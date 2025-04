Elvis Presley y su nieta Riley Keough, presentes en Cannes

María Estévez Enviada especial a Cannes Miércoles, 25 de mayo 2022, 18:54 Comenta Compartir

La actriz y modelo Riley Keough estrenó esta semana en el Festival de Cine de Cannes su primera película como directora, 'War Pony', seleccionada en la sección Una Cierta Miranda. La cineasta es también nieta de Elvis Presley, de quien heredó su pasión por el arte. Keough, de 32 años, dirige su ópera prima con Gina Gammell, una cinta que relata la historia de dos jóvenes de la tribu Lakota en la reserva india de Pine Ridge, en Dakota del Sur. «Este es un proyecto muy difícil para debutar como directora porque entrañaba filmar dentro de una reserva india al aire libre, en una zona donde el clima es un desafío. Nos enfrentamos a tormentas de nieve, a inundaciones, a la burocracia de estos lugares. Sin embargo, lo terrible del escenario se vuelve maravilloso tras las cámaras porque no hay nada más hermoso para mi que esta parte de Estados Unidos» contó Keough. Consciente de no tener una relación directa con los protagonistas, más allá de una mera amistad, la directora explicó que necesitaba contar esta historia para dar voz a quien no la tiene.

«No es fruto de un pensamiento divertido. Quiero que el mundo vea lo impactante que es vivir en una reserva en Estados Unidos. Es el tercer mundo dentro del primer mundo. La gente no tiene acceso a educación, les cuesta conseguir hasta las cosas más sencillas como una licencia de conducir o una partida de nacimiento» explicó la realizadora. Aunque al principio acudir al Festival de Cannes no entraba en sus planes, cuando surgió la posibilidad ni lo dudó. «Nos avisaron en el último momento. Me mareé un poco, porque me daba vértigo. Es un proyecto muy personal que hicimos con amigos y a veces se te olvida que la gente lo va a ver. Venir a este festival ha convertido un sueño en realidad», dijo Keough». La ahora directora señaló que aspiraba a dirigir y escribir guiones desde niña. «Hacía películas con mis amigos y nunca actuaba en ellas. Actuar era algo que quería hacer, pero más tarde. Mi deseo original era escribir y dirigir. Empecé a actuar porque me apetecía probarlo todo y tenía la sensación de que me iba a gustar».

La nieta del Rey del Rock admitió sentirse una privilegiada por las oportunidades que ha tenido en Hollywood. «Soy muy consciente de que a mi me abren las puertas con más facilidad que a otros, pero me costó conseguir la financiación para 'War Pony'» . Keough reveló que le parecía casi mágico que su historia familiar la acompañara en su debut como realizadora y es que la película Elvis de Baz Luhrmann se presenta mañana en el Certamen. «Ver la vida de mi familia en pantalla, cuando apenas estoy presentando mi película, es pura magia. Es una locura tener mi primera película como directora y el estreno de la película de mi abuelo en el Festival al mismo tiempo. Me repito, pero es que no lo puedo creer. Me parece tan interesante. Estoy yo, contando la historia de alguien, y está Baz contando la nuestra. Al principio me preocupó la idea porque soy muy protectora de mi familia. Pero después de ver la película quedé fascinada. Baz ha hablado con todos en nuestra familia, asegurándose de hacer su trabajo de manera correcta. Se nota, desde los primeros minutos, que quería respetar a nuestra familia. Y Austin ha hecho un gran trabajo como mi abuelo. No puedo esperar a que todo el mundo vea Elvis».

Keough asegura que su historia familiar la ha formado como artista. «No sería quien soy sin mi abuelo, mi abuela y mi madre». Su abuela Priscilla Presley y su madre, la cantante Lisa Marie Presley, ayudaron al realizador australiano con el guión de Elvis. «Siento que su historia es mi historia. La primera película que vi en el cine fue 'Moulin Rouge' (también de Luhrmann) y me maravilla coincidir con él en Cannes», concluyó Keough.

