matando la biodiversidad y esto atenta directamente contra la directiva europea que es la que se está trasponiendo a nuestro ordenamiento jurídico y que data de 2018. ¿En qué momento se ha perdido de foco el objetivo de la misma que es proteger al productor independiente?», se ha preguntado. Asegura la productora que la directiva europea trata de proteger a los productores independientes porque «son ellos los que contribuyen a enriquecer la marca de nuestro país, porque son los que van a poder contar las historias que reflejen nuestra riqueza patrimonial y de pensamiento, la diversidad cultural en definitiva. Son los garantes».

Y ha pedido a los políticos que reflexionen «para encauzar una definición de productor independiente», que no les deje en «clara desventaja» con respecto al resto de productores del mercado. «La renovación generacional en el audiovisual, la clara apuesta por los nuevos talentos, la hacen los productores independientes», ha afirmado.

Ampliar José Nevado, María Luisa Gutiérrez y Jordi Oliva. EP

Por su parte, el productor Jordi Oliva, asegura que lo que se plantea en el proyecto de ley «abre un panorama de consecuencias devastadoras para el cine y para todo el audiovisual». Ha citado dos películas que de haber entrado ya la ley en vigor «igual no se hubieran llevado a cabo»: 'Alcarràs' y 'El hoyo'. «Queremos -ha dicho- que nuestro cine viaje por festivales, triunfe en un mundo cada vez más globalizado, en lo diverso y lo local, porque eso nos hace únicos y más fuertes. La ley que propone el Gobierno nos hace menos competitivos y nos deja tocados de muerte». Oliva también ha explicado que no solo el cine está en juego, también las series o los documentales. «Tenemos un talento descomunal para la ficción, queremos que nuestras series sean las más vistas, las más versionadas, pero desde la perspectiva de la diversidad cultural de España que nosotros representamos, y no desde la tiranía monolítica de las televisiones privadas que se rigen por una tabla de Excel. El proyecto de ley nos empuja a una tierra yerma de creación, de contenidos, un desierto cultural que España no se merece y estamos a tiempo de evitar. La produccion independiente es el unico garante de esta diversidad cultural. No le dictemos sentencia de muerte», ha hecho hincapié.

Podemos, ERC y Bildu pactan una enmienda para cambiar la definición El Grupo Confederal de Unidas Podemos, ERC y Bildu han pactado una enmienda transaccional al texto del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, que se debate este jueves en el Pleno del Congreso. La pasada semana la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso dio luz verde al dictamen de la ponencia del proyecto de Ley, que incluía una polémica enmienda socialista al artículo 110, que ha puesto en pie de guerra a los productores independientes españoles. El texto salio adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, y el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención de Bildu y Ciudadanos. Depués de que el sector de la producción independiente llevará sus reivindicaciones, ya conocidas, al Festival de Cannes, Unidas Podemos, ERC y Bildu han presentado en plazo este miércoles una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que vuelve a sustituir la palabra «dicho» por «un» en el artículo 110. Con este cambio, «se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual» y «a cambio de una contraprestación los pone a disposición de 'un' (con la enmienda del PSOE 'dicho') prestador del servicio de comunicación audiovisual». El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya pidió ayer al PSOE que rectificase sobre la Ley Audiovisual, tras las críticas del sector del cine español por el tratamiento a los productores independientes y las cuotas femeninas.

Asegura Oliva que uno de los problemas es que «es una ley que se ha traspuesto tarde y mal, y de espaldas al sector de la producción independiente. Se está haciendo ahora con prisas porque hay una espada de Damocles que es una multa que viene de Europa. Nos sentimos realmente mal y abandonados por el Gobierno. No es justo para el sector cuando se llenan la boca con que España es el paraíso del audiovisual del sur de Europa y la panacea audiovisual. Es la panacea audiovisual para los que vienen de fuera, pero para los que estamos dentro es una verdadera tortura», ha lamentado.

Por su parte, el productor José Nevado también ha cargado las tintas contra el duopolio de las televisiones privadas -Atresmedia y Mediaset-. «Su apuesta por los contenidos europeos destacan por haber descubierto el cine de bajo presupuesto aleman y las series austriacas», ha ironizado. A su juicio, uno de los mayores temores nace «de la grieta que se puede abrir con esta ley al escorar aún más la cadena de valor del lado de los emisores, las ventanas». Aún así, se mostraba esperanzado y ha solicitado a los políticos «altura política» porque se enfrentan a «una cuestión de Estado, no de ideologías». En este contexto, Nevado ha advertido que no descartan «ningún tipo de acción» y ha avisado de que están dispuestos a acudir a la Unión Europea y al Tribunal Constitucional si fuera necesario.

Un manifiesto

Los productores independientes han lanzado un manifiesto en defensa del sector que, según Gutiérrez, cuenta con el apoyo de muchos profesionales y de instituciones como la Academia de Cine española, la andaluza, la catalana, la asociación de directores ACCIÓN, entre otras. «Hemos tenido y estamos teniendo un montón de apoyos de todo el sector», ha afirmado, para después añadir que no es una guerra de productores independientes contra productores dependientes sino una «convivencia».

Aunque los productores independientes sostienen que las esperanzas de poder frenar la aprobación del texto «son pocas», manifiestan su intención de «continuar» con sus reivindicaciones porque «representa el puesto de trabajo de mucha gente». «Para nosotros esto es la guerra. Es una declaración de intenciones. No nos vamos a quedar de brazos cruzados si las peores sensaciones ocurren», ha remachado Gutiérrez.

En los últimos días, los productores han recibido el apoyo de varios grupos políticos, entre ellos, el de los diputados de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino, Pilar Garrido y Aina Vidal, que este mismo miércoles han asistido a la movilización 'En defensa del espíritu de la Proposición de Ley de fondo de compensación a las víctimas del amianto' frente a las Cortes, pese a que su grupo votó a favor del dictamen del proyecto de Ley en la Comisión de Asuntos Económicos, que incluía la polémica enmienda socialista.

Temas

Cine