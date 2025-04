'La casa del dragón' rompe el récord de audiencia de HBO Max

Abraham Rodríguez Burgos Cáceres Martes, 23 de agosto 2022, 13:38 Comenta Compartir

El estreno mundial de La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos, basada en la novela 'Fuego y sangre' de George R. R. Martin, ha tenido un éxito sin precedentes, esperado sin embargo por la plataforma HBO Max, que emite la serie. A pesar de las críticas que tuvo el final de la serie original, los productores pensaron que esta serie tendría un gran recibimiento, y así ha sido.

Como es sabido, buena parte de esta serie ha sido grabada en Cáceres y en Trujillo.

Casey Bloys, jefe de contenido de HBO Max, contó a la revista The Hollywood Reporter que «Twitter no es la vida real». Con esta premisa ya quería indicar que las duras críticas hacia el final de 'Juego de Tronos' no iban a marcar el principio de esta nueva serie. Con 9,986 millones de espectadores a través de su estreno en televisión y los visionados en HBO Max durante la noche del domingo en Estados Unidos, a España llegó el día posterior, como de costumbre. Comparado con el estreno de la obra original, que tuvo tan solo 4,152 millones, se puede confirmar que la diferencia ha sido aplastante, y esto es tan solo el principio.

Hay que recordar que la audiencia de Juego de Tronos creció de manera exponencial según avanzaba la emisión de la serie, de forma que alcanzó los 17,91 millones de espectadores al principio de su octava temporada. Así que se espera que esto solo sea el principio de la fama para la Casa del Dragón. Según HBO, estas cifras son solo el principio: la audiencia de los primeros días supondrá «entre un 20% y un 40% de la audiencia total de la serie».

La expectación se estaba oliendo desde hace meses y se ha podido confirmar con los numerosos tweets, en uno de ellos se puede ver un vídeo en el que un bloque está viendo la serie.

La Casa del Dragón es motivo de orgullo para los cacereños y trujillanos que, una vez más, ofrecen escenarios para la obra de George R. R. Martin.

Entre los 25 escenarios de rodajes que se escogieron en Cáceres destacan las plazas de San Jorge, Santa María y San Mateo, así como la calle Amargura, el Arco de la Estrella, el Adarve de Santa Ana y la Cuesta de Aldana.

Trujillo también cobra protagonismo al comenzar el piloto de la serie. El dragón sobrevuela una de las históricas construcciones de la Plaza Mayor de Trujillo. Y a los cinco minutos de introducción esta zona se transforma en un gran mercado de Desembarco del Rey, la capital de Poniente, ciudad que en esta ficción tendrá más protagonismo que en la serie original.

Otro factor importante ha sido la nueva resolución de la plataforma. Dejando atrás su antiguo nombre, HBO Max ha querido dar más resolución a sus proyectos luchando con la compresión de los archivos para la retransmisión en casa. Ahora los fans de esta historia podrán disfrutar lo que se les quitó en 'La Larga Noche' hace unos años. Llegando a iluminar únicamente con luz natural sus escenarios nocturnos, el 4K HDR del contenido dejará que los espectadores disfruten de los paisajes nocturnos a la luz del fuego de velas y fogatas sin dejarse la vista en sus pantalla.

