Albert Serra enamora en Cannes y se posiciona para los galardones

Albert Serra (Bañolas, Gerona, 46 años) estrenó a lo grande en la sección oficial de Cannes la película 'Pacifiction'. Su llegada, recibida con aplausos antes y al finalizar el pase, puso de relieve la admiración de los franceses por el director español que estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Un Serra contemporáneo viaja a la exótica Tahití, donde el actor Benoît Magimel se convierte en el Alto Comisario de la isla manejando sus turbios asuntos con excesiva facilidad. La idea del paraíso perdido se hace presente en este retorcido largometraje donde el decorado ofrece muchas posibilidades. «Quería hacer una historia política en un marco que no fuera burgués. El título remite a la idea de fantasía pura. Es todo lo contrario de las series de las plataformas donde todo está analizado en exceso» dijo Serra, ganador del Gaudí (el premios de la Academia del Cine Catalán) en 2009 por 'El canto de los pájaros' (El cant dels ocells)

Hay muchos otros personajes que interactúan con el protagonista, entre ellos, un transexual con el que tiene una relación indefinida, a quien da vida Pahoa Mahagafanau, y el Almirante (Marc Susini), un hombre muy extraño que tomará un inquietante camino. Despacio, la narración se va convirtiendo en una metáfora de la crispación política y la desconfianza de la gente hacia los gobiernos.

Sin duda, Serra es una de las voces más interesantes del Cannes de este año porque nos lleva a las hermosas aguas de Tahití para recordarnos que tenemos que hablar del tema nuclear. «Rodamos toda la película en Polinesia durante un mes en época de pandemia», reveló el cineasta. «La película habla de cosas de hoy en día, esto que no estaba en las películas anteriores que he hecho, sí que está en 'Pacification'. Formalmente, continúa con lo que venía haciendo hasta ahora porque soy un director que no da concesiones en su estética, por eso soy de los pocos que hace cine de autor», explicó el director.

Sorogoyen y 'As bestas'

Serra no era el único director español con alfombra roja en Cannes. Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 40 años) estrenó fuera de competición su cinta 'As bestas'. Casi un wéstern donde los personajes pretenden tomarse la justicia por su mano. Los ánimos están tan enervados en la pequeña aldea gallega a la que nos traslada Sorogoyen, que una partida de dominó en un bar se vive con el miedo a flor de piel. A los vecinos les enfrentan unos molinos de viento, las tierras, las vidas que nunca fueron. Galicia podría ser Kansas para este filme del director de la premiada 'El reino' y la también aplaudida serie 'Antidisturbios'.

«Es la idea del forastero que se enfrenta a los locales. Todos ellos se encuentran en el bar, jugando, un espacio donde la chispa se vuelve afrenta. Decidí enfatizar ese sentimiento de las películas del oeste, filmando con una cámara de una forma casi arcaica y muy diferente a lo que he hecho hasta ahora. Me fascinan los subgéneros. Este es el momento de subvertir los géneros. Cada vez que veo una película en la que un director intenta hacer eso, tiene mi voto» admitió Sorogoyen.

'As bestas' cuenta con un reparto de lujo en el que destacan Denis Ménochet, Luis Zahera y Diego Anidó. La historia presenta a un matrimonio francés intentando reinventar su vida en un entorno rural, en una aldea perdida de Galicia con cielos cubiertos de estrellas. Si para ellos es el paraíso, para sus vecinos es un infierno del que intentan salir a toda costa. «La tierra y el derecho de propiedad son dos temas importantes en la narración. Porque en lugares rurales, supuestamente idílicos, vivir no es tan fácil, y hay miles de conflictos», advirtió Sorogoyen.

