El ejercicio de la crítica ya no es patrimonio de unos pocos. Las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Opinar de todo y ... de todos es lícito y universal, a cara descubierta o bajo el anonimato. Nada ni nadie se salva. Ni siquiera los propios críticos. Criticar al crítico profesional es tendencia, con lo cual cada vez es más arriesgado reflexionar a contracorriente. Un texto negativo sobre una obra discutible, en fondo y forma, puede suponer una avalancha de improperios, no siempre justificados. Meter los pies en el barrizal de la crítica cultural es un riesgo en la era digital. No hay debate posible frente a la polarización extrema y el abundante marketing. Hay que tener una autoestima de hierro para no hundirte emocionalmente al recibir un aluvión de exabruptos por plantear una visión diferente. Los ataques subjetivos surgen por la defensa de un criterio objetivo en peligro de extinción. Hay quien te desea un cáncer por no haber comulgado con la última de Nolan.

En mis comienzos veneraba a críticos con solera como José Luis Guarner o José María Latorre. Los leía con fruición. Aprendí mucho y sigo haciéndolo con firmas actuales a las que también admiro, aunque no siempre estemos de acuerdo. La veteranía ya no significa respeto en la profesión. Eres un cinéfilo mesiánico, un intelectualoide petulante o un cultureta resabiado por manejar algunos referentes por encima de la media. «No se entiende bien lo que escribes», me han llegado a decir por emplear frases subordinadas. Nadie nos regala jamones por piropear una película, no nos ponemos de acuerdo entre unos pocos para engrandecer un bodrio… No hace falta leernos, pero aquí seguimos. Edulcorados, a ratos, para esquivar el insulto. ¿Quién critica a quién?

