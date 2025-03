El cine cierra el año en España con un 45% más de asistencia

'Spiderman: No way home', la cinta más taquillera

J. Varela Madrid Jueves, 30 de diciembre 2021, 12:45 | Actualizado 21:40h.

La aistencia al cine ha crecido en en este 2021. 41 millones de espectadores llenaron las salas, lo que supone un 45% más respecto al año anterior -aunque la pandemia hizo que muchas salas permanecieran cerradas varios meses). Además, la recaudación subió hasta los 251 millones de euros, gracias entre otras a 'Spiderman: No way home', la cinta más taquillera a pesar de haberse estrenado hace unas semanas.

Curiosamente, gran parte de estos datos positivos de asistencia y taquilla se generaron en la segunda mitad del año, según datos de la consultora Comscore a 30 de diciembre. En el primer semestre de año la asistencia a salas de cine ascendió a 9,5 millones de espectadores y la cifra media de cines abiertos a nivel nacional era, aproximadamente, del 59%.

Sin embargo, esta tendencia cambió a partir del 2 de julio, coincidiendo con el estreno de 'Fast and Furious 9' y con más del 91% de cines abiertos. Desde entonces, la asistencia a salas de cine se incrementó notablemente alcanzándose 31,6 millones de espectadores, un 165% más que el mismo periodo del año anterior, (datos provisionales a 30 de diciembre).

El tope se alcanzó el fin de semana del 17 de diciembre, con el estreno de 'Spiderman: No way Home. De hecho, en ese fin de semana se lograron por primera vez cifras anteriores a la pandemia con más de 1,3 millones de espectadores y una recaudación de 9 millones de euros. Justo la semana que coincidió con el estreno de la película de Marvel, del viernes 17 al jueves 23 de diciembre, es la de más asistencia de espectadores ha tenido con 2,3 millones de espectadores.

La película más vista este año ha sido 'Spiderman: No way home', seguida de 'Fast and Furious 9', 'Venom 2. habrá matanza' y 'A todo tren. Destino Asturias', la cinta dirigida por Santiago Segura, que además tiene el honor de ser la película española más vista del año.

Las provincias con un mayor número de espectadores han sido Madrid (20,9%), Barcelona (14,4%), Valencia (6,3%), Alicante (4%), Sevilla (3,8%), Málaga (3,7%), Murcia (3,3%), Cádiz (3%), Vizcaya (2,5%) y Tarragona (2,2%).